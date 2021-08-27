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    Московское «Динамо» объявило о подписании Клинкхаммера

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    Московское «Динамо» на официальном сайте объявило о переходе в команду нападающего Роба Клинкхаммера.

    Роб Клинкхаммер
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    Роб Клинкхаммер

    Московское «Динамо» заключило с 35-летним нападающим контракт на один год, носящий односторонний характер. Игрок будет выступать под 12-м номером.

    Ранее СМИ писали о том, что базовый оклад канадца составит 32 миллиона рублей.

    «Рады приветствовать в наших рядах Роба Клинкхаммера. Опытный хоккеист. Уверены, что он добавит мощи нашей атаке.

    Планируем его пробовать на разных позициях и ролях. В команде здоровая конкуренция, поэтому данное приобретение нам очень поможет.

    Важно, что Роб может сыграть в любой спецбригаде. На ближайших тренировках оценим состояние игрока. Надеемся на его помощь уже в первых матчах сезона», — сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

    В сезоне-2020/21 Клинкхаммер провел 31 матч за минское «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ, набрав при этом 26 (15+11) очков. В 5 матчах плей-офф очков не набрал.

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