В матче Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Витязь». Игра пройдет в КРК «Нагорный» 19 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Торпедо» — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

Нижегородцы приняли участие в шести встречах, в которых заработали 8 очков. А разница забитых и пропущенных 23:14 закидывает команду на шестое место на Западе.

Уже на старте сезона «Торпедо» показало, чего от него ждать в предстоящем чемпионате — максимально смотрибельную и результативную игру, которую «автозаводцы» не побоялись скатать во встрече с «Металлургом» Мг (4:5).

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После обидного поражения от «Магнитки» количество голов «Торпедо» переросло в качество. В трех следующих матчах парни Игоря Ларионова хлопнули «Амур» (6:1), «Автомобилист» (7:3) и «Нефтехимик» (3:2).

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Вин-стрик нижегородцев ожидаемо был прерван на «Татнефть-Арене». Слишком сырой команда выглядит пока на фоне «Ак Барса» (1:2). Зато более проходного оппонента «Торпедо» победило — во матче со «Спартаком» команда Ларионова взяла нужный результат в овертайме (2:1 ОТ).

«Витязь»

Команда из Балашихи после семи матчей осталась с девятью набранными баллами. А плюсовая разница голов (17:14) дает шанс закрепиться на четвертой позиции в Западной конференции.

Старт регулярки стал для «Витязя» настоящей сказкой — четыре подряд победы, три из которых он выжал в основное время. Мощно влетели в сезон «богатыри» в матче с «Авангардом», вырубив омичей за 10 секунд до финальной сирены (3:2).

С таким же счетом команда Вячеслава Буцаева щелкнула «Салават» (3:2), а в игре с «Барысом» 7-го сентября откатала еще круче в атаке (5:0). Четвертую подряд победу «Витязь» вырвал у «Локомотива» в овертайме (4:3 ОТ).

К сожалению, после шикарного дебюта «Витязь» начал проигрывать. Не выдержал он мощи «Динамо» Москва (0:2) и ЦСКА (2:4), после которых пришлось отдавать очки и «Локомотиву» из-за слитой серии буллитов (0:1 Б).

Коэффициенты

Взять победу «Торпедо» букмекеры предлагают с кэфом 1.93, в то время как на «Витязь» они выкатывают котировку 3.19. На ничью можно поставить за 4.30.

Прогноз

После мегарезультативного старта нижегородцы уже не вкатывают соперникам шайбы налегке, голевые моменты приходится выгрызать с трудом. Поэтому в матче с «Витязем», который в Нижнем будет пытаться действовать максимально аккуратно , супертотала ждать не стоит.

Ставка

Предстоящая игра получится интересной, однако без вагона заброшенных шайб. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 2.14.