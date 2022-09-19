ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хвича КварацхелияКак обновление «Наполи» сделало его реальной силой Сон Хын Мин14-минутный хет-трик. Засуха Сона закончилась, падение «Лестера» продолжается «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»Грилиш ответил критикам. «Манчестер Сити» наказал «Вулверхэмптон» за грубость
  • 08:45
    • «Лестер» может уволить Роджерса
  • 08:36
    • Бальде останется в России на время дисквалификации
  • 08:08
    • Источник: Малком и Клаудиньо получат российское гражданство
    Все новости спорта

    Закрытая игра «Витязя» не даст «Торпедо» забить много?

    «Торпедо» — «Витязь». Прогноз и ставка (к. 2.14) на хоккейный матч КХЛ 19 сентября 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Торпедо Прогнозы на Витязь
    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Витязь»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никита Шавин
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Витязь». Игра пройдет в КРК «Нагорный» 19 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Торпедо» — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 19 Сентября 2022 года
    Торпедо
  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 19:30 Витязь Витязь
  • Подольск
    •

    «Торпедо»

    Нижегородцы приняли участие в шести встречах, в которых заработали 8 очков. А разница забитых и пропущенных 23:14 закидывает команду на шестое место на Западе.

    Уже на старте сезона «Торпедо» показало, чего от него ждать в предстоящем чемпионате — максимально смотрибельную и результативную игру, которую «автозаводцы» не побоялись скатать во встрече с «Металлургом» Мг (4:5).

    Коэффициенты матча Торпедо — Витязь

    1X2Новым игрокам
  • 1.904.003.65Фрибет$40
    •

    После обидного поражения от «Магнитки» количество голов «Торпедо» переросло в качество. В трех следующих матчах парни Игоря Ларионова хлопнули «Амур» (6:1), «Автомобилист» (7:3) и «Нефтехимик» (3:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    Вин-стрик нижегородцев ожидаемо был прерван на «Татнефть-Арене». Слишком сырой команда выглядит пока на фоне «Ак Барса» (1:2). Зато более проходного оппонента «Торпедо» победило — во матче со «Спартаком» команда Ларионова взяла нужный результат в овертайме (2:1 ОТ).

    «Витязь»

    Команда из Балашихи после семи матчей осталась с девятью набранными баллами. А плюсовая разница голов (17:14) дает шанс закрепиться на четвертой позиции в Западной конференции.

    Старт регулярки стал для «Витязя» настоящей сказкой — четыре подряд победы, три из которых он выжал в основное время. Мощно влетели в сезон «богатыри» в матче с «Авангардом», вырубив омичей за 10 секунд до финальной сирены (3:2).

    С таким же счетом команда Вячеслава Буцаева щелкнула «Салават» (3:2), а в игре с «Барысом» 7-го сентября откатала еще круче в атаке (5:0). Четвертую подряд победу «Витязь» вырвал у «Локомотива» в овертайме (4:3 ОТ).

    К сожалению, после шикарного дебюта «Витязь» начал проигрывать. Не выдержал он мощи «Динамо» Москва (0:2) и ЦСКА (2:4), после которых пришлось отдавать очки и «Локомотиву» из-за слитой серии буллитов (0:1 Б).

    Коэффициенты

    Взять победу «Торпедо» букмекеры предлагают с кэфом 1.93, в то время как на «Витязь» они выкатывают котировку 3.19. На ничью можно поставить за 4.30.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз

    После мегарезультативного старта нижегородцы уже не вкатывают соперникам шайбы налегке, голевые моменты приходится выгрызать с трудом. Поэтому в матче с «Витязем», который в Нижнем будет пытаться действовать максимально аккуратно, супертотала ждать не стоит.

    Ставка

    Предстоящая игра получится интересной, однако без вагона заброшенных шайб. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 2.14.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Уфа — Краснодар-2
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Удинезе — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Брентфорд — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Барыс — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Реймс — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Пари НН — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Автомобилист — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Монца — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Марсель — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Кремонезе — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Тим — Умбер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:15
    •  2.75
  • Прогноз на матч Эвертон — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  1.86
  • Прогноз на матч Краснодар — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Торпедо» — «Витязь»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 19.09.2022. Прогнозы на хоккей. Закрытая игра «Витязя» не даст «Торпедо» забить много?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры