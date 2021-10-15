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    Чем «Адмирал» удивит ЦСКА?

    ЦСКА — «Адмирал». Прогноз и ставка (к. 1.83) на хоккейный матч КХЛ 15 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Адмирал»
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    Либор Шулак
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 15 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 15 Октября 2021 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Адмирал Адмирал
  • КХЛ
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.26
  • X
  • 6.50
  • 2
  • 9.50
  • Ставка!
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    ЦСКА

    После 18 матчей сезона в активе московского клуба можно увидеть 22 очка. С такими цифрами он находится на пятом месте в таблице Западной конференции.

    В этом месяце ЦСКА успел провести шесть поединков, вот только выиграть «армейцам» удалось лишь в половине. Во встрече 1 октября столичные парни не справились с «Ак Барсом» (1:2).

    В следующем матче при родных болельщиках команда Сергея Фёдорова прибила «Куньлунь» (4:1). А в московском дерби красно-синие припечатали «Динамо» (3:0).

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    Еще в одной зарубе с «Ред Стар» ЦСКА пережил неудачу (1:2). Затем на своей территории москвичи затащили встречу со «Спартаком» (1:0) и крупно влетели «Амуру» (1:5).

    «Адмирал»

    Команда из Владивостока приняла участие в 16 поединках, после которых в ее копилке осталось всего 11 баллов. В рейтинге Востока «моряки» последние.

    Концовку сентябрьской части чемпионата «Адмирал» провел неудачно, пережив четыре поражения. Сперва дома он был раздавлен «Металлургом» Мг (0:5).

    А на чужом льду подопечные Александра Андриевского уступили «Ак Барсу» (1:2 Б), «Нефтехимику» (0:4) и «Куньлуню» (1:3). В начале октября «моряки» отобрали очки у «Торпедо» (2:1).

    В следующих поединках на «Фетисов-Арене» «Адмирал» проиграл «Динамо» Рига (1:2), взял верх над «Витязем» (2:3) и дважды слился «Трактору» (3:4 Б, 2:4).

    Прогноз и ставка

    Победа ЦСКА оценивается в 1.28, на ничью букмекеры дают коэффициент 6.10, а на победу «Адмирала» — 9.00.

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    «Морячки» сейчас находятся в ужасной форме, но в шести своих предыдущих матчах они не покидали лед хотя бы без одной заброшенной шайбы.

    Учитывая, что и ЦСКА далек от оптимальных кондиций, в грядущем поединке нельзя исключать возможность увидеть сенсацию. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Адмирала» больше 1 за 1.83.

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    ЦСКА — «Адмирал»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 15.10.2021. Прогнозы на хоккей. Чем «Адмирал» удивит ЦСКА?
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