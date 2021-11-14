В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет на «Болл Арене» 14 ноября. Начало встречи — в 05:00 мск. «Колорадо» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колорадо»

На счету денверской команды лежат 11 очков, которые ей удалось отвоевать в 11 встречах. В турнирной таблице Центрального дивизиона «Эвс» занимают пятое место.

В октябре «Колорадо» провел восемь матчей, в четырех из которых остался без набранных баллов. Концовку прошлого месяца «Эвеланш» закончили парой побед.

Они хлопнули «Сент-Луис» (4:3) и «Миннесоту» (4:1). В ноябре подопечные Джареда Беднара сыграли трижды. В двух поединках они снова допустили осечки.

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Сперва «Колорадо» не справился с «Коламбусом» дома (4:5 ОТ), а затем слился «Блю Джекетс» в Огайо (2:4). В последней игре «Эвс» без шансов раскатали «Ванкувер» (7:1).

«Сан-Хосе»

Команда из Калифорнии после 13 матчей имеет в своей копилке 15 баллов. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона изумрудные опустились на шестую строчку.

В новый сезон «Сан-Хосе» ворвался ярко. «Рыбешки» смогли оформить четыре победы подряд, после которых они трижды проиграли. В последнем матче прошлого месяца «Шаркс» взяли верх над «Виннипегом» (2:1 ОТ).

В ноябре подопечные Боба Бугнера успели провести пять матчей, однако победить им удалось лишь в двух. В одном успешном поединке «рыбы» хлопнули «Баффало» (5:3).

А после игры с «Себс» «Сан-Хосе» оказался слабее «Сент-Луиса» (3:5) и «Нью-Джерси» (2:3 Б). В двух последних встречах «Шаркс» разгромили «Калгари» (4:1) и крупно слились «Виннипегу» (1:4).

Прогноз и ставка

Победа «Колорадо» оценивается в 1.89, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.28, а на победу «Сан-Хосе» — 3.78.

На данном этапе регулярки некоторые статистические особенности «Шаркс» превосходят «Колорадо» . Это относится и к показателям в защите, и к набору очков.

Да, к очному поединку «рыбешки» подходят в статусе андердогов, но при этом они способны неожиданно хлопнуть «Эвеланш» на их территории. Наши прогноз и ставка — победа «Сан-Хосе» с форой 0 за 2.84.