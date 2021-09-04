В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Динамо» Рига. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 4 сентября. Начало встречи — в 14:30 мск. ЦСКА — «Динамо» Рига: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Первую игру в новом сезоне КХЛ московский клуб провел против «Авангарда», с которым рубился в финале Кубка Гагарина. В этой встрече «армейцы» потерпели крупное поражение (0:4).

В матче, прошедшем в Балашихе, команда под руководством Сергея Фёдорова выглядела не хуже соперников в атаке, а вот точность столичных ребят подвела.

Если говорить о прошлом сезоне, то в регулярке ЦСКА смог набрать 91 балл и выиграть Западную конференцию. В плей-офф красно-синие дошли до финала, где слились омичам.

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В рамках недавней предсезонки московские ребята провели пять поединков. Три встречи коллектив Сергея Фёдорова слил, а в двух матчах он был сильнее оппонентов.

«Динамо» Рига

Представители КХЛ из Латвии новый сезон начали с месива с «Локомотивом» в Ярославле. В гостевой игре рижане скомкали преимущество в два гола, а затем и вовсе потерпели поражение — 2:3.

В поединке с «Локо» подопечные Сергея Зубова забросили пару шайб уже к 10-й минуте первого периода. А в свои ворота «Динамо» Рига пропустило по голу в каждой двадцатиминутке.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Рига выглядело печально. В 60 играх латвийцы набрали всего 28 очков и были последними на Западе.

В ходе подготовки к новому турниру бордовые провели три встречи. В товарняках «Динамо» Рига слилось «Йокериту» (0:5, 2:5) и «Динамо» Минск (2:3 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа ЦСКА оценивается в 1.35, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.70, а на победу «Динамо» Рига — 7.20.

В дебютной игре латвийцы показали, что они готовы бороться за очки с любой топ-командой КХЛ, но при этом защита парней Зубова по-прежнему серьезно хромает.