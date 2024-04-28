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    Полу и Серундоло снова понадобится третий сет?

    Пол — Серундоло. Ставка (к. 1.93) и прогноз на «Мастерс» в Мадриде 28 апреля 2024 года

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    Томми Пол
    Американец Томми Пол сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 18:30 мск. Пол — Серундоло: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 28 Апреля 2024 года

    Пол

    Томми в первом матче с трудом выиграл у словака Лукаша Кляйна — 6:7, 6:1, 6:4.

    Американец при этом очень качественно провел решающий сет — на своей подаче он отдал сопернику лишь семь очков.

    Также стоит отметить, что это был первый матч Пола на грунте в этом сезоне. В конце марта он неудачно подвернул ногу в матче против Мартина Дамма на «Мастерсе» в Майами, из-за чего был вынужден сделать перерыва.

    Интересно, что в Индиан-Уэллс с Полом случилось то же самое в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс против Даниила Медведева, но тогда он смог кое-как доиграть матч.

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    В прошлом году Томми выиграл лишь два матча на грунте на уровне основной сетки ATP. Это явно не то покрытие, где он способен регулярно демонстрировать свой лучший теннис.

    Серундоло

    Франсиско начал турнир с победы над венгром Фабианом Марожаном — 6:2, 7:6.

    Это свидетельствует о том, что аргентинец, похоже, наконец-то набрал неплохую форму.

    Серундоло неудачно провел несколько недавних турниров на грунте. Главным разочарованием для него стало поражение от Карена Хачанова во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.

    В Хьюстоне 22-я ракетка мира в первом же матче уступил итальянцу Лучано Дардери, а в Бухаресте проиграл Мариано Навоне на стадии 1/4 финала.

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    Также стоит обратить внимание, что в 2024-м Серундоло до сих пор смог выиграть больше одного матча только на турнире в Рио-де-Жанейро.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 2.02, победу Серундоло букмекеры предлагают за 1.80.

    Прогноз: в прошлом году Томми дважды уступил аргентинцу на траве — в Лондоне и Истбурне. Позже он обыграл Серундоло на харде в Торонто.

    Но что важно — во всех этих матчах им понадобился третий сет. Скорее всего, по такому же сценарию пройдет и предстоящая встреча.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.93.

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    Ставка и прогноз на матч Пол — Серундоло с коэффициентом 1.93. Дата матча: 28.04.2024. Прогнозы на теннис. Полу и Серундоло снова понадобится третий сет?
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