В третьем матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Монреаль» будет принимать «Виннипег». Матч пройдет в «Белл Центре» 7 июня. Начало встречи — в 01:00 мск. «Монреаль» — «Виннипег»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монреаль»

Регулярный чемпионат канадский клуб из Квебека закончил на четвертом месте в турнирной таблице Северного дивизиона с 59 очками в резерве.

В плей-офф раунде «Монреаль» попал на «Торонто» и обыграл «Мэйпл Лифс» в дебютном поединке (2:1). Три следующих матча «Хабс» сдали «листочкам» (1:5; 1:2; 0:4).

Из-за трех поражений кряду команда Доминика Дюшарма загнала себя в угол. Но в решающих встречах «славные» сумели добыть три победы (4:3 ОТ; 3:2 ОТ; 3:1).

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Приятно удивлять «Монреаль» продолжает и в четвертьфинале. Встретившись с «Виннипегом», «Хабс» одержали парочку побед на чужом льду (5:3; 1:0).

«Виннипег»

Ребята из Манитобы заработали в регулярном сезоне 63 очка. Этих показателей было достаточно для третьей строчки в турнирной таблице Северного дивизиона.

Плей-офф Кубка Стэнли свел «Виннипег» и «Эдмонтон». В противостоянии с «Ойлерз» болельщики увидели всего 4 встречи. Разумеется, каждый матч затащили «Джетс».

В дебютной игре команда Пола Мориса разгромила «нефтяников» в «Роджерс Плейс» (4:1), а затем была гостевая победа в овертайме (1:0 ОТ). Дважды в добавочном периоде «Джетс» прибили «Эдмонтон» и дома (5:4 ОТ; 4:3 ОТ).

На стадии 1/4 у «бомбардировщиков» пока ничего не получается. В двух поединках на глазах у своих болельщиков «Виннипег» потерпел поражения (3:5; 0:1).

Прогноз и ставка

Победа «Монреаля» оценивается в 2.42, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.86, а на победу «Виннипега» — 2.84.

Для «бомбардировщиков» грядущий матч на чужом льду будет значить многое. Команда Пола Мориса способна повысить градус противостояния , но для этого нужно обыгрывать «Хабс».

В гостях «Джетс» попробуют прижать «Монреаль». Ресурсы для такого наступления у них имеются. Наши прогноз и ставка — победа «Виннипега» в матче за 2.03.