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    «Магнитка» прервет беспроигрышную серию «Авангарда»?

    «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставка (к. 3.34) на хоккейный матч КХЛ 19 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Металлург» Мг
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    Михаил Григорьев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на арене «Балашиха» 19 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 19 Ноября 2021 года
    Авангард
  • Омск
    •  Авангард 19:30 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
    •

    «Авангард»

    На счету команды из Омска имеется 35 очков, которые ей удалось отобрать у соперников в 29 играх. В турнирной таблице Восточной конференции она замыкает первую пятерку.

    Ноябрьская серия началась для «Авангарда» с двух потерь очков на выезде. Сперва в Казани гости уступили «Ак Барсу» (1:2), а затем в Нижнекамске была осечка в зарубе с «Нефтехимиком» (1:2 ОТ).

    А в четырех следующих поединках из пяти парни Боба Хартли были сильнее своих соперников. В одном из удачных матчей «ястребы» прибили «Салават Юлаев» (4:2).

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    Затем статистику «Авангарда» подпортило поражение от «Динамо» Москва (1:3), а в трех других встречах ребята Хартли хлопнули «Куньлунь» (5:0), «Витязь» (3:0) и снова «Куньлунь» (4:1).

    «Металлург» Мг

    Коллектив из Магнитогорска также провел 29 матчей, но накопил за все это время 49 баллов. В турнирной таблице Восточной конференции «лисы» идут первыми.

    В период с 19 октября по 2 ноября «Металлург» Мг оформил семь подряд побед. Успешная полоса выступлений «Магнитки» завершилась поединком против СКА (3:2 Б).

    После игры с питерцами подопечные Ильи Воробьева трижды кряду раздали очки конкурентам. В первой такой встрече магнитогорский клуб слился «Локомотиву» (2:3).

    Еще в двух гостевых матчах «Металлург» Мг потерпел поражения от «Северстали» (2:5) и «Трактора» (2:3 ОТ). В последнем поединке «сталевары» разбили «Амур» (5:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Авангарда» оценивается в 2.42, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Металлурга» Мг — 2.69.

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    Недавно «Магнитка» пережила не лучший отрезок в текущем сезоне, но встреча с «Амуром» помогла ей выпутаться из всех неудач.

    В противостоянии с омским клубом «сталеварам» важно затащить победу, если они хотят остаться на вершине таблицы Востока. Наши прогноз и ставка — победа «Металлурга» Мг с форой -1 за 3.34.

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    «Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (3.34), статистика, коэффициенты матча 19.11.2021. Прогнозы на хоккей. «Магнитка» прервет беспроигрышную серию «Авангарда»?
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