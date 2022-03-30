В седьмом матче серии 1/2 финала Востока «Металлург» Мг будет принимать «Авангард». Игра пройдет на арене «Металлург» 30 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Металлург» Мг — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

В начале полуфинальной серии «Магнитка» увидела все свои проблемы в обороне. При родной публике команда потерпела два поражения, пропустив суммарно 15 голов — 1:8, 5:7.

Зато после двух унизительных результатов «сталеварам» удалось трижды кряду достойно ответить «Авангарду». В Балашихе пара поединков закончилась крупными победами «Металлурга» Мг — 5:2, 5:1.

Пятеру команда Ильи Воробьева забросила омичам и во встрече 26 марта — 5:2. А вот в игре, которая могла решить исход серии, «лисы» сами получили полную сетку — 1:5.

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В четвертьфинале конференции «Металлург» Мг провел пять поединков с «Барысом» — 4:1. А в регулярке «Магнитка» скатала 48 матчей и оказалась первой на Востоке с 71 баллом на счету.

«Авангард»

В серии с лидерами конференции «Авангард» сверкнул двумя крутыми победами на старте — 8:1, 7:5, после которых сбавил темп и потерпел три подряд поражения. В каждой игре в сетку омичей залетало по пять голов.

Два унылых матча «Авангард» провел в Балашихе. В первой домашней встрече он открыл счет, однако позже поплыл и был разгромлен — 2:5. Нанеся 29 бросков в створ, «ястребы» реализовали всего 6.9% моментов.

Еще хуже в плане результативности команда Боба Хартли провела четвертый матч — 1:5, да и следующий выезд в Магнитогорск также закончился унижением — 2:5. В игре 28 марта омичи показали топовую реализацию — 16.13% и заслуженно победили — 5:1.

В четвертьфинале Кубка Гагарина «Авангард» скатал шесть поединков с «Ак Барсом» — 4:2. В регулярке омичи поучаствовали в 47 матчах и взяли 58 баллов. В таблице Восточной конференции они финишировали пятыми.

Коэффициенты

В решающем матче победа «Металлурга» Мг оценивается в 2.30, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.18, а на победу «Авангарда» — 2.75.

Прогноз

Казалось, что «Авангард» в этом противостоянии уже выдохся, однако в матче, который мог выбить из плей-офф, он оформил крупную победу. В седьмом поединке сильнейшего предугадать сложно, однако традиционно их замес должен пробить тотал «больше».

Ставка

Данная серия получится самой результативной в истории Кубка Гагарина. На сегодня команды забили 47 голов, а для рекорда не хватает одной шайбы. В седьмом матче соперники вновь блеснут яркой игрой и поставят жирную точку голевым замесом. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.97.