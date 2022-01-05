В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «ФЛА Лайв Арене» 5 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Флорида» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флорида»

За 32 игры хоккеистам из Санрайза удалось собрать 46 очков. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «коты» находятся на втором месте и отстают на 1 балл от первой «Тампы-Бэй».

В конце прошлого месяца «Флорида» пережила вторую в текущем сезоне серию поражений. На сей раз она дошла до трех матчей, в которых «Пантерз» умудрились пропустить 15 голов.

В первой игре данного отрезка «Флорида» оказалась слабее «Колорадо» (2:3), после чего она была опозорена «Оттавой» (2:8). Еще в одной встрече парни Эндрю Брюнетта крупно влетели «Лос-Анджелесу» (1:4).

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После матча с «Кингз» «Флорида» поняла, что пора что-то менять. В трех дальнейших матчах она вынесла всех, с кем играла. Победили ребята Брюнетта «Рейнджерс» (4:3), «Тампу-Бэй» (9:3) и «Монреаль» (5:2).

«Калгари»

Канадская банда из Альберты имеет в своей копилке 40 очков, собранных в 30 встречах. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона она оказалась на третьей позиции.

Незадолго до вынужденной паузы «Калгари» застрял в серии без побед из четырех матчей. Эта цепочка потерь началась на чужой территории, где «Флеймз» уступили «Вегасу» (2:3) и «Сан-Хосе» (3:5).

Не помогли команде Дэррила Саттера и родные стены, так как при поддержке публики в «Скоушабэнк-Сэдлдоум» «огоньки» уступили «Каролине» (2:3 ОТ) и «Бостону» (2:4).

После возобновления своих выступлений в НХЛ канадская команда оформила две победы. На «Клаймат Пледж Арене» был обыгран «Сиэтл» (6:4), а в «Юнайтед Центре» — «Чикаго» (5:1).

Коэффициенты

Поставить на победу «Флориды» можно за 2.21, ничья оценивается букмекерами в 4.58, а победа «Калгари» — в 2.82.

Прогноз

В последних матчах «Флорида» оформила крупные победы, забросив суммарно 16 голов . После ряда потерь «Пантерз» вновь вернули форму, которую демонстрировали на старте сезона.

Ставка

«Калгари» будет неудобным соперником, однако вынести его парням Брюнетта по силам. Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит за 2.21.