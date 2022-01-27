НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Сан-Хосе», «Калгари» разгромил «Коламбус», «Чикаго» и «Детройт» забросили 13 шайб на двоих

«Вашингтон» — «Сан-Хосе» 1:4

Российские игроки «Вашингтона» Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин не набрали очков. Голкипер Илья Самсонов отразил 26 из 29 бросков. В составе победителей нападающий Александр Барабанов отметился ассистом. Теперь на счету россиянина 22 (6+16) очка в этом сезоне и 30 (9+21) в карьере.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Сан-Хосе» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) Голы: Грегор — 2 (Бернс, Барабанов), 7:41 — 0:1. Мелош — 1 (Нието), 23:58 — 0:2. Спронг — 7 (Бэкстрем), 40:14 — 1:2. Дален — 9 (Майер, Бонино), 56:51 — 1:3. Кольяно — 4 (п.в., Кутюр), 59:39 — 1:4Вратари: Самсонов (57:26 — 59:39) — РаймерШтраф: 7-11Броски: 33 (8+11+14) — 30 (14+7+9)

«Вашингтон» идет на седьмом месте в Восточной конференции. «Сан-Хосе» располагается на десятой строчке в Западной конференции.

«Вашингтон» — «Сан-Хосе» 1:4

«Коламбус» — «Калгари» 0:6

В составе победителей дубль оформил Мэттью Ткачук. В активе Никиты Задорова голевая передача.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Калгари» — 0:6 (0:1, 0:2, 0:3) Голы: Баклунд — 5 (Коулмэн), 4:21 — 0:1. Манджапане — 19 (Задоров, Лучич), 35:14 — 0:2. Ткачак — 19 (Годро, Андерссон), 39:54 — 0:3. Линдхольм — 14 (Годро, Хэнифин), 40:30 — 0:4. Гудбрэнсон — 1 (Ружичка), 46:55 — 0:5. Ткачак — 20 (Годро), 47:36 — 0:6Вратари: Мерзликинс — МаркстремШтраф: 6-2Броски: 23 (9+8+6) — 62 (16+23+23)

«Коламбус» идет на десятом месте в Восточной конференции. «Калгари» располагается на восьмой строчке в Западной конференции.

«Коламбус» — «Калгари» 0:6

«Торонто» — «Анахайм» 4:3 Б

Автором победного броска стал Остон Мэттьюс, сделавший также в этой встрече две голевые передачи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Анахайм» — 4:3 Б (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Стил — 5, 2:46 — 0:1. Марнер — 10 (бол., Райлли, Нюландер), 17:18 — 1:1. Нюландер — 18 (бол., Таварес, Мэттьюс), 19:21 — 2:1. Таварес — 16 (бол., Марнер, Мэттьюс), 36:08 — 3:1. Сильферберг — 3 (Робинсон, Кэррик), 37:21 — 3:2. Леттьери — 5 (Шаттенкирк, Стил), 53:23 — 3:3Победный буллит: МэттьюсВратари: Кэмпбелл — ГибсонШтраф: 4-8Броски: 44 (17+14+9+4) — 20 (5+6+8+1)

«Анахайм» идет на шестом месте в Западной конференции. «Торонто» занимает шестую строчку в Восточной конференции.

«Торонто» — «Анахайм» 4:3 Б

«Детройт» — «Чикаго» 5:8

В составе победителей хет-триком отметился Дилан Строум, в активе Алекса Дебринкэта дубль.

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Чикаго» — 5:8 (0:4, 3:0, 2:4) Голы: Кубалик — 10 (С. Джонс, Курашев), 10:24 — 0:1. Строум — 5 (бол., Дебринкэт, Кейн), 12:40 — 0:2. Строум — 6 (Кейн), 14:27 — 0:3. Лафферти — 1 (Строум, Маккейб), 19:28 — 0:4. Фаббри — 12, 25:45 — 1:4. Бертуцци — 20 (Гронек), 26:41 — 2:4. Сутер — 10 (Истерли, Фаббри), 39:47 — 3:4. Строум — 7 (бол., С. Джонс, Хагель), 46:10 — 3:5. Дебринкэт — 25 (Тэйвз, К. Джонс), 48:55 — 3:6. Зайдер — 4 (бол., Раймонд, Бертуцци), 52:05 — 4:6. Ларкин — 20, 55:25 — 5:6. Хагель — 11, 56:13 — 5:7. Дебринкэт — 26 (п.в.), 58:17 — 5:8Вратари: Неделькович (Пикар, 20:00, 56:44 — 58:17) — ФлериШтраф: 18-8Броски: 33 (8+13+12) — 38 (16+11+11)

«Блэкхокс» прервали свою неудачную серию из четырех поражений. «Ред Уингз» проиграли третью встречу кряду.

«Детройт» — «Чикаго» 5:8

«Колорадо» — «Бостон» 4:3 ОТ