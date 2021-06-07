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    Как «Виннипег» сыграет в гостях?

    «Монреаль» — «Виннипег». Прогноз и ставка (к. 2.03) на хоккейный матч Кубка Стэнли 7 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Монреаль» — «Виннипег»
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    Марк Шайфли
    В третьем матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Монреаль» будет принимать «Виннипег». Матч пройдет в «Белл Центре» 7 июня. Начало встречи — в 01:00 мск. «Монреаль» — «Виннипег»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 07 Июня 2021 года
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    «Монреаль»

    Регулярный чемпионат канадский клуб из Квебека закончил на четвертом месте в турнирной таблице Северного дивизиона с 59 очками в резерве.

    В плей-офф раунде «Монреаль» попал на «Торонто» и обыграл «Мэйпл Лифс» в дебютном поединке (2:1). Три следующих матча «Хабс» сдали «листочкам» (1:5; 1:2; 0:4).

    Из-за трех поражений кряду команда Доминика Дюшарма загнала себя в угол. Но в решающих встречах «славные» сумели добыть три победы (4:3 ОТ; 3:2 ОТ; 3:1).

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    Приятно удивлять «Монреаль» продолжает и в четвертьфинале. Встретившись с «Виннипегом», «Хабс» одержали парочку побед на чужом льду (5:3; 1:0).

    «Виннипег»

    Ребята из Манитобы заработали в регулярном сезоне 63 очка. Этих показателей было достаточно для третьей строчки в турнирной таблице Северного дивизиона.

    Плей-офф Кубка Стэнли свел «Виннипег» и «Эдмонтон». В противостоянии с «Ойлерз» болельщики увидели всего 4 встречи. Разумеется, каждый матч затащили «Джетс».

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    • В дебютной игре команда Пола Мориса разгромила «нефтяников» в «Роджерс Плейс» (4:1), а затем была гостевая победа в овертайме (1:0 ОТ). Дважды в добавочном периоде «Джетс» прибили «Эдмонтон» и дома (5:4 ОТ; 4:3 ОТ).

    На стадии 1/4 у «бомбардировщиков» пока ничего не получается. В двух поединках на глазах у своих болельщиков «Виннипег» потерпел поражения (3:5; 0:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Монреаля» оценивается в 2.42, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.86, а на победу «Виннипега» — 2.84.

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    Для «бомбардировщиков» грядущий матч на чужом льду будет значить многое. Команда Пола Мориса способна повысить градус противостояния, но для этого нужно обыгрывать «Хабс».

    В гостях «Джетс» попробуют прижать «Монреаль». Ресурсы для такого наступления у них имеются. Наши прогноз и ставка — победа «Виннипега» в матче за 2.03.

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