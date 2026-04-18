прогноз на финал турнира в Барселоне, ставка за 2.17

Россиянин Андрей Рублев сыграет против француза Артура Фиса в финале турнира ATP 500 в Барселоне (Испания). Матч пройдет 19 апреля, начало — в 17:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Рублев — Фис с коэффициентом для ставки за 2.17.

Рублев

Андрей вышел в финал впервые с мая прошлого года, когда он проиграл итальянцу Флавио Коболли в решающем матче турнира в Гамбурге.

В первом круге каталонского «пятисотника» россиянин выиграл у аргентинца Мариано Навоне — 6:4, 7:5.

Во втором раунде Рублев одержал победу над Лоренцо Сонего — 6:2, 6:3. В начале первого сета он проигрывал 0:2, а соперник вел 40:15 на подаче, но в итоге Андрей взял восемь геймов подряд и спокойно довел матч до победы.

Вопреки ожиданиям, в четвертьфинале Рублев одержал уверенную победу над чехом Томашем Махачем — 6:4, 6:3.

Прогнозы на теннис

В полуфинале соперником 28-летнего россиянина был серб Хамад Меджедович — 3:6, 6:2, 6:2.

Рублев 29-й раз в карьере сыграет в финале на уровне основного тура. На этой стадии у него 17 побед и 11 поражений.

Фис

Артур второй раз в этом году вышел в финал. В феврале французский теннисист проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в финале «пятисотника» в Дохе.

В первом раунде текущего турнира у Фиса был тяжелейший матч против Теренса Атмана — 4:6, 6:4, 7:6. В третьем сете он сначала сделал обратный брейк при счете 3:4, а потом не позволил сопернику реализовать два матчбола на тай-брейке.

Во втором круге Фис одержал уверенную победу над американцем Брэндоном Накашимой — 6:2, 6:3.

В четвертьфинале француз обыграл девятую ракетку мира Лоренцо Музетти — 6:3, 6:4.

В полуфинале Артур совершил камбэк в матче против испанца Рафаэля Ходара — 3:6, 6:3, 6:2.

Фис начал сезон только в феврале, но за два месяца успел сыграть на харде 14 матчей. 21-летний теннисист дошел до финала на «пятисотнике» в Дохе, до четвертьфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс и до полуфинала на «тысячнике» в Майами.

Фис пропустил большую часть прошлого сезона и начало текущего из-за травмы спины.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 2.74, победу Фиса букмекеры предлагают за 1.45.

Прогноз: к сожалению, на данном этапе Фис чересчур сложный соперник для Рублева. Скорее всего, французу хватит двух сетов для победы над российским теннисистом.

К слову, в прошлом году Фис разгромил Андрея на грунте в Монте-Карло — 6:2, 6:3.

2.17 Победа Фиса в двух сетах

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.17 на матч Рублев — Фис позволит вывести на карту выигрыш 1170₽, общая выплата — 2170₽

Рекомендуемая ставка: победа Фиса в двух сетах за 2.17.