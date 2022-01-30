НХЛ. «Тампа» проиграла «Вегасу», «Эдмонтон» забросил семь шайб «Монреалю»

«Флорида» — «Сан-Хосе» — 5:4 ОТ
Нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо набрал в этом матче 3 (1+2) очка и вышел на первое место в списке бомбардиров текущего чемпионата.
В 38-ми играх канадец набрал 62 (17+45) очка. На четыре очка от него отстает капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Сан-Хосе» — 5:4 ОТ (1:2, 0:1, 3:1, 1:0)
Голы: Хертл — 22 (Балцерс), 6:10 — 0:1. Дален — 10 (бол., Грегор, Бонино), 17:17 — 0:2. Форслинг — 2 (Райнхарт, Марчмент), 19:06 — 1:2. Нието — 4 (Бонино, Власик), 21:31 — 1:3. Барков — 20 (Юбердо, Верхэге), 41:26 — 2:3. Дален — 11 (бол., Бернс, Бонино), 44:50 — 2:4. Марчмент — 6 (Райнхарт), 47:30 — 3:4. Юбердо — 17 (Верхэге, Уигар), 49:38 — 4:4. Беннетт — 21 (Юбердо, Форслинг), 61:08 — 5:4Вратари: Бобровский — РаймерШтраф: 6 — 4Броски: 49 (17+18+13+1) — 34 (16+10+8+0)
«Детройт» — «Торонто» — 4:7
Нападающий «Детройта» Владислав Наместников стал третьей звездой матча. Российский хоккеист отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Торонто» — 4:7 (1:1, 3:1, 0:5)
Голы: Ларкин — 21 (Наместников), 1:15 — 1:0. Энгвалль — 6 (Райлли, Спецца), 16:28 — 1:1. Наместников — 12 (Ларкин, Зайдер), 21:16 — 2:1. Бертуцци — 21 (Фаббри, Зайдер), 22:11 — 3:1. Бантинг — 10 (Холл, Кампф), 32:07 — 3:2. Ларкин — 22 (бол., Фаббри, Раймонд), 35:54 — 4:2. Бантинг — 11 (Мэттьюс, Холл), 49:28 — 4:3. Бантинг — 12 (Марнер, Мэттьюс), 51:58 — 4:4. Сандин — 1 (Таварес, Керфут), 57:09 — 4:5. Марнер — 11 (бол., п.в., Керфут, Райлли), 58:46 — 4:6. Таварес — 17 (бол., п.в., Кампф), 59:49 — 4:7Вратари: Неделькович (57:45 — 58:09, 58:20 — 59:49) — Мразек (29:25 — 29:34)Штраф: 6 — 4Броски: 35 (15+13+7) — 37 (9+15+13)
«Каролина» — «Нью-Джерси» — 2:1
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников стал автором победного гола. В 38 играх сезона россиянин набрал 37 (15+22) очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Нью-Джерси» — 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Голы: Мартинук — 2 (Джарвис, Шей), 8:02 — 1:0. Свечников — 15 (Коул), 14:22 — 2:0. Боквист — 1 (Веси, Куокканен), 17:26 — 2:1Вратари: Раанта (53:02 — 53:38) — Гиллис (57:41)Штраф: 6 — 6Броски: 23 (6+7+10) — 25 (10+12+3)
«Каролина» — «Нью-Джерси»
«Монреаль» — «Эдмонтон» — 2:7
Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль забросил две шайбы и стал второй звездой матча.
Благодаря этому немецкий хоккеист теперь делит с Крисом Крайдером из «Рейнджерс» первое место в списке снайперов. Оба забили по 31 голу. В активе Александра Овечкина 29 заброшенных шайб.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Эдмонтон» — 2:7 (0:3, 2:3, 0:1)
Голы: Кейн — 1 (Бушар, Ямамото), 11:21 — 0:1. Хаймэн — 12 (Расселл, Лагессон), 12:48 — 0:2. Драйзайтль — 30 (Фогеле), 13:08 — 0:3. Андерсон — 9 (Чиаро, Эванс), 23:58 — 1:3. Нюджент-Хопкинс — 4 (Хаймэн, Кассиан), 26:18 — 1:4. Хаймэн — 13 (Нерс, Нюджент-Хопкинс), 34:30 — 1:5. Тоффоли — 8 (бол., Хоффман, Сузуки), 35:09 — 2:5. Драйзайтль — 31 (Фогеле, Кит), 35:33 — 2:6. Райан — 3 (Шор, Кит), 59:26 — 2:7Вратари: Монтембо (Примо, 40:00) — СкиннерШтраф: 17 — 9Броски: 23 (5+15+3) — 24 (10+6+8)
«Тампа-Бэй» — «Вегас» — 2:3 Б
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 25 из 27 бросков по своим воротам.
Лидер «Тампы» Никита Кучеров пропустил игру с «Вегасом» из-за коронавируса.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Вегас» — 2:3 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)
Голы: Хауден — 6 (Каррье), 5:25 — 0:1. Каррье — 5 (Хауден), 34:56 — 0:2. Колтон — 9 (Перри, Марун), 53:12 — 1:2. Перри — 12, 57:12 — 2:2Победный буллит: СтоунВратари: Василевский (57:02 — 57:12, 65:00) — Ленер (38:49 — 39:12, 65:00)Штраф: 2 — 6Броски: 29 (4+5+17+3) — 27 (12+11+1+3)
«Аризона» — «Баффало» — 1:3
Серия поражений «Аризоны» достигла пяти матчей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Баффало» — 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
Голы: Окпосо — 8 (бол., Брайсон, Икин), 7:02 — 0:1. Кребс — 3 (Миттельштадт, Так), 15:07 — 0:2. Так — 4 (Кребс, Томпсон), 27:14 — 0:3. Гостисбеер — 8 (бол., Келлер, Кессел), 51:30 — 1:3Вратари: Веймелка (49:43 — 50:17, 55:45 — 56:13, 57:22) — АндерсонШтраф: 8 — 6Броски: 28 (9+5+14) — 35 (12+18+5)
«Калгари» — «Ванкувер» — 1:0