НХЛ. «Вашингтон» выиграл у «Детройта», «Сент-Луис» проиграл «Нэшвиллу»

«Нью-Джерси» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:0

«Нью-Йорк Айлендерс» потерпел крупное поражение от «Нью-Джерси» — 0:4. Голы забили Янне Куокканен, Томаш Татар, Доусон Мерсер и Даги Хэмилтон.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Айлендерс» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) Голы: Куокканен — 3 (мен., Хишир, Суббан), 12:12 — 1:0. Татар — 1 (бол., Хэмилтон, Заха), 39:10 — 2:0. Мерсер — 4 (Юнссон, Братт), 45:46 — 3:0. Хэмилтон — 3 (Грэйвс, Веси), 56:33 — 4:0Вратари: Блэквуд — СорокинШтраф: 8-6Броски: 34 (10+15+9) — 42 (16+14+12)

«Дэвилз» добыли третью победу подряд.

«Нью-Джерси» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:0

«Оттава» — «Лос-Анджелес» 0:2

«Оттава» на своем льду проиграла «Лос-Анджелесу» со счетом 0:2. «Сенаторз» потерпели шестое поражение кряду. «Кингз» выиграли седьмую встречу подряд.

«Оттава» — «Лос-Анджелес» 0:2

«Бостон» — «Эдмонтон» 3:5

«Эдмонтон» победил «Бостон» со счетом 5:3. Отметим, что «Брюинз» по ходу матча трижды вели в счете. Самым результативным у победителей стал Леон Драйзайтль — у него голевой дубль и ассист (3 очка).

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Эдмонтон» — 3:5 (1:1, 2:1, 0:3) Голы: Пастрняк — 4 (Бержерон), 4:45 — 1:0. Бушар — 2 (Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс), 5:29 — 1:1. Маршан — 6 (Пастрняк, Грызлик), 25:06 — 2:1. Хаймэн — 8 (Макдэвид), 25:30 — 2:2. Карло — 1 (Грызлик, Бержерон), 37:14 — 3:2. Драйзайтль — 11, 46:22 — 3:3. Драйзайтль — 12 (Сиси, Кит), 49:26 — 3:4. Сиси — 1 (Сивиур, Маклеод), 57:41 — 3:5Вратари: Ульмарк (58:00) — КоскиненШтраф: 4-6Броски: 29 (7+11+11) — 28 (9+7+12)

«Бостон» — «Эдмонтон» 3:5

«Питтсбург» — «Флорида» 3:2 Б

«Питтсбург» выиграл у «Флориды» — 3:2 Б. Автором победного буллита стал Джефф Картер.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Флорида» — 3:2 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Блюгерс — 3 (Летанг, Мэтисон), 13:37 — 1:0. Ватрано — 3 (Лунделл, Райнхарт), 16:55 — 1:1. Родригес — 4 (Зукер, Марино), 37:53 — 2:1. Барков — 9 (Верхэге, Уигар), 42:30 — 2:2Победный буллит: КартерВратари: Джерри — БобровскийШтраф: 8-6Броски: 31 (13+6+10+2) — 38 (12+10+14+2)

Отметим, что «Пантерз» потерпели третье поражение подряд.

«Питтсбург» — «Флорида» 3:2 Б

«Детройт» — «Вашингтон» 0:2

«Вашингтон» победил «Детройт» со счетом 2:0. Шайбы забросили Дмитрий Орлов и Ларс Эллер. Форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отдали по результативной передаче.

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Вашингтон» — 0:2 (0:2, 0:0, 0:0) Голы: Орлов — 2 (Кузнецов, Овечкин), 12:43 — 0:1. Эллер — 1 (Дженсен), 12:53 — 0:2Вратари: Грайсс (57:40) — ФукэйлШтраф: 8-8Броски: 21 (11+4+6) — 29 (10+12+7)

«Вашингтон» занимает третье место в Восточной конференции, «Детройт» — седьмой.

«Детройт» — «Вашингтон» 0:2

«Сент-Луис» — «Нэшвилл» 3:4 ОТ

«Нэшвилл» в гостевом матче в овертайме победил «Сент-Луис» со счетом 4:3. Победную шайбу забросил Мэтт Дюшен, у которого в этой встрече 3 (2+1) очка. Один из голов в составе «Блюз» забил российский нападающий Владимир Тарасенко. В составе «Предаторз» отличился российский форвард Яков Тренин.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 3:4 ОТ (2:0, 0:2, 1:1, 0:1) Голы: Кайру — 4 (Бозак, Росен), 12:23 — 1:0. Кайру — 5 (бол., Парэйко, Томас), 16:47 — 2:0. Дюшен — 7 (Канин, Гранлунд), 20:17 — 2:1. Канин — 2 (Дюшен, Гранлунд), 27:43 — 2:2. Тренин — 1 (Оливье, Гранлунд), 44:01 — 2:3. Тарасенко — 5 (Томас, Фолк), 48:13 — 3:3. Дюшен — 8 (Гранлунд, Жанно), 62:01 — 3:4Вратари: Кайру — 4 (Бозак, Росен), 12:23 — 1:0. Кайру — 5 (бол., Парэйко, Томас), 16:47 — 2:0. Дюшен — 7 (Канин, Гранлунд), 20:17 — 2:1. Канин — 2 (Дюшен, Гранлунд), 27:43 — 2:2. Тренин — 1 (Оливье, Гранлунд), 44:01 — 2:3. Тарасенко — 5 (Томас, Фолк), 48:13 — 3:3. Дюшен — 8 (Гранлунд, Жанно), 62:01 — 3:4Штраф: 5-7Броски: 36 (12+12+10+2) — 27 (9+8+9+1)

«Сент-Луис» занимает третье место в таблице Западной конференции. «Нэшвилл» — седьмой.

«Сент-Луис» — «Нэшвилл» 3:4

«Виннипег» — «Сан-Хосе» 4:1

«Виннипег» прервал серию из двух поражений, выиграв у «Сан-Хосе» всо счетом 4:1. Российский нападающий «Джетс» Евгений Свечников отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Сан-Хосе» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) Голы: Кольяно — 2 (Бернс), 6:28 — 0:1. Коннор — 10 (Дюбуа, Свечников), 11:38 — 1:1. Шмидт — 1 (Моррисси, Уилер), 34:11 — 2:1. Харкинс — 2 (Лаури, Копп), 39:16 — 3:1. Дюбуа — 8 (п.в., Копп, Элерс), 59:27 — 4:1Вратари: Хеллибак — Раймер (58:15 — 59:27)Штраф: 7-13Броски: 34 (10+13+11) — 27 (10+8+9)

«Виннипег» — «Сан-Хосе» 4:1

«Монреаль» — «Калгари» 4:2

«Монреаль» — «Калгари» 4:2

«Колорадо» — «Ванкувер» 7:1