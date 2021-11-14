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    «Сан-Хосе» удивит соперников из Денвера?

    «Колорадо» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставка (к. 2.84) на хоккейный матч НХЛ 14 ноября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Колорадо Эвеланш Прогнозы на Сан-Хосе Шаркс
    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Сан-Хосе»
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    Артемий Князев
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет на «Болл Арене» 14 ноября. Начало встречи — в 05:00 мск. «Колорадо» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 14 Ноября 2021 года
    Колорадо
  • НХЛ
    •  Колорадо 05:00 Сан-Хосе Сан-Хосе
  • Сан-Хосе
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.82
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 3.70
  • Ставка!
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    «Колорадо»

    На счету денверской команды лежат 11 очков, которые ей удалось отвоевать в 11 встречах. В турнирной таблице Центрального дивизиона «Эвс» занимают пятое место.

    В октябре «Колорадо» провел восемь матчей, в четырех из которых остался без набранных баллов. Концовку прошлого месяца «Эвеланш» закончили парой побед.

    Они хлопнули «Сент-Луис» (4:3) и «Миннесоту» (4:1). В ноябре подопечные Джареда Беднара сыграли трижды. В двух поединках они снова допустили осечки.

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    Сперва «Колорадо» не справился с «Коламбусом» дома (4:5 ОТ), а затем слился «Блю Джекетс» в Огайо (2:4). В последней игре «Эвс» без шансов раскатали «Ванкувер» (7:1).

    «Сан-Хосе»

    Команда из Калифорнии после 13 матчей имеет в своей копилке 15 баллов. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона изумрудные опустились на шестую строчку.

    В новый сезон «Сан-Хосе» ворвался ярко. «Рыбешки» смогли оформить четыре победы подряд, после которых они трижды проиграли. В последнем матче прошлого месяца «Шаркс» взяли верх над «Виннипегом» (2:1 ОТ).

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    • В ноябре подопечные Боба Бугнера успели провести пять матчей, однако победить им удалось лишь в двух. В одном успешном поединке «рыбы» хлопнули «Баффало» (5:3).

    А после игры с «Себс» «Сан-Хосе» оказался слабее «Сент-Луиса» (3:5) и «Нью-Джерси» (2:3 Б). В двух последних встречах «Шаркс» разгромили «Калгари» (4:1) и крупно слились «Виннипегу» (1:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Колорадо» оценивается в 1.89, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.28, а на победу «Сан-Хосе» — 3.78.

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    На данном этапе регулярки некоторые статистические особенности «Шаркс» превосходят «Колорадо». Это относится и к показателям в защите, и к набору очков.

    Да, к очному поединку «рыбешки» подходят в статусе андердогов, но при этом они способны неожиданно хлопнуть «Эвеланш» на их территории. Наши прогноз и ставка — победа «Сан-Хосе» с форой 0 за 2.84.

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    «Колорадо» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка (2.84), статистика, коэффициенты матча 14.11.2021. Прогнозы на хоккей. «Сан-Хосе» удивит соперников из Денвера?
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