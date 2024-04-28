Американец Тейлор Фриц сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 16:30 мск. Баэс — Фриц: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Баэс

Аргентинец начал турнир с волевой победы на Люкой Ван Ашем — 5:7, 7:6, 6:2.

В решающей партии француз вел с брейком, но в итоге Себастьяну повезло — сопернику явно не хватило топлива на весь матч.

Баэс прервал серию поражений из четырех матчей. Ранее в апреле он не прошел ни раунда в Монте-Карло и Барселоне, проиграв Яну-Леннарду Штруффу и Маттео Арнальди.

Примечательно, что спад начался почти сразу после того, как Баэс выиграл два турнира подряд — в Рио-де-Жанейро и Сантьяго. Благодаря этим успехам он дебютировал в топ-20.

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В 2024-м 23-летний аргентинец выиграл 14 из 18 матчей на грунте.

Фриц

Тейлор в первом матче выиграл у итальянца Лучано Дардери — 7:6, 6:4.

На прошлой неделе американец добрался до финала в Мюнхене, где уступил Штруффу.

Это был первый в карьере Фрица финал на грунте. Стоит сказать, что на этом покрытии он

не менее опасен, чем на харде.

Например, в предыдущем матче Фриц снова показал шикарную игру на своей подаче, отдав сопернику в общей сложности лишь 12 очков.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Баэса в этом матче можно поставить за 2.37, победу Фрица букмекеры предлагают за 1.59.

Прогноз: Тейлор выиграл все четыре предыдущих матча против аргентинца. Ранее в этом году он спокойно остановил Себастьяна в Индиан-Уэллс — 6:2, 6:2.

Правда, здесь важно отметить, что они пока ни разу не играли друг с другом на грунте. Впрочем, мы все равно считаем, что американец снова задавит Баэса своей подачей.

Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал больше 19,5 за 2.26.