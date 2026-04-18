Россиянин Андрей Рублев сыграет против француза Артура Фиса в финале турнира ATP 500 в Барселоне (Испания). Матч пройдет 19 апреля, начало — в 17:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Рублев — Фис с коэффициентом для ставки за 2.17.
Рублев
Андрей вышел в финал впервые с мая прошлого года, когда он проиграл итальянцу Флавио Коболли в решающем матче турнира в Гамбурге.
В первом круге каталонского «пятисотника» россиянин выиграл у аргентинца Мариано Навоне — 6:4, 7:5.
Во втором раунде Рублев одержал победу над Лоренцо Сонего — 6:2, 6:3. В начале первого сета он проигрывал 0:2, а соперник вел 40:15 на подаче, но в итоге Андрей взял восемь геймов подряд и спокойно довел матч до победы.
Вопреки ожиданиям, в четвертьфинале Рублев одержал уверенную победу над чехом Томашем Махачем — 6:4, 6:3.
В полуфинале соперником 28-летнего россиянина был серб Хамад Меджедович — 3:6, 6:2, 6:2.
Рублев 29-й раз в карьере сыграет в финале на уровне основного тура. На этой стадии у него 17 побед и 11 поражений.
Фис
Артур второй раз в этом году вышел в финал. В феврале французский теннисист проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в финале «пятисотника» в Дохе.
В первом раунде текущего турнира у Фиса был тяжелейший матч против Теренса Атмана — 4:6, 6:4, 7:6. В третьем сете он сначала сделал обратный брейк при счете 3:4, а потом не позволил сопернику реализовать два матчбола на тай-брейке.
Во втором круге Фис одержал уверенную победу над американцем Брэндоном Накашимой — 6:2, 6:3.
В четвертьфинале француз обыграл девятую ракетку мира Лоренцо Музетти — 6:3, 6:4.
В полуфинале Артур совершил камбэк в матче против испанца Рафаэля Ходара — 3:6, 6:3, 6:2.
Фис начал сезон только в феврале, но за два месяца успел сыграть на харде 14 матчей. 21-летний теннисист дошел до финала на «пятисотнике» в Дохе, до четвертьфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс и до полуфинала на «тысячнике» в Майами.
Фис пропустил большую часть прошлого сезона и начало текущего из-за травмы спины.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 2.74, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.45.
Прогноз: к сожалению, на данном этапе Фис чересчур сложный соперник для Рублева. Скорее всего, французу хватит двух сетов для победы над российским теннисистом.
К слову, в прошлом году Фис разгромил Андрея на грунте в Монте-Карло — 6:2, 6:3.
Рекомендуемая ставка: победа Фиса в двух сетах за 2.17.