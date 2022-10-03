В матче Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в КРК «Нагорный» 3 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Торпедо» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

Торпедовцам хватило 12 матчей, чтобы с 16 очками залететь на четвертое место в Западной конференции, имея при этом солидный баланс голов — 39:28.

Во второй половине сентября «Торпедо» выстрелило 4-матчевой беспроигрышной серией, забросив в двух встречах по 4 шайбы.

Коэффициенты матча Торпедо — Динамо Минск 1X2Новым игрокам 2.304.102.70Фрибет$40

В упомянутый временной отрезок команда Игоря Ларионова успела вырубить «Спартак» (2:1 ОТ), «Витязь» (2:1 Б) + устроила дикие разборки с «Трактором» (4:3) и «Авангардом» (4:2).

Все прогнозы на КХЛ

Безжалостно растоптали свою же череду удачных матчей торпедовцы в Питере, крупно проиграв СКА (0:3). После выезда в «Ледовый» нижегородцы хлопнули «Локо» (3:1) и уступили «Спартаку» (3:4).

«Динамо» Минск

Минчане в 13 встречах выхватили 14 очков и упали седьмую позицию в Западной конференции. За все это время команда забросила 35 голов и 39 шайб пропустила.

Последние победы «Динамо» Минск в текущей кампании пополнили статистику клуба 20-го и 22-го сентября. Поочередно белорусы разобрали «Северсталь» (3:2) и ЦСКА (3:1).

Однако после мощной игры с «армейцами» команду Крэйга Вудкрофта накрыла череда неудач, дошедшая в данный момент до четырех матчей, причем трижды кряду минчане уступили в основное время.

Началась серия лузов с проигранных «Салавату Юлаеву» буллитов (2:3), за которыми последовали поражения от «Металлурга» Мг (1:4), «Сочи» (1:3) и СКА (1:5).

Коэффициенты

Поставить на «Торпедо» букмекеры дают возможность за 2.25, на ничью — за 4.20, а на «Динамо» Минск — за 2.58.

Прогноз

И «Торпедо», и «Динамо» провели результативные встречи перед индивидуальными разборками, правда, оба матча были проиграны.

Однако мегатотал в новом сезоне стал нормой для двух команд , от которых и в очной драке логично ждать высокую голевую событийность.

Ставка

В данный момент дерзких середняков Запада ничего не удерживает от максимально смотрибельных матчей. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.04.