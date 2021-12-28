ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваЗолотой Кондратюк, недосягаемая Валиева и скандал в танцах на льду «Манчестер Сити» укрепил лидерствоЛишь «Манчестер Сити» может остановить «Манчестер Сити» Анхель Ди МарияНеприступная АПЛ. 15 хороших игроков, которым не удалось проявить себя в Англии
  • 03:10
    • Сборная России начала МЧМ-2022 с поражения от Швеции
  • 06:50
    • Рублев сдал положительный тест на коронавирус
  • 22:25
    • «Челси» одержал волевую победу над «Астон Виллой»
  • 00:28
    • Финляндия победила Германию в стартовом матче МЧМ-2022
  • 22:55
    • Матч «Арсенал» — «Вулверхэмптон» перенесен из-за коронавируса
  • 22:03
    • «Авангард» забросил 5 шайб «Йокериту» в Хельсинки
  • 20:06
    • «Тоттенхэм» в большинстве крупно обыграл «Кристал Пэлас»
    Все новости спорта

    В «Большом» соперники не оставят друг друга без пачки голов?

    «Сочи» — «Трактор». Прогноз и ставка (к. 2.04) на хоккейный матч КХЛ 28 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Сочи Прогнозы на Трактор
    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Трактор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мартин Бакош
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Трактор». Игра пройдет в «Большом» 28 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. «Сочи» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 28 Декабря 2021 года
    Сочи
  • Сочи
    •  Сочи 19:30 Трактор Трактор
  • Челябинск
    •

    Коэффициенты на матч Сочи — Трактор

  • 1
  • 3.25
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.97
  • Ставка!
    •

    «Сочи»

    Сочинцы поучаствовали в 42 встречах и заработали 39 баллов. На данный момент парни из Краснодарского края находятся на десятом месте в Западной конференции с 9-очковым отставанием от плей-офф зоны.

    Перед паузой, связанной с Кубком Первого канала, «Сочи» потерпел два поражения в трех встречах. Осечки «леопардов» зафиксированы на чужом льду.

    В Уфе команда Андрея Назарова была разбита «Салаватом Юлаевым» (0:5), а в Нур-Султане — «Барысом» (2:5). После небольшого отдыха сочинцы обыграли «Северсталь» (5:4) и «Динамо» Москва (3:2 ОТ).

    Все прогнозы на КХЛ

    Надолго череда побед не затянулась. Уже в следующем поединке «Сочи» оказался слабее «Витязя» (2:3 ОТ). В последнем на сегодня матче парни Назарова уступили «Спартаку» (2:3).

    «Трактор»

    Хоккейная команда из Челябинска провела 44 встречи, после которых на ее турнирный счет прилетели 63 балла. В Восточной конференции «танкисты» закрепились на второй позиции.

    В начале этого месяца «Трактор» скатал четыре матча при родных зрителях, победив только в двух. Последняя игра домашней серии закончилась разгромным поражением от СКА (1:4).

    Покинув Челябинск, парни Анвара Гатиятулина отправились в Новосибирск, где одержали верх над «Сибирью» (4:2). В гостевом поединке в Казани «медведи» слились «Ак Барсу» (1:5).

    Два недавних матча «Трактор» скатал дома. В обеих встречах хозяева выступили сильно. Сперва они грохнули «Северсталь» (6:1), позже была рабочая победа над «Барысом» (4:2).

    Коэффициенты

    На победу «Сочи» букмекеры дают возможность грузануть за 2.95, на «Трактор» они предлагают поставить за 2.16. Вероятность ничейного исхода — 2.16.

    Прогноз

    В трех матчах из пяти недавних дома «Сочи» победил, а в трех свежих играх в «Большом» общий тотал доходил до 5+ голов.

    «Трактор» на аренах соперников в последнее время выступает средне (2 победы в пяти предыдущих поединках), но при этом нередко выездные встречи с участием «танкистов» также получаются результативными.

    Ставка

    С турнирным положением у «Трактора» все в норме, а вот «леопарды» будут пытаться выгрызать очки. Наши прогноз и ставка тотал больше 4.5 за 2.04.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.09
  • Прогноз на матч Амур — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Адмирал — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сибирь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барыс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Дерби — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Коньяспор — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шарлеруа — Ауд-Хеверле Левен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.37
  • Прогноз на матч Мехелен — Серен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сочи» — «Трактор»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 28.12.2021. Прогнозы на хоккей. В «Большом» соперники не оставят друг друга без пачки голов?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры