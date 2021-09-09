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    В Нижнем Новгороде «Сочи» не будет все время обороняться

    «Торпедо» — «Сочи». Прогноз и ставка (к. 2.13) на хоккейный матч КХЛ 9 сентября 2021 года

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    Юрий Александров
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Сочи». Игра пройдет в КРК «Нагорный» 9 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Торпедо» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 09 Сентября 2021 года
    Торпедо
  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 19:30 Сочи Сочи
  • Сочи
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.57
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 4.90
  • Ставка!
    •

    «Торпедо»

    После трех сыгранных матчей нижегородский клуб имеет в резерве 2 балла. А в турнирной таблице Западной конференции он занимает десятую позицию.

    Свой первый поединок «Торпедо» провело в «Нагорном» против «Витязя». Встреча в Нижнем Новгороде прошла результативно, вот только не в пользу хозяев — 3:6.

    Первую победу команда Дэвида Немировски оформила 5 сентября в игре на «Татнефть-Арене». Да, на чужом льду «Торпедо» неожиданно прихлопнуло «Ак Барс» — 3:1.

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    Еще в одной домашней встрече нижегородцы принимали «Сибирь». Но в противостоянии с гостями из Новосибирска ребята Немировски были разгромлены — 0:3.

    «Сочи»

    Команда из Краснодарского края имеет в резерве 4 балла, заработанных в трех играх. В турнирной таблице Западной конференции она занимает шестое место.

    Первым соперником, с которым «Сочи» сошелся в «Большом», был «Амур». В матче с хабаровчанами хозяева одержали крупную победу всухую — 4:0.

    После простенького старта подопечные Евгения Ставровского вынуждены были биться с «Витязем» аж до овертайма. Но в доп. время сочинцы взяли верх — 6:5 ОТ.

    А вот в игре с одним из тяжеловесов КХЛ — ЦСКА «Сочи» было труднее всего. В поединке против московской команды парни Ставровского уступили — 1:4.

    Прогноз и ставка

    Победа «Торпедо» оценивается в 1.59, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.74, а на победу «Сочи» — 4.64.

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    В трех матчах сочинцы пропустили 9 голов, но две встречи им удалось вытащить с помощью своей атакующей игры.

    С большой командой коллектив Ставровского ничего не показал, а вот с клубом уровня «Торпедо» можно биться в равных условиях. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сочи» больше 2 за 2.13.

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    «Торпедо» — «Сочи»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 09.09.2021. Прогнозы на хоккей. В Нижнем Новгороде «Сочи» не будет все время обороняться
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