В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Сочи». Игра пройдет в КРК «Нагорный» 9 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Торпедо» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

После трех сыгранных матчей нижегородский клуб имеет в резерве 2 балла. А в турнирной таблице Западной конференции он занимает десятую позицию.

Свой первый поединок «Торпедо» провело в «Нагорном» против «Витязя». Встреча в Нижнем Новгороде прошла результативно, вот только не в пользу хозяев — 3:6.

Первую победу команда Дэвида Немировски оформила 5 сентября в игре на «Татнефть-Арене». Да, на чужом льду «Торпедо» неожиданно прихлопнуло «Ак Барс» — 3:1.

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Еще в одной домашней встрече нижегородцы принимали «Сибирь». Но в противостоянии с гостями из Новосибирска ребята Немировски были разгромлены — 0:3.

«Сочи»

Команда из Краснодарского края имеет в резерве 4 балла, заработанных в трех играх. В турнирной таблице Западной конференции она занимает шестое место.

Первым соперником, с которым «Сочи» сошелся в «Большом», был «Амур». В матче с хабаровчанами хозяева одержали крупную победу всухую — 4:0.

После простенького старта подопечные Евгения Ставровского вынуждены были биться с «Витязем» аж до овертайма. Но в доп. время сочинцы взяли верх — 6:5 ОТ.

А вот в игре с одним из тяжеловесов КХЛ — ЦСКА «Сочи» было труднее всего. В поединке против московской команды парни Ставровского уступили — 1:4.

Прогноз и ставка

Победа «Торпедо» оценивается в 1.59, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.74, а на победу «Сочи» — 4.64.

В трех матчах сочинцы пропустили 9 голов, но две встречи им удалось вытащить с помощью своей атакующей игры.