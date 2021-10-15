ЦСКА
После 18 матчей сезона в активе московского клуба можно увидеть 22 очка. С такими цифрами он находится на пятом месте в таблице Западной конференции.
В этом месяце ЦСКА успел провести шесть поединков, вот только выиграть «армейцам» удалось лишь в половине. Во встрече 1 октября столичные парни не справились с «Ак Барсом» (1:2).
В следующем матче при родных болельщиках команда Сергея Фёдорова прибила «Куньлунь» (4:1). А в московском дерби красно-синие припечатали «Динамо» (3:0).
Еще в одной зарубе с «Ред Стар» ЦСКА пережил неудачу (1:2). Затем на своей территории москвичи затащили встречу со «Спартаком» (1:0) и крупно влетели «Амуру» (1:5).
«Адмирал»
Команда из Владивостока приняла участие в 16 поединках, после которых в ее копилке осталось всего 11 баллов. В рейтинге Востока «моряки» последние.
Концовку сентябрьской части чемпионата «Адмирал» провел неудачно, пережив четыре поражения. Сперва дома он был раздавлен «Металлургом» Мг (0:5).
А на чужом льду подопечные Александра Андриевского уступили «Ак Барсу» (1:2 Б), «Нефтехимику» (0:4) и «Куньлуню» (1:3). В начале октября «моряки» отобрали очки у «Торпедо» (2:1).
В следующих поединках на «Фетисов-Арене» «Адмирал» проиграл «Динамо» Рига (1:2), взял верх над «Витязем» (2:3) и дважды слился «Трактору» (3:4 Б, 2:4).
Прогноз и ставка
Победа ЦСКА оценивается в 1.28, на ничью букмекеры дают коэффициент 6.10, а на победу «Адмирала» — 9.00.
«Морячки» сейчас находятся в ужасной форме, но в шести своих предыдущих матчах они не покидали лед хотя бы без одной заброшенной шайбы.
Учитывая, что и