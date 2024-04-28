28 апреля в 30-м туре чемпионата России по футболу сыграют КАМАЗ и «Акрон». Начало игры — в 17:00 мск. КАМАЗ — «Акрон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

КАМАЗ

Турнирное положение: Челнинцы пока еще не обеспечили себе спокойную жизнь. На данный момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом гандикап от опасной зоны составляет всего 8 очков. Да и атака челнинцев не блещет: всего 26 голов в 28 матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда снова проиграла. КАМАЗ минимально уступил «Химкам».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках челнинцы отличились 5 забитыми мячей при 5 пропущенных.

Причем КАМАЗ до последней неудачи переиграл крепких «моряков» (1:0). Да и с «Кубанью» команда справилась (2:1).

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: в матчах с аутсайдерами челнинцы выглядят выгодно. А вот поединки с крепкими оппонентами даются команде тяжело.

Матчи против «Акрона» для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч КАМАЗ проиграл 3 раза при всего лишь одной виктории.

Очевидно, что КАМАЗ постарается дать бой одному из лидеров лиги. Вот только забивает команда в среднем меньше гола за матч.

«Акрон»

Турнирное положение: Тольяттинцы активно сражаются за повышение в классе. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Акрон» на лишь на один пункт отстает от дуэта лидеров. Да и с атакой у команды относительный порядок: 41 гол в 28 матчах.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда потеряла 2 очка. «Акрон» не сумел взломать оборону «Ленинградца» (0:0).

Причем до того тольяттинцы дома переиграли «Кубань» (6:0). А вот выездные поединки даются команде непросто.

Вообще, «Акрон» в 5 своих последних матчах добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Тольяттинцы в последних матчах шикарно обороняются. В 3 последних матчах команда не пропускала.

В двух последних очных поединках команда обыгрывала КАМАЗ. Причем обе встречи завершились со счетом 2:0.

Вот только теряют очки тольяттинцы слишком часто. Да и на финише «Акрону» явно нужно поднатореть!

Нет сомнений, что гости будут активно атаковать. «Акрон» явно не собирается сдаваться в борьбе за прямой выход в РПЛ.

Статистика для ставок

«Акрон» не пропускал в 3 своих последних матчах

КАМАЗ уже почти 2 года не обыгрывает тольяттинцев

«Акрон» в среднем пропускает менее гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.60.

Прогноз: Тольяттинцы выглядят куда мощнее оппонента, которого, к тому же, регулярно обыгрывают.

«Акрон» бьется за прямой выход в высший дивизион, и наверняка будет активно атаковать.

Ставка: Победа «Акрона» за 2.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30