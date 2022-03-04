«Динамо» Москва
В дебютной игре Кубка Гагарина «Динамо» Москва столкнулось с серьезным сопротивлением «Северстали» и потерпело поражение в результативной зарубе (3:6).
В этом матче динамовцы пробили в створ ворот череповчан 32 раза. Но только 9.38% их моментов превратились в голы. В защите сине-белые сумели отразить всего 82.14% угроз.
Коэффициенты матча Динамо — Северсталь
В регулярном первенстве столичный клуб скатал 48 матчей, в которых заработал 64 балла. В турнирной таблице Западной конференции он в итоге оказался на четвертом месте.
В рамках подготовки к плей-офф раунду «Динамо» провело три товарищеские встречи. Сине-белые победили «Авангард» (4:1), уступили «Барысу» (3:4 Б) и взяли у казахстанцев реванш (6:3).
«Северсталь»
Стартовали в Кубке Гагарина хоккеисты из Череповца действительно ярко. На «ВТБ Арене» им удалось припечатать «Динамо» Москва и захватить лидерство в серии.
В ходе этого поединка «Северстали» для успешного результата хватило 29 бросков в створ и солидной реализации — 20.69%. При этом защита и вратарь череповчан нейтрализовали 90.63% чужих угроз.
В ходе регулярного сезона команда Андрея Разина успела провести 49 матчей и заработать в них 63 балла. В турнирной таблице Западной конференции «сталь» заняла пятое место.
Перед началом плей-офф «Северсталь» поучаствовала в пяти контрольных встречах. Два матча закончились победами, два — поражениями. Еще один товарняк завершился ничейным исходом.
Коэффициенты
В этой игре букмекеры видят победу «Динамо» Москва за 1.66, ничья оценивается в 4.70, а победа «Северстали» — в 4.46.
Прогноз
Разумеется, после облома в дебютном матче плей-офф
Ставка
Раз эти соперники привыкли в последнее время накидывать друг другу голы пачками, ждем подобного расклада и в очередной их зарубе. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.19.