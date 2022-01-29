В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Хила Ривер Арене» 29 января. Начало встречи — в 05:00 мск. «Аризона» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аризона»

В 41 матче сезона «пустынные псы» подобрали всего 24 очка, из-за чего они по-прежнему находятся на дне и в зачете Центрального дивизиона, и в таблице Западной конференции.

Во встречах 15 и 16 января «Аризона» дважды зарубилась с «Колорадо», но обе попытки она провалила (3:4 Б, 0:5). Зато после поединков с соперниками из Денвера «койоты» выдали две победы с гандикапом в 3 шайбы.

Коэффициенты матча Аризона — Бостон 1 4.80 X 5.00 2 1.55 Ставка

В первом таком матче парни Андре Туриньи дома грохнули «Монреаль» (5:2). Вторую игру «Койотис» провели в Ньюарке, где разгромили «Нью-Джерси» на глазах у 10 тыс. посетителей «Пруденшал Центра» (4:1).

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После уничтожения «Джерси» «Аризона» вернулась к привычной серии поражений. В трех дальнейших поединках команда Туриньи слилась «Айлендерс» (0:4), «Рейнджерс» (3:7) и «Питтсбургу» (3:6).

«Бостон»

Бостонцы скатали в регулярке 40 поединков, в которых захватили 51 балл. В Атлантическом дивизионе они надежно закрепились в топ-4, обогнав пятый «Детройт» на 9 пунктов.

С 9 по 15 января «Бостон» оформил 5-матчевую победную серию, которая прервалась максимально жестко. В домашней встрече 19 числа «медведи» были унижены «Каролиной» (1:7).

После игры с «Харрикейнз» подопечные Брюса Кэссиди выдали еще пару побед в «ТД Гарден». В этих матчах соперниками «Брюинз» оказались «Вашингтон» (4:3) и «Виннипег» (3:2).

Следующая домашняя игра закончилась для «Бостона» поражением от «Анахайма» (3:5). А в поединке 27 января «Брюинз» в Денвере прозевали камбэк «Колорадо» (3:4 ОТ).

Коэффициенты

Победа «Аризоны» в этой игре оценивается в 4.88, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.25, а на победу «Бостона» — 1.58.

Прогноз

В двух матчах из пяти предыдущих «койотам» удалось победить. При этом в тех встречах они забивали минимум 4 гола. В паре проигранных поединков «Аризона» также успела накидать соперникам по 3 шайбы.

Банда Туриньи по-прежнему редко цепляет очки, но теперь она жестче огрызается . Свои моменты «псы» найдут и во встрече с «Бостоном», который в пяти матчах из шести последних пропускал по 3+ гола.

Ставка

Скорее всего, «Койотис» снова останутся с нулем, но при этом они погоняют хоккеистов «Брюинз» по своей площадке. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Аризоны» больше 2.5 за 2.45.