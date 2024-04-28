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    «Боруссия» М — «Унион». Ставка (к. 1.93) и прогноз на чемпионат Германии 28 апреля 2024 года

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    Робин Хак
    28 апреля в 31-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» Менхенгладбах и «Унион» Берлин. Начало игры — в 16:30 мск. «Боруссия» М — «Унион»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 28 Апреля 2024 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 16:30 Унион Унион
  • Берлин
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    «Боруссия» М

    Турнирное положение: «Боруссия» М занимает 12-е место, набрав 31 балл. В его активе 53 забитых мяча, в пассиве — 60.

    Команда на девять очков опережает зону вылета, а также на четыре балла — зону плей-офф за право сыграть в элите (16-я позиция).

    Последние матчи: хозяева в сверхрезультативной игре потерпели поражение от «Хоффенхайма» (3:4) на чужом поле, хотя и забили три мяча.

    Эта неудача оформила мини-серию поражений «Жеребцов» в поединках, которые пришлись на немецкое первенство.

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    Не сыграют: Вобер, Омлин, Онора, Пефок, Ранос, Крамер, Янтшке, Коне, Вальде — травмированы, дисквалифицирован — Вайгль.

    Состояние команды: в последних четырех поединках в разных турнирах «Гладбах» четырежды проиграл и лишь раз победил.

    Такая форма говорит о том, что коллективу все еще грозит вылет во второй немецкий дивизион, так что ему важно хотя бы не проиграть.

    Робин Хак — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с восемью голами.

    «Унион» Берлин

    Турнирное положение: «Унион» Берлин занимает 15-е место, набрав 29 очков. В его активе 26 забитых мячей, в пассиве — 50.

    Команда на семь очков опережает зону вылета, а также на два балла — зону плей-офф за право сыграть в элите (16-я позиция).

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    • Последние матчи: гости грядущей игры в последнем туре потерпели разгром от «Баварии» (1:5) на своем поле, пропустив пять мячей.

    Эта неудача стала третьей кряду в поединках, которые пришлись на немецкое первенство, с общей разницей мячей 1-8.

    Не сыграют: Руссийон, Буск, Огбемудия — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах (все — в рамках Бундеслиги) «Унион Берлин» не выиграл при трех поражениях и одной ничьей.

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    Такая форма говорит о том, что коллектив всерьез рискует вылететь во второй немецкий дивизион, так что ему важно набирать по максимуму очков.

    Робин Госенс — самый результативный игрок команды в Бундеслиге текущего сезона с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Гладбаха» было забито больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Гладбах» не выиграл

    • в трех последних матчах «Унион» Берлин проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» М — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.50, победа «Унион» Берлина — в 3.10.

    ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с почти одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.93.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов. Так было и в четырех из пяти их последних домашних поединков.

    В трех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий, так что данный расклад для них совсем не редкость.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.93.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь гости проиграли в трех последних матчах.

    Ставка: «Боруссия» М победит за 2.35

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    Ставка и прогноз на матч «Боруссия» М — «Унион» с коэффициентом 1.93. Дата матча: 28.04.2024. Прогнозы на футбол. Оттеснит ли «Гладбах» в зону вылета «Унион»?
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