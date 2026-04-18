Шелтон снова проиграет в финале мюнхенского «пятисотника»

прогноз на финал турнира в Мюнхене, ставка за 2.07

Американец Бен Шелтон сыграет против итальянца Флавио Коболли в финале турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 19 апреля, начало — в 14:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Коболли — Шелтон с коэффициентом для ставки за 2.07.

Коболли

Флавио пятый раз в карьере вышел в финал на уровне основного тура.

Итальянец выиграл три из четырех предыдущих финалов. Ранее в этом году он стал чемпионом «пятисотника» в Акапулько (Мексика).

На этой неделе Коболли пока не проиграл ни одного сета.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В первом раунде он выиграл у 18-летнего представителя Германии Диего Дедуры-Паломеро — 6:4, 7:5. Во втором раунде его соперником был бельгиец Зизу Бергс — 6:2, 6:3.

Прогнозы на теннис

В четвертьфинале Коболли одержал уверенную победу над чехом Витом Копршивой — 6:3, 6:2.

Но главным сюрпризом стала его уверенная победа над прошлогодним чемпионом мюнхенского турнира Сашей Зверевым — 6:3, 6:3.

Шелтон

Бен второй год подряд вышел в финал «пятисотника» в Мюнхене.

В 2025-м американец остановился в шаге от титула, проиграв в решающем матче Звереву.

В первом раунде текущего турнира Шелтон одержал победу над Эмилио Навой — 7:6, 3:6, 6:3. Во втором круге его соперником был бельгиец Александр Блокс — 6:4, 7:6.

В четвертьфинале Шелтон выиграл у бразильца Жоао Фонсеки — 6:3, 3:6, 6:3.

В полуфинале Бен остановил словака Алекса Молчана (6:3, 6:4), который начал эту неделю в статусе 166-й ракетки мира.

Шелтон второй раз в сезоне сыграет в финале. В феврале он стал победителем «пятисотника» в Далласе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 1.99, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.81.

Прогноз: ранее Бен выиграл три из пяти матчей против Флавио. При этом американец трижды победил итальянца в прошлом сезоне — на харде в Акапулько, Торонто и Париже.

Но здесь важно уточнить, что три предыдущие встречи получились непростыми — на этом отрезке Шелтон и Коболли провели четыре тай-брейка. Скорее всего, предстоящий финал тоже не разочарует зрителей.

2.07 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч Коболли — Шелтон принесёт прибыль 1070₽, общая выплата — 2070₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.07.