Кубок Стэнли. «Вегас» обыграл «Колорадо», «Виннипег» уступил «Монреалю»

«Виннипег» — «Монреаль» 0:1

«Монреаль» переиграл «Виннипег» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ со счетом 1:0. Единственную шайбу на 22-й минуте забросил Тайлер Тоффоли. Голкипер победителей Кэри Прайс отразил все 30 бросков, оформив шатаут.

НХЛ Плей-офф Второй раунд Северный дивизион Второй матч «Виннипег» — «Монреаль» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) Гол: Тоффоли — 3 (мен., Уэбер, Лехконен), 21:41 — 0:1Вратари: Хеллибак (57:55) — ПрайсШтраф: 2-4Броски: 30 (8+8+14) — 24 (7+10+7)Счет в серии: 0:2

Счет в серии стал 2:0 в пользу «Канадиенс». Третий матч пройдет в ночь на 7 июня.

«Виннипег» — «Монреаль»

«Вегас» — «Колорадо» 3:2

«Вегас» обыграл «Колорадо» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ со счетом 3:2. Форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин отыграл 14:32 и закончил матч с коэффициентом полезности «-2».

НХЛ Плей-офф Западный дивизион Второй раунд Третий матч «Вегас» — «Колорадо» — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) Голы: Карлссон — 3 (Пьетранджело, Мартинес), 24:38 — 1:0. Седерберг — 1 (Белльмар, Шервуд), 26:07 — 1:1. Рантанен — 4 (бол., Макар, Ландескуг), 45:04 — 1:2. Маршессо — 2 (Смит, Хэг), 54:42 — 2:2. Пачиоретти — 2 (Холден, Стоун), 55:27 — 3:2Вратари: Флери — Грубауэр (58:07)Штраф: 4-4Броски: 42 (14+10+18) — 20 (3+9+8)Счет в серии: 1:2

Таким образом, счет в серии стал 2:1 в пользу «Колорадо». Четвертый матч этих команд состоится 7 июня.