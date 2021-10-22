НХЛ. Голы Кузнецова, Орлова и Свечникова, два ассиста Овечкина

«Коламбус» — «Нью-Йорк Айлендерс» 3:2 ОТ

Победу «Блю Джекетс» принес Патрик Лайне. Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Айлендерс» — 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) Голы: Мэйфилд — 1, 30:35 — 0:1. Дженнер — 3 (бол., Бьоркстранд, Ворачек), 38:00 — 1:1. Силлинджер — 1 (Гавриков, Бьоркстранд), 38:33 — 2:1. Барзал — 2 (Добсон, Мартин), 45:03 — 2:2. Лайне — 2 (Веренски, Бьоркстранд), 61:49 — 3:2Вратари: Мерзликинс — СорокинШтраф: 6-8Броски: 32 (11+8+11+2) — 36 (10+16+8+2)

Отметим, что команда из Нью-Йорка потерпела третье поражение в трех встречах на старте сезона.

«Коламбус» — «Нью-Йорк Айлендерс» 3:2 ОТ

«Нью-Джерси» — «Вашингтон» 1:4

В составе победителей по шайбе провели Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. Кроме того, Кузнецов отметился одной голевой передачей, а капитан команды Александр Овечкин сделал два ассиста.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) Голы: Манта — 2 (Спронг, ван Римсдайк), 4:14 — 0:1. Орлов — 1 (Овечкин, Кузнецов), 9:33 — 0:2. Спронг — 1, 29:56 — 0:3. Кузнецов — 3 (Уилсон, Овечкин), 49:16 — 0:4. Куокканен — 1 (бол., Сиверсон, Шарангович), 53:18 — 1:4Вратари: Уэджвуд — ВанечекШтраф: 8-4Броски: 26 (8+7+11) — 27 (13+7+7)

«Кэпиталз» одержали вторую победу подряд.

«Нью-Джерси» — «Вашингтон» 1:4

«Монреаль» — «Каролина» 1:4

Одну из шайб в составе победителей провел российский нападающий Андрей Свечников. Для него этот гол стал четвертым в сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Каролина» — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2) Голы: Ахо — 1 (бол., Терявяйнен, Деанджело), 20:23 — 0:1. Свечников — 4 (Нечас, Трочек), 22:12 — 0:2. Тоффоли — 1 (бол., Сузуки, Друэн), 37:57 — 1:2. Котканиеми — 1 (Шей, Ахо), 49:23 — 1:3. Ахо — 2 (п.в., Терявяйнен, Трочек), 59:21 — 1:4Вратари: Аллен (56:49 — 59:21) — АндерсенШтраф: 4-12Броски: 28 (5+12+11) — 33 (10+10+13)

«Харрикейнз» выиграли все три стартовых матча нового сезона, а «Канадиенс» потерпели пятое подряд поражение.

«Монреаль» — «Каролина» 1:4

«Оттава» — «Сан-Хосе» 1:2

Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб отметился голевой передачей. Это его второй ассист в этом сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Сан-Хосе» — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) Голы: Батерсон — 1 (Ткачак, Зуб), 10:06 — 1:0. Кутюр — 1 (Бернс, Майер), 21:58 — 1:1. Лабанк — 2 (бол., Карлссон, Эклунд), 34:36 — 1:2Вратари: Мюррей — РаймерШтраф: 10-10Броски: 31 (7+13+11) — 24 (8+12+4)

Отметим, что «Шаркс» выиграли все три стартовые встречи сезона.

«Оттава» — «Сан-Хосе» 1:2

«Флорида» — «Колорадо» 4:1

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 из 31 броска по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Колорадо» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) Голы: Райнхарт — 1 (Марчмент, Лунделл), 14:32 — 1:0. Рантанен — 2 (Жирар, Маккиннон), 19:06 — 1:1. Беннетт — 4 (бол., Экблад, Юбердо), 29:04 — 2:1. Верхэге — 3, 39:13 — 3:1. Лунделл — 2 (п.в., Марчмент, Гудас), 58:47 — 4:1Вратари: Бобровский — Юханссон (58:08 — 58:47)Штраф: 6-10Броски: 38 (6+23+9) — 31 (11+12+8)

«Пантерз» выиграли все четыре стартовые встречи сезона. «Эвеланш» потерпели третье поражение подряд.

«Флорида» — «Колорадо» 4:1

«Детройт» — «Калгари» 0:3

«Калгари» одержал первую победу в сезоне, разгромив в гостях «Детройт» со счетом 3:0. Заброшенными шайбами отметились Элиас Линдхольм, Эндрю Манджапане и Мэттью Ткачук. Голкипер Якоб Маркстрем отразил все 33 броска, оформив шатаут.

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Калгари» — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) Голы: Линдхольм — 3 (Годро, Гудбрэнсон), 10:06 — 0:1. Манджапане — 2 (Гудбрэнсон, Дюбе), 14:33 — 0:2. Ткачак — 1 (п.в., Годро), 57:42 — 0:3Вратари: Неделькович (57:23 — 57:42) — МаркстремШтраф: 9-11Броски: 33 (12+14+7) — 29 (11+4+14)

«Детройт» — «Калгари» 0:3

«Виннипег» — «Анахайм» 5:1

В составе победителей дубль сделал Кайл Коннор. Российский нападающий «Виннипега» Евгений Свечников отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Анахайм» — 5:1 (1:1, 1:0, 3:0) Голы: Терри — 1 (бол., Фаулер, Шаттенкирк), 2:46 — 0:1. Дюбуа — 3 (Коннор, Свечников), 4:10 — 1:1. Копп — 3 (Шмидт, Штястны), 21:01 — 2:1. Моррисси — 2 (бол., Шмидт, Дюбуа), 41:30 — 3:1. Коннор — 4 (п.в.), 57:11 — 4:1. Коннор — 5, 58:46 — 5:1Вратари: Хеллибак — Гибсон (55:43 — 57:11)Штраф: 6-4Броски: 27 (4+15+8) — 39 (10+17+12)

«Джетс» одержали первую победу в сезоне, прервав серию из трех поражений.

«Виннипег» — «Анахайм» 5:1

«Нэшвилл» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 1:3

Российский вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 28 из 29 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Рейнджерс» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) Голы: Хытил — 1 (Блэй, Лафренье), 2:12 — 0:1. Томасино — 1 (Джохансен, Фаббро), 27:01 — 1:1. Лафренье — 2 (Блэй, Фокс), 50:53 — 1:2. Гудроу — 1 (п.в.), 59:54 — 1:3Вратари: Сарос (57:34 — 59:54) — ШестеркинШтраф: 10-8Броски: 29 (12+12+5) — 30 (10+12+8)

Для «Рейнджерс» это третья победа кряду после двух поражений на старте сезона. «Нэшвилл» проиграл третий матч из четырех.

«Нэшвилл» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 1:3

«Чикаго» — «Ванкувер» 1:4

«Чикаго» потерпел пятое поражение кряду, уступив «Ванкуверу» со счетом 1:4.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Ванкувер» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) Голы: Дикинсон — 1 (Хаймор, Хегландер), 6:36 — 0:1. Дебринкэт — 2 (бол., Кейн, С. Джонс), 8:26 — 1:1. Пирсон — 1 (Хьюз, Гарлэнд), 29:55 — 1:2. Бесер — 1 (бол., Петтерссон, Миллер), 38:21 — 1:3. Гарлэнд — 2 (п.в., Пулман, Майерс), 58:58 — 1:4Вратари: Ланкинен (57:31 — 58:58) — ДемкоШтраф: 13-13Броски: 30 (12+9+9) — 25 (9+8+8)

«Чикаго» — «Ванкувер» 1:4

«Аризона» — «Эдмонтон» 1:5

В составе победителей по три очка набрали Коннор Мадэвид (2+1) и Райан Ньюджент-Хопкинс (0+3).

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Эдмонтон» — 1:5 (0:1, 0:2, 1:2) Голы: Фогеле — 1 (Кассиан, Бушар), 18:02 — 0:1. Хаймэн — 2 (мен., Нюджент-Хопкинс), 26:31 — 0:2. Макдэвид — 5 (Пулюярви, Бэрри), 28:53 — 0:3. Майо — 1 (Дзингел, Лэдд), 41:25 — 1:3. Хаймэн — 3 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 49:05 — 1:4. Макдэвид — 6 (бол., Нюджент-Хопкинс, Бэрри), 50:58 — 1:5Вратари: Веймелка — КоскиненШтраф: 4-18Броски: 27 (11+9+7) — 31 (9+11+11)

«Ойлерз» выиграли четвертый матч подряд на старте сезона, «Койотис» потерпели четвертое кряду поражение.