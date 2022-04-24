В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Нэшвилл». Игра пройдет на «Амали Арене» 24 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа-Бэй»

Проведя в чемпионате 77 поединков, коллективу из Флориды удалось выбить 102 очка. В турнирной таблице Атлантического дивизиона он находится на третьем месте.

В первой половине апреля «Тампа-Бэй» потерпела четыре подряд поражения, забыть о которых ей удалось в игре 11 числа. То была домашняя встреча с «Баффало». На «Амали Арене» «Болтс» не постеснялись унизить андердогов (5:0).

Следом команда Джона Купера осталась без набранных баллов в зарубе с «Далласом». Потенциально огненный матч ограничился всего одной заброшенной шайбой (0:1).

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В следующих встречах «Тампа-Бэй» переиграла «Анахайм» (4:3 ОТ) и «Виннипег» (7:4). Позже «молнии» неожиданно уступили «Детройту» (3:4), после чего — втоптали в лед «Торонто» (8:1).

«Нэшвилл»

Бригада из Теннесси скатала в регулярке 77 матчей, в которых подняла 93 очка. В турнирной таблице Центрального дивизиона «Смэшвилл» идет четвертым, опережая пятый «Даллас» на 2 балла.

Последний гостевой поединок «Нэшвилл» провел 10 апреля. В тот день «хищники» устроили жаркий замес с «Питтсбургом» на «PPG Paints-арене», в котором дрогнули только в овертайме (2:3 ОТ).

Пять следующих матчей парни Джона Хайнса закончили на своем льду. Трижды «Предаторз» сыграли удачно. В первом поединке на «Бриджстоун Арене» ребята из Теннесси взяли верх над «Сан-Хосе» (1:0 ОТ).

Спустя пару дней «Нэшвилл» дома был разбит «Эдмонтоном» (0:4). В остальных играх при своих фанатах «Предс» победили «Чикаго» (4:3), слились «Сент-Луису» (3:8) и прихлопнули «Калгари» (3:2 Б).

Коэффициенты

Победа «Тампы-Бэй» в этой встрече оценивается в 2.00, на ничью букмекеры дают возможность грузануть за 4.64, а на победу «Нэшвилла» — за 3.11.

Прогноз

Недавний вынос «Тампой» канадских ребят со счетом 8:1 не должен напрягать коллектив из Теннесси, который потихоньку решает вопрос с выходом в плей-офф Кубка Стэнли . Несмотря на недавнюю победу, «Болтс» не в том состоянии, чтобы считаться бесспорным фаворитом.

Ставка

Бригада из Теннесси обязательно зацепится за свои моменты и повоюет за очки на «Амали Арене». Наши прогноз и ставка — «Нэшвилл» победит в матче за 2.37.