ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джулианна Пенья и Аманда Нунес5 женских боев в UFC, где чемпионка была деклассирована претендентом Мохамед СалахСмена караула. Пять игроков, которых «Ливерпулю» нужно продать после ухода Клоппа Скотт Мактоминей«Манчестер Юнайтед» — «Бёрнли» 1:1. Онлайн
  • 20:54
    • «Ювентус» и «Милан» не выявили сильнейшего
  • 20:35
    • Котов прошел Томпсона и вышел в третий круг турнира в Мадриде
    Все новости спорта

    Фриц снова обыграет Баэса с разгромным счетом?

    Баэс — Фриц. Ставка (к. 2.26) и прогноз на «Мастерс» в Мадриде 27 апреля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Тейлор Фритц Прогнозы на Себастьян Баэс
    Прогноз и ставки на Баэс — Фриц
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 16:30 мск. Баэс — Фриц: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Баэс

    Аргентинец начал турнир с волевой победы на Люкой Ван Ашем — 5:7, 7:6, 6:2.

    В решающей партии француз вел с брейком, но в итоге Себастьяну повезло — сопернику явно не хватило топлива на весь матч.

    Баэс прервал серию поражений из четырех матчей. Ранее в апреле он не прошел ни раунда в Монте-Карло и Барселоне, проиграв Яну-Леннарду Штруффу и Маттео Арнальди.

    Примечательно, что спад начался почти сразу после того, как Баэс выиграл два турнира подряд — в Рио-де-Жанейро и Сантьяго. Благодаря этим успехам он дебютировал в топ-20.

    Все прогнозы на теннис

    В 2024-м 23-летний аргентинец выиграл 14 из 18 матчей на грунте.

    Фриц

    Тейлор в первом матче выиграл у итальянца Лучано Дардери — 7:6, 6:4.

  • Рыбакина остановила Свентек, Рублев продлил серию поражений, Рууд взял крупнейший титул в карьере, а Надаль разочаровал
  • Неделя получилась максимально насыщенной
  • 22/04/2024

    • На прошлой неделе американец добрался до финала в Мюнхене, где уступил Штруффу.

    Это был первый в карьере Фрица финал на грунте. Стоит сказать, что на этом покрытии он
    не менее опасен, чем на харде.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Например, в предыдущем матче Фриц снова показал шикарную игру на своей подаче, отдав сопернику в общей сложности лишь 12 очков.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Баэса в этом матче можно поставить за 2.37, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.59.

    Прогноз: Тейлор выиграл все четыре предыдущих матча против аргентинца. Ранее в этом году он спокойно остановил Себастьяна в Индиан-Уэллс — 6:2, 6:2.

    Правда, здесь важно отметить, что они пока ни разу не играли друг с другом на грунте. Впрочем, мы все равно считаем, что американец снова задавит Баэса своей подачей.

    Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал больше 19,5 за 2.26.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.09
  • Прогноз на матч Гауфф — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Айлендерс — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лацио — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ПСЖ — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кецманович — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 00:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Майами — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Тейлор — Кэттерролл
  • Бои
  • Завтра в 01:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Торонто — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Силва — Липски
  • Бои
  • Завтра в 03:40
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Баэс — Фриц с коэффициентом 2.26. Дата матча: 28.04.2024. Прогнозы на теннис. Фриц снова обыграет Баэса с разгромным счетом?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры