Во втором матче серии четвертьфинала конференций «Динамо» Москва будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «ВТБ-Арене» 4 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

В дебютной игре Кубка Гагарина «Динамо» Москва столкнулось с серьезным сопротивлением «Северстали» и потерпело поражение в результативной зарубе (3:6).

В этом матче динамовцы пробили в створ ворот череповчан 32 раза. Но только 9.38% их моментов превратились в голы. В защите сине-белые сумели отразить всего 82.14% угроз.

Коэффициенты матча Динамо — Северсталь 1 1.62 X 4.60 2 4.60 Ставка

В регулярном первенстве столичный клуб скатал 48 матчей, в которых заработал 64 балла. В турнирной таблице Западной конференции он в итоге оказался на четвертом месте.

Все прогнозы на КХЛ

В рамках подготовки к плей-офф раунду «Динамо» провело три товарищеские встречи. Сине-белые победили «Авангард» (4:1), уступили «Барысу» (3:4 Б) и взяли у казахстанцев реванш (6:3).

«Северсталь»

Стартовали в Кубке Гагарина хоккеисты из Череповца действительно ярко. На «ВТБ Арене» им удалось припечатать «Динамо» Москва и захватить лидерство в серии.

В ходе этого поединка «Северстали» для успешного результата хватило 29 бросков в створ и солидной реализации — 20.69%. При этом защита и вратарь череповчан нейтрализовали 90.63% чужих угроз.

В ходе регулярного сезона команда Андрея Разина успела провести 49 матчей и заработать в них 63 балла. В турнирной таблице Западной конференции «сталь» заняла пятое место.

Перед началом плей-офф «Северсталь» поучаствовала в пяти контрольных встречах. Два матча закончились победами, два — поражениями. Еще один товарняк завершился ничейным исходом.

Коэффициенты

В этой игре букмекеры видят победу «Динамо» Москва за 1.66, ничья оценивается в 4.70, а победа «Северстали» — в 4.46.

Прогноз

Разумеется, после облома в дебютном матче плей-офф московская бригада помчится отыгрываться . Однако «сталь» показала, что это крепкая команда, которая не будет бояться даже топ-соперников, поэтому во втором поединке гости не станут отсиживаться в обороне.

Ставка

Раз эти соперники привыкли в последнее время накидывать друг другу голы пачками, ждем подобного расклада и в очередной их зарубе. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.19.