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    Три очка для нижнекамцев?

    «Кубань» — «Нефтехимик». Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, Первая лига, 28 апреля 2024 года

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    «Нефтехимик»
    28 апреля в 30-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Кубань» и «Нефтехимик». Начало игры — в 19:00 мск. «Кубань» — «Нефтехимик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 28 Апреля 2024 года
    Кубань
  • Краснодар
    •  Кубань 19:00 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
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    «Кубань»

    Турнирное положение: Кубанцы нынче явно стоят на вылет. На данный момент команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

    При этом шансы на спасение тают, словно прошлогодний снег. Даже приход на тренерский мостик Роберта Евдокимова не помогает.

    Кубань — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда снова проиграла. «Кубань» была разгромлена «Аланией» (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах краснодарцы проиграли 4 раза при 1 ничьей. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячей при 15 пропущенных.

    Причем «Кубань» не побеждает еще с ноября прошлого года. Нынешняя же пораженческая серия составляет 4 матча.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: подопечные Евдокимова морально опустошены. В двух последних матчах краснодарцы проиграли разгромно.

    Матчи против «Нефтехимика» для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч команда проиграла 3 раза при всего лишь одной виктории.

    Очевидно, что «Кубань» постарается воспользоваться фактором своего поля. Вот только забивает команда в среднем менее гола за матч.

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Нижнекамцы весной выглядят весьма симпатично. На текущий момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Нефтехимик» на 6 очков отстает от зоны стыков. Да и ресурсов для борьбы за повышение в классе у команды нет.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда потерпела поражение. «Нефтехимик» уступил «Шиннику» со счетом 1:2.

    Причем до того команда Кирилла Новикова переиграла «Тюмень» (3:0). А вот в игре с махачкалинцами «Нефтехимик» уступил (0:3).

    Вообще, нижнекамцы в 5 своих последних матчах добыли 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Команда Новикова явно постарается выжать максимум из последних матчей. Да и кого же еще обыгрывать, как не главного аутсайдера?!

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    Вообще, «Нефтехимик» имеет явные проблемы с реализацией. В 28 матчах первой лиги игроки команды забили всего 29 мячей.

    Да и теряют очки нижнекамцы слишком часто. Все-таки 10 поражений — явно многовато для потенциального претендента на высокие места.

    Нет сомнений, что гости будут активно атаковать. «Нефтехимик» явно не собирается сдаваться в борьбе за стыки.

    Статистика для ставок

    • Кубанцы проиграли в 4 своих последних матчах

    • «Кубань» уже 2 года не обыгрывает нижнекамцев

    • «Нефтехимик» в среднем пропускает менее гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нефтехимик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.94 и 1.84.

    Прогноз: Нижнекамцы на голову сильнее аутсайдера, который, к тому же, слишком часто пропускает в свои ворота.

    Команда Новикова по игре выглядит мощнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

    Ставка: Победа «Нефтехимика» за 2.36.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.07

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    Ставка и прогноз на матч «Кубань» — «Нефтехимик» с коэффициентом 2.36. Дата матча: 28.04.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для нижнекамцев?
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