Испанец Карлос Алькарас сыграет против бразильца Тьяго Сейбота Уайлда в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 17:00 мск. Сейбот Уайлд — Алькарас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Сейбот Уайлд

Тьяго начал турнир с двух очень уверенных побед над не самыми простыми соперниками.

В первом раунде бразилец выиграл у россиянина Романа Сафиуллина — 6:4, 6:4. И в первом, и во второй партии он быстро сделал брейк, после чего спокойно контролировал обстановку.

С таким же счетом завершился и матч против Лоренцо Музетти. Здесь Сейбот Уайлд не отдал ни гейма на своей подаче.

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Сейбот Уайлд третий раз в сезоне выиграл не менее двух матчей на «тысячнике». В марте 24-летний теннисист дошел до третьего круга в Индиан-Уэллс и Майами.

Алькарас

Карлос, несмотря на все опасения, в первом матче разгромил Александра Шевченко — 6:2, 6:1.

С учетом того, что еще совсем недавно он пропустил несколько турниров из-за травмы руки, здесь он сыграл максимально мощно.

«Рука не болит совсем, но я об этом думаю. Когда играю форхендом, то не чувствую себя комфортно на все 100%», — отметил Алькарас после встречи с представителем Казахстана.

Алькарас выиграл 12-й матч подряд на мадридском «Мастерсе». Только у Рафаэля Надаля больше выигранных матчей подряд (14) в столице Испании.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно букмекеры предлагают поставить за 8.60, а на Алькараса коэффициент не дотягивает даже до 1.10.

Прогноз: в этом матче Карлитосу будет не так легко, как в предыдущем матче. Бразилец все-таки действительно опасен на грунте. Этого соперника ни в коем случае нельзя недооценивать. Скорее всего, здесь до разгрома не дойдет.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов больше 18,5 за 1.92.