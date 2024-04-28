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    «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити». Онлайн

    Онлайн-трансляция заключительного матча 35-го тура АПЛ между «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити»

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    Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Ноттингем Форест» в рамках 35-го тура АПЛ. Приглашаем вас следить за ходом матча вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 18:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» еще не гарантировал себе сохранение прописки в АПЛ по итогам сезона. Сейчас «лесники» занимают 17-е место, набрав 26 очков в 34-х матчах. На счету команды 7 побед, 9 ничьих и 18 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 42:60.

    В предыдущем туре «Ноттингем Форест» играл в Ливерпуле против «Эвертона». Подопечные Нуну Эшпиринту Санту пропустили по голу в каждом из таймов, уступив со счетом 0:2.

    Ранее «лесники» дома разошлись миром с «Вулверхэмптоном» (2:2), а до этого проиграли в гостях лондонскому «Тоттенхэму» (1:3).

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    «Манчестер Сити»

    Судьба чемпионства в АПЛ полностью в руках «Манчестер Сити». При матче в запасе на данный момент «горожане» отстают от «Арсенала» на одно очко (76 против 77).

    В текущем сезоне клуб из Манчестера одержал 23 победы, 7 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 80:32.

    «Манчестер Сити» не потерял ни единого очка в четырех матчах АПЛ кряду. В середине этой недели «горожане» одержали очередную победу, разгромив в гостях «Брайтон» (4:0). До этого подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли «Лутон» (5:1), «Кристал Пэлас» (4:2) и «Астон Виллу» (4:1).

    Личные встречи

    В матче первого круга АПЛ «Манчестер Сити» обыграл соперника со счетом 2:0. Всего в 10-ти последних встречах на счету «горожан» 6 побед, «Ноттингем Форест» оказался сильнее в 2-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.95.

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