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    «Вашингтон» — «Калгари». Прогноз и ставка (к. 2.10) на хоккейный матч НХЛ 23 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Калгари»
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    «Вашингтон» в матче с «Нью-Джерси»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 23 октября. Начало встречи — в 20:00 мск. «Вашингтон» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 23 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 1.90
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  • 4.50
  • 2
  • 3.30
  • Ставка!
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    «Вашингтон»

    Столичный клуб в четырех матчах заработал 7 очков, что делает его вторым в турнирной таблице Восточной конференции с разницей голов — 16:7.

    В своей первой игре нового сезона «Вашингтон» принимал «Рейнджерс». В противостоянии с Нью-Йоркскими парнями хозяева на «Кэпитал Уан Арене» обошлись жестоко (5:1).

    Первую осечку «Вашингтон» допустил в зарубе с «Тампой-Бэй». В этом поединке исход был решен в овертайме, где ребята Питера Лавиолетта оказались слабее (1:2 ОТ).

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    В двух следующих играх «Кэпс» снесли своих соперников. Сперва «Вашингтон» разделался с «Колорадо» (6:3), а затем в Ньюарке припечатал «Нью-Джерси» (4:1).

    «Калгари»

    Канадская команда из Альберты провела в регулярке три поединка, в которых взяла 3 балла. С голевым гандикапом 7:8 она заняла восьмое место в зачете Запада.

    На свою первую игру «Калгари» отправился Эдмонтон, где встретился с местной командой. В дерби одной провинции «Флеймз» были разгромлены (2:5).

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    • Вторую встречу сезона ребята Дэррила Саттера провели у себя дома против «Анахайм». Но родные стены не помогли «огонькам» одолеть «Дакс» (2:3 ОТ).

    Первую победу в сезоне «Калгари» отпраздновал на «Литл Сизарс Арене», где в противостоянии с «Детройтом» отгрузил три безответных гола (3:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Вашингтона» букмекеры дают коэффициент 1.96, на победу «Калгари» — 3.30, а ничья оценивается в 4.68.

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    После небольшой осечки в игре с «Тампой» столичные парни вновь показывают лучшую результативность. Да и если говорить о начале сезона, то в трех матчах из четырех «Кэпс» забили 4+ гола в каждом поединке.

    «Калгари» приедет в столицу Штатов в качестве явного аутсайдера. Наши прогноз и ставка — победа «Вашингтона» с форой -1 за 2.10.

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    «Вашингтон» — «Калгари»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 23.10.2021. Прогнозы на хоккей. Оформит ли «Вашингтон» третью победу подряд?
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