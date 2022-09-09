В матче Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Барыс». Игра пройдет в ледовом дворце «Большой» 9 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Сочи» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

После трех матчей сочинцы остались единственными на Западе без набранных баллов. За этот небольшой период команда успела забросить 3 шайбы, а из своих ворот вытащить десяток.

Еще ни разу публика в «Большом» не покинула трибуны с хорошим настроением. Всему виной три подряд домашних поражения «Сочи». В первой игре хозяева были бессильны на фоне «Сибири» (0:2).

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Хоть какую-то видимость борьбы команда Андрея Назарова показала в матче с «Адмиралом», где быстро подписала себя на 0:3, уменьшила чужую фору благодаря шайбе Петкова, но в итоге уехала с площадки с разгромом в статистике (1:4).

Все прогнозы на КХЛ

Мощнее «Сочи» провел третий матч. Да, ребята Назарова ожидаемо проиграли «Динамо» Москва (2:4), но при этом достойно рубились с фаворитом, вынудив того выкладываться на сто процентов до финальной сирены.

«Барыс»

Казахстанские представители чемпионата не особо далеко оторвались от будущего соперника. В трех встречах команде удалось подобрать всего одно очко и приземлиться на десятое место на Востоке с разницей голов — 4:12.

Первое испытание в новом сезоне календарь КХЛ организовал для «Барыса» в Минске. В матче с «Динамо» гости из Нур-Султана развернули экшен. В лайве они вернулись в игру после 0:2, затем повели в счете 3:2, позволили «зубрам» спасти встречу и устроили замес в серии буллитов, в котором оказались слабее (3:4 Б).

После дикого старта активность «Барыса» снизилась. Во многом на это повлияли следующие соперники команды. Во втором матче парни Андрея Скабелки ничего не смогли предложить СКА (1:5).

Но еще хуже Нур-Султанский коллектив выглядел в Балашихе, где хоккеисты гостей просто наблюдали за тем, как из безжалостно выносит «Витязь» (0:5).

Коэффициенты

На сочинцев в предстоящей игре букмекеры выкатывают кэф 2.39, поставить на ничью дается возможность за 3.98, а на «Барыс» — за 2.50.

Прогноз

Статистически команда из Краснодарского края является худшей на Западе. С нулем очков и десятью пропущенным голами она готовится принимать почти такой же хилый «Барыс», который успел пропустить еще больше.

Но тот факт, что казахстанцы выглядят лучше в атаке, говорит о том, что на выезде ребята Скабелки имеют неплохие шансы выгрызть второй балл в новом сезоне .

Ставка

В битве неудачников старта КХЛ поверим в клуб, забивший до этого больше. Наши прогноз и ставка — «Барыс» победит с форой 0 за 1.93.