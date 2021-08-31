ТОП-5 причин следить за новым сезоном КХЛ

Первого сентября стартует 14-й сезон Континентальной хоккейной лиги. В новом розыгрыше турнира будет на что посмотреть.

«Авангард» в попытках защитить титул чемпионов

«Авангард» с Кубком Гагарина www.hawk.ru

В 13-м по счету сезоне КХЛ омский «Авангард» примкнул к ряду обладателей Кубка Гагарина, хлопнув в напряженной серии ЦСКА. Для «ястребов» это был первый подобный трофей в истории. Но в грядущем чемпионате у ребят Боба Хартли будет новое испытание — защитить титул, став при этом третьей после «Ак Барса» и «Динамо» Москва командой, провернувшей нечто подобное.

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Перед стартом КХЛ 2021/22 менеджер омичей Боб Хартли четко обозначил цель своих ребят: «Наша задача — выиграть последний матч плей-офф, но сложность в том, что другие клубы придерживаются такого же плана».

В межсезонье «Авангард» покинули ряд хоккеистов, парочка из которых уехала в НХЛ. В частности, Егор Чинахов пополнил список «Коламбуса», а Клим Костин оказался в «Сент-Луисе». Среди заметных потерь омичей можно также выделить Игоря Бобкова, Рида Буше и Алексея Потапова.

Очевидно, «ястребы» перестроились под новый сезон и пока неизвестно, как всевозможные трансформации в составе повлияют на амбиции Боба Хартли пробиться в финал Кубка Гагарина.

Последний сезон Даниса Зарипова

Данис Зарипов www.ak-bars.ru

В марте этого года нападающему «Ак Барса» исполнилось 40 лет. Но, несмотря на возраст, он помог клубу из Татарстана дойти до полуфинала Кубка Гагарина. А вот совсем недавно стало известно, что карьера одного из самых титулованных хоккеистов России Даниса Зарипова в скором времени станет историей.

На днях пятикратный обладатель Кубка Гагарина сделал судьбоносное заявление. Если коротко резюмировать посыл Даниса, то он долго размышлял о своем будущем и был рад договориться об очередном сезоне с «барсами», после которого хоккеист завершит карьеру.

Такое ответственное и, безусловно, взвешенное решение должно пойти всем сторонам на пользу. Сейчас ходят слухи, что после игровой карьеры Зарипов получит должность в «Ак Барсе», а пока же мы просто насладимся его финальным перформансов в КХЛ.

Солидная компания «Трактора»

Анвар Гатиятулин hctraktor.org

Около года назад «Трактор» обновил свой лого, прокачал сайт и соцсети. Если обратить внимание на спортивные показатели, то стоит признать, что и в этом аспекте челябинцы выглядели симпатично и провели неплохой прошлый сезон.

В минувшем розыгрыше турнира «Трактор» под управлением Анвара Гатиятулина сумел втиснуться в плей-офф, где закончил спор за Кубок Гагарина на стадии 1/8 финала. Тогда «медведи» сдали серию «Салавату» — 1:4.

Перед стартом нового сезона «Трактор» активно поработал над усилением состава и готов влиться в грядущую гонку с новой компашкой. К команде Гатиятулина присоединились парочка парней из «Авангарда» и, конечно же, представитель «Оттавы» Виталий Абрамов.

По ходу межсезонья ряды «Трактора» пополнили и другие ребята, сформировав топовый подбор хоккеистов, для которых выход в плей-офф — минимальная задача. Есть ощущение, что Анвар Гатиятулин может дотащить команду выше и в плей-офф.

Шумиха вокруг «Динамо» Москва

«Динамо» Москва dynamo.ru

Для бело-голубых грядущий сезон станет 75-м в истории. В честь юбилея «Динамо» Москва подготовило специальную игровую форму и логотип. Однако все эти косметические изменения и праздничные настроения подпитываются неопределенностью.

Летом столичный клуб покинул тренер Владимир Крикунов, от которого в команде подустали, а его место занял Алексей Кудашов, принявший «Динамо» не в самый благоприятный момент. Более того, в конце июля и в течение всего августа у динамовцев сменились три гендиректора.

Правда, постоянные перестановки в руководстве и смена тренера — это лишь вершина айсберга. Гораздо серьезнее на делах клуба могут сказаться потери «Динамо» в составе. В межсезонье из команды поуходили практически все лидеры атаки, включая Дмитрия Яшкина, за которым мы теперь будем следить в НХЛ.

Среди других хоккеистов, покинувших «Динамо», можно выделить вратаря Эмиля Гарипова, защитников Егора Аланова, Ивана Верещагина, Михаила Григорьева и Юусо Хиетанена. Списочек форвардов, уехавших в другие команды, гораздо больше (10 напов).

Из «Динамо» ушли следующие атакующие хоккеисты: Андрей Алексеев, Владимир Брюквин, Дмитрий Кагарлицкий, Вячеслав Кулёмин, Александр Кучерявенко, Семён Панкратов, Магнус Пяярви-Свенссон, Даниил Тарасов, Илья Шипов и упомянутый Дмитрий Яшкин.

В общем, будет интересно понаблюдать за тем, как клуб с высокими стремлениями будет восполнять нехватку топ-игроков.

Возвращение «Адмирала»

«Адмирал» возвращается в КХЛ hcadmiral.ru

Из-за печальной финансовой ситуации и долгов «Адмирал» вынужден был самоустраниться от участия в КХЛ 2020/21. Но после прошлого Кубка Гагарина команда из Владивостока воодушевленно сообщила о возвращении в игру и даже представила новый логотип и цвета клуба.

Подготавливать «морячков» к сезону 21/22 должен был тренер Сергей Востриков, однако спустя время его уволили. Как говорят в руководстве, стороны разошлись «по обоюдному согласию». Работу с «Адмиралом» снова доверили Александру Андриевскому.

Что касается денежных вопросов, то на данный момент «Адмирал» сумел оплатить около 50% долгов, а вторая половина задолженности будет погашена в ближайшее время (если верить гендиректору).

Горький опыт прошлых лет заставил «Адмирал» внимательнее распоряжаться финансами и немного сжать зарплатную ведомость. Несмотря на это, в составе коллектива из Дальнего Востока имеется ряд опытных российских хоккеистов и несколько легионеров, пришедших из скромных команд.