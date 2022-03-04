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    На «ВТБ Арене» пройдет еще одна «верховая» встреча?

    «Динамо» Москва — «Северсталь». Прогноз и ставка (к. 2.19) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 4 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Северсталь»
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    «Динамо» Москва
    Во втором матче серии четвертьфинала конференций «Динамо» Москва будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «ВТБ-Арене» 4 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 04 Марта 2022 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:30 Северсталь Северсталь
  • Череповец
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    «Динамо» Москва

    В дебютной игре Кубка Гагарина «Динамо» Москва столкнулось с серьезным сопротивлением «Северстали» и потерпело поражение в результативной зарубе (3:6).

    В этом матче динамовцы пробили в створ ворот череповчан 32 раза. Но только 9.38% их моментов превратились в голы. В защите сине-белые сумели отразить всего 82.14% угроз.

    Коэффициенты матча Динамо — Северсталь

  • 1
  • 1.62
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 4.60
  • Ставка
    •

    В регулярном первенстве столичный клуб скатал 48 матчей, в которых заработал 64 балла. В турнирной таблице Западной конференции он в итоге оказался на четвертом месте.

    Все прогнозы на КХЛ

    В рамках подготовки к плей-офф раунду «Динамо» провело три товарищеские встречи. Сине-белые победили «Авангард» (4:1), уступили «Барысу» (3:4 Б) и взяли у казахстанцев реванш (6:3).

    «Северсталь»

    Стартовали в Кубке Гагарина хоккеисты из Череповца действительно ярко. На «ВТБ Арене» им удалось припечатать «Динамо» Москва и захватить лидерство в серии.

    В ходе этого поединка «Северстали» для успешного результата хватило 29 бросков в створ и солидной реализации — 20.69%. При этом защита и вратарь череповчан нейтрализовали 90.63% чужих угроз.

    В ходе регулярного сезона команда Андрея Разина успела провести 49 матчей и заработать в них 63 балла. В турнирной таблице Западной конференции «сталь» заняла пятое место.

    Перед началом плей-офф «Северсталь» поучаствовала в пяти контрольных встречах. Два матча закончились победами, два — поражениями. Еще один товарняк завершился ничейным исходом.

    Коэффициенты

    В этой игре букмекеры видят победу «Динамо» Москва за 1.66, ничья оценивается в 4.70, а победа «Северстали» — в 4.46.

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    Прогноз

    Разумеется, после облома в дебютном матче плей-офф московская бригада помчится отыгрываться. Однако «сталь» показала, что это крепкая команда, которая не будет бояться даже топ-соперников, поэтому во втором поединке гости не станут отсиживаться в обороне.

    Ставка

    Раз эти соперники привыкли в последнее время накидывать друг другу голы пачками, ждем подобного расклада и в очередной их зарубе. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.19.

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    «Динамо» Москва — «Северсталь»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 04.03.2022. Прогнозы на хоккей. На «ВТБ Арене» пройдет еще одна «верховая» встреча?
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