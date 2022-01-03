НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси», «Калгари» разгромил «Чикаго»

«Детройт» — «Бостон» 1:5

«Бостон» набрал 34 очка и занимает восьмое место на Востоке. У «Детройта» 33 очка и девятое место.

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Бостон» — 1:5 (1:1, 0:1, 0:3) Голы: Бертуцци — 13 (Декейсер, Ларкин), 11:28 — 1:0. Бержерон — 11 (Смит, Маршан), 14:47 — 1:1. Хаула — 2, 27:37 — 1:2. Макэвой — 5 (Холл, Койл), 45:59 — 1:3. Фредерик — 1 (Райлли, Носек), 47:55 — 1:4. Носек — 3 (Стин, Макэвой), 50:40 — 1:5Вратари: Неделькович — СуэйменШтраф: 15-17Броски: 24 (6+10+8) — 37 (15+8+14)

«Детройт» — «Бостон» 1:5

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» 3:4 ОТ

По ходу матча «Вашингтон» проигрывал 1:3, но сумел отыграться в третьем периоде, однако в овертайме победу вырвал «Нью-Джерси». Автором победной шайбы стал Нико Хишир.

Александр Овечкин и Евгений Кузнецов результативными действиями не отметились. Дмитрий Орлов записал в свой актив одно очко за результативный пас.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 3:4 ОТ (1:2, 0:1, 2:0, 0:1) Голы: Шарангович — 7 (Хьюз, Суббан), 7:15 — 0:1. Сиверсон — 4 (Мерсер, Куокканен), 8:29 — 0:2. Карлсон — 8 (Сгарбосса, Орлов), 19:13 — 1:2. Хишир — 5 (Сиверсон, Зигенталер), 20:22 — 1:3. Дауд — 5 (Хэтэуэй, ван Римсдайк), 53:22 — 2:3. Шири — 8 (Эллер), 56:13 — 3:3. Хишир — 6 (Хьюз), 62:56 — 3:4Вратари: Самсонов — БлэквудШтраф: 6-6Броски: 30 (13+5+12+0) — 37 (12+12+10+3)

«Нью-Джерси» одержал третью победу подряд. «Вашингтон» проиграл после двух побед, но сохраняет лидерство в Восточной конференции.

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» 3:4 ОТ

«Колорадо» — «Анахайм» 4:2

«Дакс» потерпели четвертое поражение подряд. Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин пропустил игру из-за болезни.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Анахайм» — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) Голы: Кэррик — 8 (Шаттенкирк, Терри), 1:55 — 0:1. Фаулер — 5 (бол., Комтуа, Шаттенкирк), 23:22 — 0:2. Тэйвз — 5 (бол., Рантанен, Кадри), 31:47 — 1:2. Ландескуг — 10 (бол., Маккиннон, Макар), 43:19 — 2:2. О`Коннор — 6 (Маккиннон, Рантанен), 58:49 — 3:2. Рантанен — 14 (п.в., Маккиннон), 59:28 — 4:2Вратари: Кемпер — Гибсон (59:01 — 59:28)Штраф: 6-12Броски: 36 (12+12+12) — 31 (12+13+6)

«Колорадо» — «Анахайм» 4:2

«Вегас» — «Виннипег» 4:5 ОТ

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Кайл Коннор. Российский нападающий «Голден Найтс» Евгенй Дадонов отметился одной заброшенной шайбой.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вегас» — «Виннипег» — 4:5 ОТ (2:0, 0:2, 2:2, 0:1) Голы: Амадио — 3 (Колесар, Уайтклауд), 13:05 — 1:0. Дадонов — 9 (Амадио, Хауден), 16:59 — 2:0. Харкинс — 3 (Диллон), 22:19 — 2:1. Рейхел — 1, 22:39 — 2:2. Штястны — 8 (Моррисси, Демело), 42:28 — 2:3. Копп — 8 (бол., Коннор, Шайфли), 44:16 — 2:4. Янмарк — 5 (Уайтклауд, Макнэбб), 53:37 — 3:4. Янмарк — 6 (Руа, Теодор), 59:51 — 4:4. Коннор — 19, 62:39 — 4:5Вратари: Броссуа (58:22 — 59:51) — ХеллибакШтраф: 6-2Броски: 46 (22+14+9+1) — 37 (10+11+12+4)

«Вегас» — «Виннипег» 4:5 ОТ

«Чикаго» — «Калгари» 1:5

Российский защитник «Флэймз» Никита Задоров очков не набрал. За 16 минут на льдцу он сделал два броска по воротам соперника.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Калгари» — 1:5 (1:1, 0:2, 0:2) Голы: Дебринкэт — 18 (Кейн, Боргстрем), 9:41 — 1:0. Ткачак — 14 (Годро, Хэнифин), 13:13 — 1:1. Линдхольм — 12 (бол., Монахэн, Годро), 29:08 — 1:2. Льюис — 3 (мен., Коулмэн, Андерссон), 37:46 — 1:3. Шилингтон — 4 (п.в., Лучич), 58:05 — 1:4. Годро — 13 (Ткачак, Баклунд), 58:34 — 1:5Вратари: Содерблум (57:23 — 58:05) — МаркстремШтраф: 6-6Броски: 31 (11+9+11) — 42 (6+26+10)