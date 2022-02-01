В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Литл Сизарс Арене» 1 февраля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Детройт» — «Анахайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Детройт»

Мичиганский клуб провел в регулярном первенстве 45 матчей, в которых заработал 44 очка. В турнирной таблице Атлантического дивизиона красно-белые находятся на пятом месте с отставанием на 9 пунктов от плей-офф.

Последнюю победу на своей площадке «Детройт» отпраздновал 16 января, грохнув «Баффало» (4:0), после чего «крылышкам» удалось прихлопнуть «Сэйбрз» и во второй стыковой игре, прошедшей в Буффало (3:2 ОТ).

Коэффициенты матча Детройт — Анахайм 1 2.30 X 4.30 2 2.65 Ставка

Завершив триумфом противостояние с «мечами», подопечные Джеффа Блашилла потерпели три подряд поражения. В этих матчах «Ред Уингз» уступили «Далласу» (4:5 ОТ), «Нэшвиллу» (1:4) и «Чикаго» (5:8).

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Неожиданно выхватить очки «Детройту» удалось в Пенсильвании, где он по буллитам перебил «Питтсбург» (3:2 ОТ). В последней же встрече ребята Блашилла не справились дома с «Торонто» (4:7).

«Анахайм»

Калифорнийцы скатали 47 поединков и заработали за это время 54 очка. В Тихоокеанском дивизионе «утята» по-прежнему занимают второе место. От первого «Вегаса» они отстают всего на 1 балл.

В период с 12 по 20 января «Анахайм» пережил не лучшее время, оставшись без очков в четырех подряд матчах. Но зато в четырех дальнейших встречах из пяти «кряквам» удалось победить.

Наращивать привычный в текущем сезоне темп «Дакс» начали в домашней игре с «Тампой-Бэй» (5:1), после которой они прихлопнули «Бостон» в «ТД Гарден» (5:3).

Зацепить 1 очко «Анахайму» удалось в гостевой встрече с «Торонто» (3:4 Б). А в паре последних матчей в Канаде «утки» одержали победы над «Монреалем» (5:4) и «Оттавой» (2:1).

Коэффициенты

В предстоящем матче успех «Детройта» оценивается в 2.34, в то время как на «Анахайм» букмекеры дают кэф 2.67. Поставить на ничейный исход можно за 4.48.

Прогноз

Перед сражением с «Дакс» команда из Мичигана потерпела четыре поражения в пяти играх, но при этом не всегда «крылышки» безнадежно отбывали номер.

В трех поединках «Ред Уингз» забрасывали по 4+ шайбы , однако их соперники были еще сильнее. Во встрече с «Анахаймом» «Детройт» захочет наконец-то не просто настрелять кучу голов, но и сделать так, чтобы это принесло дивиденды.

Ставка

Верим в том, что красно-белые не подкачают на своей площадке и проведут успешный матч. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Детройта» больше 3 за 2.09.