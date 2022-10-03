ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп Гвардиола может покинуть «Сити» летом 2023 годаОстанется ли Гвардиола в «Манчестер Сити» «Арсенал»Северный Лондон снова красный. Идеалистичность Артеты одолела прагматизм Конте Дастин ПорьеПорье и Чендлер получили шанс подобраться к титульному поединку. После их боя в чемпионской гонке останется только один
  • 23:59
    • ПСЖ взял верх над «Ниццей» благодаря голам Мбаппе и Месси
  • 23:52
    • Гол Левандовского принес «Барселоне» победу над «Мальоркой»
  • 21:45
    • «Атлетико» одержал победу над «Севильей»
  • 21:16
    • «Рома» в Милане переиграла «Интер»
  • 21:00
    • «Локомотив» проиграл «Уралу» в Москве
  • 18:56
    • «Ливерпуль» упустил волевую победу над «Брайтоном»
  • 18:28
    • Дубль Чалова принес ЦСКА победу над «Химками»
    Все новости спорта

    «Торпедо» зарядит еще одну результативную встречу?

    «Торпедо» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставка (к. 2.04) на хоккейный матч КХЛ 3 октября 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Торпедо Прогнозы на Динамо Минск
    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Динамо» Минск
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Денис Венгрыжановский
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в КРК «Нагорный» 3 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Торпедо» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 03 Октября 2022 года
    Торпедо
  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 19:00 Динамо Минск Динамо Минск
  • Минск
    •

    «Торпедо»

    Торпедовцам хватило 12 матчей, чтобы с 16 очками залететь на четвертое место в Западной конференции, имея при этом солидный баланс голов — 39:28.

    Во второй половине сентября «Торпедо» выстрелило 4-матчевой беспроигрышной серией, забросив в двух встречах по 4 шайбы.

    Коэффициенты матча Торпедо — Динамо Минск

    1X2Новым игрокам
  • 2.304.102.70Фрибет$40
    •

    В упомянутый временной отрезок команда Игоря Ларионова успела вырубить «Спартак» (2:1 ОТ), «Витязь» (2:1 Б) + устроила дикие разборки с «Трактором» (4:3) и «Авангардом» (4:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    Безжалостно растоптали свою же череду удачных матчей торпедовцы в Питере, крупно проиграв СКА (0:3). После выезда в «Ледовый» нижегородцы хлопнули «Локо» (3:1) и уступили «Спартаку» (3:4).

    «Динамо» Минск

    Минчане в 13 встречах выхватили 14 очков и упали седьмую позицию в Западной конференции. За все это время команда забросила 35 голов и 39 шайб пропустила.

    Последние победы «Динамо» Минск в текущей кампании пополнили статистику клуба 20-го и 22-го сентября. Поочередно белорусы разобрали «Северсталь» (3:2) и ЦСКА (3:1).

    Однако после мощной игры с «армейцами» команду Крэйга Вудкрофта накрыла череда неудач, дошедшая в данный момент до четырех матчей, причем трижды кряду минчане уступили в основное время.

    Началась серия лузов с проигранных «Салавату Юлаеву» буллитов (2:3), за которыми последовали поражения от «Металлурга» Мг (1:4), «Сочи» (1:3) и СКА (1:5).

    Коэффициенты

    Поставить на «Торпедо» букмекеры дают возможность за 2.25, на ничью — за 4.20, а на «Динамо» Минск — за 2.58.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз

    И «Торпедо», и «Динамо» провели результативные встречи перед индивидуальными разборками, правда, оба матча были проиграны.

    Однако мегатотал в новом сезоне стал нормой для двух команд, от которых и в очной драке логично ждать высокую голевую событийность.

    Ставка

    В данный момент дерзких середняков Запада ничего не удерживает от максимально смотрибельных матчей. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.04.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.37
  • Прогноз на матч Минай — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.94
  • Прогноз на матч Лацио — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Барыс — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лорьян — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Факел — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Трактор — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Эспаньол — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Черноморец — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  5.75
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Герта — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Торпедо» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 03.10.2022. Прогнозы на хоккей. «Торпедо» зарядит еще одну результативную встречу?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры