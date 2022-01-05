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    Серия побед «Флориды» дойдет до четырех матчей?

    «Флорида» — «Калгари». Прогноз и ставка (к. 2.21) на хоккейный матч НХЛ 5 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Калгари»
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    «Флорида» в игре с «Тампой»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «ФЛА Лайв Арене» 5 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Флорида» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Флорида»

    За 32 игры хоккеистам из Санрайза удалось собрать 46 очков. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «коты» находятся на втором месте и отстают на 1 балл от первой «Тампы-Бэй».

    В конце прошлого месяца «Флорида» пережила вторую в текущем сезоне серию поражений. На сей раз она дошла до трех матчей, в которых «Пантерз» умудрились пропустить 15 голов.

    В первой игре данного отрезка «Флорида» оказалась слабее «Колорадо» (2:3), после чего она была опозорена «Оттавой» (2:8). Еще в одной встрече парни Эндрю Брюнетта крупно влетели «Лос-Анджелесу» (1:4).

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    После матча с «Кингз» «Флорида» поняла, что пора что-то менять. В трех дальнейших матчах она вынесла всех, с кем играла. Победили ребята Брюнетта «Рейнджерс» (4:3), «Тампу-Бэй» (9:3) и «Монреаль» (5:2).

    «Калгари»

    Канадская банда из Альберты имеет в своей копилке 40 очков, собранных в 30 встречах. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона она оказалась на третьей позиции.

    Незадолго до вынужденной паузы «Калгари» застрял в серии без побед из четырех матчей. Эта цепочка потерь началась на чужой территории, где «Флеймз» уступили «Вегасу» (2:3) и «Сан-Хосе» (3:5).

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    • Не помогли команде Дэррила Саттера и родные стены, так как при поддержке публики в «Скоушабэнк-Сэдлдоум» «огоньки» уступили «Каролине» (2:3 ОТ) и «Бостону» (2:4).

    После возобновления своих выступлений в НХЛ канадская команда оформила две победы. На «Клаймат Пледж Арене» был обыгран «Сиэтл» (6:4), а в «Юнайтед Центре» — «Чикаго» (5:1).

    Коэффициенты

    Поставить на победу «Флориды» можно за 2.21, ничья оценивается букмекерами в 4.58, а победа «Калгари» — в 2.82.

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    Прогноз

    В последних матчах «Флорида» оформила крупные победы, забросив суммарно 16 голов. После ряда потерь «Пантерз» вновь вернули форму, которую демонстрировали на старте сезона.

    Ставка

    «Калгари» будет неудобным соперником, однако вынести его парням Брюнетта по силам. Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит за 2.21.

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    «Флорида» — «Калгари»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 05.01.2022. Прогнозы на хоккей. Серия побед «Флориды» дойдет до четырех матчей?
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