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    НХЛ. «Тампа» забросила восемь шайб «Торонто», «Рейнджерс» победили «Айлендерс»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НБА 22 апреля

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    Артемий Панарин

    «Нью-Джерси» — «Баффало» 2:5

    В составе проигравшей команды голом отметился российский защитник Никита Охотюк. Для 21-летнего россиянина эта игра стала дебютной в НХЛ.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Баффало» — 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)
    Голы: Окпосо — 21 (мен., Далин, Андерсон), 31:53 — 0:1. Так — 12 (мен., Олофссон), 32:40 — 0:2. Далин — 12 (Олофссон), 37:58 — 0:3. Боквист — 10 (Маклеод, Хэмилтон), 39:52 — 1:3. Охотюк — 1 (Куокканен, Заха), 44:59 — 2:3. Пауэр — 1 (Скиннер, Томпсон), 48:33 — 2:4. Скиннер — 32 (Томпсон, Олофссон), 56:03 — 2:5Вратари: Хэммонд — АндерсонШтраф: 4-8Броски: 31 (10+11+10) — 28 (8+10+10)

    «Нью-Джерси» — «Баффало» 2:5

    «Флорида» — «Детройт» 5:2

    «Пантерз» одержали 12-ю победу подряд.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Детройт» — 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)
    Голы: Ганье — 13 (Сутер), 4:08 — 0:1. Аччиари — 2 (Монтур, Торнтон), 9:19 — 1:1. Барков — 38 (бол., Дюклер, Юбердо), 18:53 — 2:1. Марчмент — 17, 19:39 — 3:1. Бертуцци — 28 (Сутер, Линдстрем), 26:15 — 3:2. Уигар — 8 (Марчмент, Хернквист), 36:05 — 4:2. Райнхарт — 29 (бол., Беннетт, Юбердо), 43:50 — 5:2Вратари: Бобровский — НедельковичШтраф: 8-23Броски: 27 (7+10+10) — 30 (12+6+12)

    «Флорида» — «Детройт» 5:2

    «Каролина» — «Виннипег» 4:2

    Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился одной голевой передачей.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Каролина» — «Виннипег» — 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)
    Голы: Коннор — 44 (Дюбуа), 7:10 — 0:1. Дюбуа — 27 (Демело), 18:55 — 0:2. Терявяйнен — 20 (бол., Ахо, Деанджело), 39:30 — 1:2. Слэвин — 4 (Свечников, Нечас), 44:10 — 2:2. Джарвис — 15 (Б. Смит, Терявяйнен), 48:21 — 3:2. Стаал — 17 (п.в., Фаст, Шей), 59:13 — 4:2Вратари: Раанта — Комри (58:20 — 59:13)Штраф: 6-12Броски: 46 (15+19+12) — 22 (7+10+5)

    «Каролина» — «Виннипег» 4:2

    «Монреаль» — «Филадельфия» 3:6

    В составе гостей Иван Проворов забросил шайбу и сделал голевую передачу. Егор Замула результативными действиями не отметился.

    «Монреаль» — «Филадельфия» 3:6

    «Питтсбург» — «Бостон» 4:0

    Хет-трик в составе победителей сделал Джейк Гюнцель, еще один гол забил Джейсон Цукер. Голкипер Кейси Десмит отразил 52 броска по своим воротам, оформив «сухарь». Российский нападающий Евгений Малкин пропустил игру.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Бостон» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
    Голы: Гюнтцель — 38 (Кросби, Ракелль), 7:49 — 1:0. Зукер — 8 (Картер, Марино), 26:10 — 2:0. Гюнтцель — 39 (Летанг), 36:12 — 3:0. Гюнтцель — 40 (п.в.), 57:55 — 4:0Вратари: Десмит — Суэймен (56:59 — 57:55)Штраф: 4-2Броски: 32 (13+12+7) — 52 (11+19+22)

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:6

    Хет-трик в составе победителей сделал Эндрю Копп. Артемий Панарин оформил ассистентский покер. У проигравших дубль сделал Брок Нельсон.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Рейнджерс» — 3:6 (0:3, 1:2, 2:1)
    Голы: Копп — 19 (Панарин, Труба), 3:43 — 0:1. Копп — 20 (Панарин, Фокс), 7:48 — 0:2. Копп — 21 (Строум, Панарин), 18:13 — 0:3. Нельсон — 35 (Бэйли), 20:37 — 1:3. Крайдер — 51 (бол., Фокс, Зибанежад), 37:15 — 1:4. Строум — 20 (Панарин, Фокс), 39:07 — 1:5. Нельсон — 36 (бол., Барзал, Добсон), 42:06 — 2:5. Ривз — 4 (Лафренье, Гудроу), 52:53 — 2:6. Бэйли — 12 (Добсон, Хара), 53:22 — 3:6Вратари: Варламов — ГеоргиевШтраф: 4-4Броски: 29 (8+10+11) — 23 (9+9+5)

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:6

    «Миннесота» — «Ванкувер» 6:3

    В составе победителей Кирилл Капризов забросил шайбу и сделал две голевые передачи. Защитник Дмитрий Куликов завершил матч с показателем полезности «-1».

    «Миннесота» — «Ванкувер» 6:3

    «Тампа-Бэй» — «Торонто» 8:1

    В составе победителей по три очка набрали Алекс Киллорн (2+1), Росс Колтон (2+1), Стивен Стэмкос (1+2) и Ондржей Палат (1+2). Нападающий Никита Кучеров забил гол и отдал результативный пас. Защитник Михаил Сергачев отметился ассистом. У проигравших единственную шайбу забросил Илья Михеев.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Торонто» — 8:1 (0:0, 4:0, 4:1)
    Голы: Киллорн — 24 (Чернак, Хагель), 23:54 — 1:0. Колтон — 20 (Пол, Перри), 31:37 — 2:0. Стэмкос — 34 (бол., Кучеров, Хедман), 32:38 — 3:0. Кучеров — 20 (бол., Перри, Киллорн), 35:07 — 4:0. Палат — 17 (Сергачев, Стэмкос), 41:12 — 5:0. Киллорн — 25 (бол., Стэмкос, Хедман), 44:33 — 6:0. Михеев — 19 (бол., Спецца, Джиордано), 47:45 — 6:1. Колтон — 21 (бол., Палат, Макдона), 48:50 — 7:1. Марун — 10 (бол., Палат, Колтон), 54:11 — 8:1Вратари: Василевский — ЧелльгренШтраф: 49-69Броски: 36 (7+16+13) — 36 (14+11+11)

    «Тампа-Бэй» — «Торонто» 8:1

    «Калгари» — «Даллас» 4:2

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Даллас» — 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)
    Голы: Ткачак — 40 (бол., Годро, Андерссон), 30:06 — 1:0. Робертсон — 38 (бол., Клингберг, Павелски), 31:53 — 1:1. Хэнифин — 9 (Тоффоли, Андерссон), 40:20 — 2:1. Гленденинг — 9 (Карлстрем), 45:29 — 2:2. Танев — 6 (Шилингтон, Манджапане), 53:05 — 3:2. Манджапане — 35 (п.в.), 59:35 — 4:2Вратари: Маркстрем — Эттингер (58:51 — 59:35)Штраф: 10-10Броски: 37 (11+13+13) — 23 (11+8+4)

    «Калгари» — «Даллас» 4:2

    «Лос-Анджелес» — «Чикаго» 4:1

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Лос-Анджелес» — «Чикаго» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
    Голы: Дано — 26 (бол., Кемпе, Дурзи), 11:58 — 1:0. Копитар — 19 (Эдлер, Кемпе), 29:16 — 2:0. Кейн — 26 (бол., Строум, Дебринкэт), 35:13 — 2:1. Атанасиу — 10, 51:45 — 3:1. Мур — 16 (Арвидссон, Эдлер), 52:00 — 4:1Вратари: Куик — Делиа (Ланкинен, 52:00)Штраф: 8-8Броски: 36 (17+11+8) — 16 (6+5+5)

    «Сан-Хосе» — «Сент-Луис» 1:3

    У победителей одну из шайб провел Павел Бучневич, который также отдал голевую передачу.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Грегор — 6 (Балцерс, Бернс), 3:05 — 1:0. Джошуа — 3 (Браун, Уокер), 5:18 — 1:1. Томас — 20 (бол., Тарасенко, Бучневич), 20:31 — 1:2. Бучневич — 29 (п.в., Шенн), 59:48 — 1:3Вратари: Раймер (58:14 — 59:48) — БиннингтонШтраф: 12-4Броски: 21 (9+5+7) — 28 (11+9+8)

    «Сан-Хосе» — «Сент-Луис» 1:3
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