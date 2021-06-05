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    Кубок Стэнли. «Вегас» обыграл «Колорадо», «Виннипег» уступил «Монреалю»

    5 июня в рамках второго раунда плей-офф НХЛ прошли два поединка

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    «Вегас» — «Колорадо»
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    «Вегас» — «Колорадо»

    «Виннипег» — «Монреаль» 0:1

    «Монреаль» переиграл «Виннипег» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ со счетом 1:0. Единственную шайбу на 22-й минуте забросил Тайлер Тоффоли. Голкипер победителей Кэри Прайс отразил все 30 бросков, оформив шатаут.

    НХЛ Плей-офф Второй раунд Северный дивизион Второй матч
    «Виннипег» — «Монреаль» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
    Гол: Тоффоли — 3 (мен., Уэбер, Лехконен), 21:41 — 0:1Вратари: Хеллибак (57:55) — ПрайсШтраф: 2-4Броски: 30 (8+8+14) — 24 (7+10+7)Счет в серии: 0:2

    Счет в серии стал 2:0 в пользу «Канадиенс». Третий матч пройдет в ночь на 7 июня.

    «Виннипег» — «Монреаль»

    «Вегас» — «Колорадо» 3:2

    «Вегас» обыграл «Колорадо» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ со счетом 3:2. Форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин отыграл 14:32 и закончил матч с коэффициентом полезности «-2».

    НХЛ Плей-офф Западный дивизион Второй раунд Третий матч
    «Вегас» — «Колорадо» — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
    Голы: Карлссон — 3 (Пьетранджело, Мартинес), 24:38 — 1:0. Седерберг — 1 (Белльмар, Шервуд), 26:07 — 1:1. Рантанен — 4 (бол., Макар, Ландескуг), 45:04 — 1:2. Маршессо — 2 (Смит, Хэг), 54:42 — 2:2. Пачиоретти — 2 (Холден, Стоун), 55:27 — 3:2Вратари: Флери — Грубауэр (58:07)Штраф: 4-4Броски: 42 (14+10+18) — 20 (3+9+8)Счет в серии: 1:2

    Таким образом, счет в серии стал 2:1 в пользу «Колорадо». Четвертый матч этих команд состоится 7 июня.

    «Вегас» — «Колорадо»
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