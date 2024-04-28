КАМАЗ
Турнирное положение: Челнинцы пока еще не обеспечили себе спокойную жизнь. На данный момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
При этом гандикап от опасной зоны составляет всего 8 очков. Да и атака челнинцев не блещет: всего 26 голов в 28 матчах.
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда снова проиграла. КАМАЗ минимально уступил «Химкам».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках челнинцы отличились 5 забитыми мячей при 5 пропущенных.
Причем КАМАЗ до последней неудачи переиграл крепких «моряков» (1:0). Да и с «Кубанью» команда справилась (2:1).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в матчах с аутсайдерами челнинцы выглядят выгодно. А вот поединки с крепкими оппонентами даются команде тяжело.
Матчи против «Акрона» для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч КАМАЗ проиграл 3 раза при всего лишь одной виктории.
Очевидно, что КАМАЗ постарается дать бой одному из лидеров лиги. Вот только забивает команда в среднем меньше гола за матч.
«Акрон»
Турнирное положение: Тольяттинцы активно сражаются за повышение в классе. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Акрон» на лишь на один пункт отстает от дуэта лидеров. Да и с атакой у команды относительный порядок: 41 гол в 28 матчах.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда потеряла 2 очка. «Акрон» не сумел взломать оборону «Ленинградца» (0:0).
Причем до того тольяттинцы дома переиграли «Кубань» (6:0). А вот выездные поединки даются команде непросто.
Вообще, «Акрон» в 5 своих последних матчах добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 2 пропущенных.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Тольяттинцы в последних матчах шикарно обороняются. В 3 последних матчах команда не пропускала.
В двух последних очных поединках команда обыгрывала КАМАЗ. Причем обе встречи завершились со счетом 2:0.
Вот только теряют очки тольяттинцы слишком часто. Да и на финише «Акрону» явно нужно поднатореть!
Нет сомнений, что гости будут активно атаковать. «Акрон» явно не собирается сдаваться в борьбе за прямой выход в РПЛ.
Статистика для ставок
- «Акрон» не пропускал в 3 своих последних матчах
- КАМАЗ уже почти 2 года не обыгрывает тольяттинцев
- «Акрон» в среднем пропускает менее гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.16, а победа оппонента — в скромные 3.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.60.
- 2.34Вест Хэм — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.00Ювентус — Милан: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.80Лас-Пальмас — Жирона: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
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Прогноз: Тольяттинцы выглядят куда мощнее оппонента, которого, к тому же, регулярно обыгрывают.
«Акрон» бьется за прямой выход в высший дивизион, и наверняка будет активно атаковать.
Ставка: Победа «Акрона» за 2.32.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.30