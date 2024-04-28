Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Ноттингем Форест» в рамках 35-го тура АПЛ. Приглашаем вас следить за ходом матча вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 18:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» еще не гарантировал себе сохранение прописки в АПЛ по итогам сезона. Сейчас «лесники» занимают 17-е место, набрав 26 очков в 34-х матчах. На счету команды 7 побед, 9 ничьих и 18 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 42:60.

В предыдущем туре «Ноттингем Форест» играл в Ливерпуле против «Эвертона». Подопечные Нуну Эшпиринту Санту пропустили по голу в каждом из таймов, уступив со счетом 0:2.

Ранее «лесники» дома разошлись миром с «Вулверхэмптоном» (2:2), а до этого проиграли в гостях лондонскому «Тоттенхэму» (1:3).

«Манчестер Сити»

Судьба чемпионства в АПЛ полностью в руках «Манчестер Сити». При матче в запасе на данный момент «горожане» отстают от «Арсенала» на одно очко (76 против 77).

В текущем сезоне клуб из Манчестера одержал 23 победы, 7 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 80:32.

«Манчестер Сити» не потерял ни единого очка в четырех матчах АПЛ кряду. В середине этой недели «горожане» одержали очередную победу, разгромив в гостях «Брайтон» (4:0). До этого подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли «Лутон» (5:1), «Кристал Пэлас» (4:2) и «Астон Виллу» (4:1).

Личные встречи

В матче первого круга АПЛ «Манчестер Сити» обыграл соперника со счетом 2:0. Всего в 10-ти последних встречах на счету «горожан» 6 побед, «Ноттингем Форест» оказался сильнее в 2-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.95.