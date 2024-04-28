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    У Алькараса будут проблемы в матче против Сейбота Уайлда?

    Сейбот Уайлд — Алькарас. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Мадриде 28 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Сейбот Уайлд — Алькарас
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против бразильца Тьяго Сейбота Уайлда в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 17:00 мск. Сейбот Уайлд — Алькарас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Сейбот Уайлд

    Тьяго начал турнир с двух очень уверенных побед над не самыми простыми соперниками.

    В первом раунде бразилец выиграл у россиянина Романа Сафиуллина — 6:4, 6:4. И в первом, и во второй партии он быстро сделал брейк, после чего спокойно контролировал обстановку.

    С таким же счетом завершился и матч против Лоренцо Музетти. Здесь Сейбот Уайлд не отдал ни гейма на своей подаче.

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    Сейбот Уайлд третий раз в сезоне выиграл не менее двух матчей на «тысячнике». В марте 24-летний теннисист дошел до третьего круга в Индиан-Уэллс и Майами.

    Алькарас

    Карлос, несмотря на все опасения, в первом матче разгромил Александра Шевченко — 6:2, 6:1.

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    • С учетом того, что еще совсем недавно он пропустил несколько турниров из-за травмы руки, здесь он сыграл максимально мощно.

    «Рука не болит совсем, но я об этом думаю. Когда играю форхендом, то не чувствую себя комфортно на все 100%», — отметил Алькарас после встречи с представителем Казахстана.

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    Алькарас выиграл 12-й матч подряд на мадридском «Мастерсе». Только у Рафаэля Надаля больше выигранных матчей подряд (14) в столице Испании.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно букмекеры предлагают поставить за 8.60, а на Алькараса коэффициент не дотягивает даже до 1.10.

    Прогноз: в этом матче Карлитосу будет не так легко, как в предыдущем матче. Бразилец все-таки действительно опасен на грунте. Этого соперника ни в коем случае нельзя недооценивать. Скорее всего, здесь до разгрома не дойдет.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов больше 18,5 за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч Сейбот Уайлд — Алькарас с коэффициентом 1.92. Дата матча: 28.04.2024. Прогнозы на теннис. У Алькараса будут проблемы в матче против Сейбота Уайлда?
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