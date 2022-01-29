ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуРоналду не зря вернулся в «МЮ» — ему стоит остаться Первые соревнования на Олимпиаде в Пекине стартуют 2 февраляПервые потери — за неделю до ОИ-2022. Коронавирус атакует сборную России ГансоОставшийся в тени Неймара. Куда делся Гансо, подававший большие надежды?
  • 14:34
    • Коллинз выиграла у Швентек в полуфинале Australian Open
  • 12:54
    • Барти разгромила Киз и впервые вышла в финал Australian Open
  • 15:52
    • «Зенит» ищет в Бундеслиге игрока на позицию центрального защитника
  • 15:36
    • Тренер сборной России по биатлону Башкиров сдал положительный тест на коронавирус
  • 15:06
    • Азмун, скорее всего, покинет «Зенит» в январе
  • 14:52
    • В Forza Horizon 5 появятся китайские автомобили
  • 14:46
    • Дибала перейдет в «Ман Сити», если не продлит контракт с «Ювентусом»
    Все новости спорта

    Сколько шайб «Аризона» сможет забросить «Бостону»?

    «Аризона» — «Бостон». Прогноз и ставка (к. 2.45) на хоккейный матч НХЛ 29 января 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Аризону Койотс Прогнозы на Бостон Брюинз
    Прогноз и ставки на «Аризона» — «Бостон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джейкоб Чичран
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Хила Ривер Арене» 29 января. Начало встречи — в 05:00 мск. «Аризона» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 29 Января 2022 года

    «Аризона»

    В 41 матче сезона «пустынные псы» подобрали всего 24 очка, из-за чего они по-прежнему находятся на дне и в зачете Центрального дивизиона, и в таблице Западной конференции.

    Во встречах 15 и 16 января «Аризона» дважды зарубилась с «Колорадо», но обе попытки она провалила (3:4 Б, 0:5). Зато после поединков с соперниками из Денвера «койоты» выдали две победы с гандикапом в 3 шайбы.

    Коэффициенты матча Аризона — Бостон

  • 1
  • 4.80
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 1.55
  • Ставка
    •

    В первом таком матче парни Андре Туриньи дома грохнули «Монреаль» (5:2). Вторую игру «Койотис» провели в Ньюарке, где разгромили «Нью-Джерси» на глазах у 10 тыс. посетителей «Пруденшал Центра» (4:1).

    Все прогнозы на НХЛ

    После уничтожения «Джерси» «Аризона» вернулась к привычной серии поражений. В трех дальнейших поединках команда Туриньи слилась «Айлендерс» (0:4), «Рейнджерс» (3:7) и «Питтсбургу» (3:6).

    «Бостон»

    Бостонцы скатали в регулярке 40 поединков, в которых захватили 51 балл. В Атлантическом дивизионе они надежно закрепились в топ-4, обогнав пятый «Детройт» на 9 пунктов.

    С 9 по 15 января «Бостон» оформил 5-матчевую победную серию, которая прервалась максимально жестко. В домашней встрече 19 числа «медведи» были унижены «Каролиной» (1:7).

  • НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Сан-Хосе», «Калгари» разгромил «Коламбус», «Чикаго» и «Детройт» забросили 13 шайб на двоих
  • В ночь на 27 января в НХЛ прошли пять матчей
  • Сегодня

    • После игры с «Харрикейнз» подопечные Брюса Кэссиди выдали еще пару побед в «ТД Гарден». В этих матчах соперниками «Брюинз» оказались «Вашингтон» (4:3) и «Виннипег» (3:2).

    Следующая домашняя игра закончилась для «Бостона» поражением от «Анахайма» (3:5). А в поединке 27 января «Брюинз» в Денвере прозевали камбэк «Колорадо» (3:4 ОТ).

    Коэффициенты

    Победа «Аризоны» в этой игре оценивается в 4.88, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.25, а на победу «Бостона» — 1.58.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз

    В двух матчах из пяти предыдущих «койотам» удалось победить. При этом в тех встречах они забивали минимум 4 гола. В паре проигранных поединков «Аризона» также успела накидать соперникам по 3 шайбы.

    Банда Туриньи по-прежнему редко цепляет очки, но теперь она жестче огрызается. Свои моменты «псы» найдут и во встрече с «Бостоном», который в пяти матчах из шести последних пропускал по 3+ гола.

    Ставка

    Скорее всего, «Койотис» снова останутся с нулем, но при этом они погоняют хоккеистов «Брюинз» по своей площадке. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Аризоны» больше 2.5 за 2.45.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.28
  • Прогноз на матч Иран — Ирак
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  4.86
  • Экспресс дня 27 января
  • Сегодня в 20:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Брюгге — Юнион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Эшторил — Арука
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.18
  • Прогноз на матч Эшторил — Арука
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.98
  • Прогноз на матч Эквадор — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Парагвай — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Флорида — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Питтсбург — Сиэтл
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Айлендерс — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Оттава — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Чили — Аргентина
  • Футбол
  • Завтра в 03:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Филадельфия — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Аризона» — «Бостон»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 29.01.2022. Прогнозы на хоккей. Сколько шайб «Аризона» сможет забросить «Бостону»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры