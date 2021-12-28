В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Трактор». Игра пройдет в «Большом» 28 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. «Сочи» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

Сочинцы поучаствовали в 42 встречах и заработали 39 баллов. На данный момент парни из Краснодарского края находятся на десятом месте в Западной конференции с 9-очковым отставанием от плей-офф зоны.

Перед паузой, связанной с Кубком Первого канала, «Сочи» потерпел два поражения в трех встречах. Осечки «леопардов» зафиксированы на чужом льду.

В Уфе команда Андрея Назарова была разбита «Салаватом Юлаевым» (0:5), а в Нур-Султане — «Барысом» (2:5). После небольшого отдыха сочинцы обыграли «Северсталь» (5:4) и «Динамо» Москва (3:2 ОТ).

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Надолго череда побед не затянулась. Уже в следующем поединке «Сочи» оказался слабее «Витязя» (2:3 ОТ). В последнем на сегодня матче парни Назарова уступили «Спартаку» (2:3).

«Трактор»

Хоккейная команда из Челябинска провела 44 встречи, после которых на ее турнирный счет прилетели 63 балла. В Восточной конференции «танкисты» закрепились на второй позиции.

В начале этого месяца «Трактор» скатал четыре матча при родных зрителях, победив только в двух. Последняя игра домашней серии закончилась разгромным поражением от СКА (1:4).

Покинув Челябинск, парни Анвара Гатиятулина отправились в Новосибирск, где одержали верх над «Сибирью» (4:2). В гостевом поединке в Казани «медведи» слились «Ак Барсу» (1:5).

Два недавних матча «Трактор» скатал дома. В обеих встречах хозяева выступили сильно. Сперва они грохнули «Северсталь» (6:1), позже была рабочая победа над «Барысом» (4:2).

Коэффициенты

На победу «Сочи» букмекеры дают возможность грузануть за 2.95, на «Трактор» они предлагают поставить за 2.16. Вероятность ничейного исхода — 2.16.

Прогноз

В трех матчах из пяти недавних дома «Сочи» победил, а в трех свежих играх в «Большом» общий тотал доходил до 5+ голов.

«Трактор» на аренах соперников в последнее время выступает средне (2 победы в пяти предыдущих поединках), но при этом нередко выездные встречи с участием «танкистов» также получаются результативными.

Ставка

С турнирным положением у «Трактора» все в норме, а вот «леопарды» будут пытаться выгрызать очки. Наши прогноз и ставка тотал больше 4.5 за 2.04.