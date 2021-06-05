В третьем матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Вегас» будет принимать «Колорадо». Матч пройдет на «Т-Мобайл Арене» 5 июня. Начало встречи — в 05:00 мск. «Вегас» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вегас»

Команда из Невады в 56 встречах регулярного сезона заработала 82 балла. В турнирной таблице Западного дивизиона ей удалось закрепиться на втором месте.

В плей-офф Кубка Стэнли «Вегас» сразился с «Миннесотой». Их противостояние дошло до семи поединков. Первый матч закончился для «отбросов» домашним поражением (0:1 ОТ).

В трех следующих играх хоккеисты Питера Дебура смогли добыть убедительные победы (3:1; 5:2; 4:0). Позже «Годен Найтс» дважды уступили «дикарям» (2:4; 0:3), а в седьмой встрече парни из Парадайса оказались сильнее (6:2).

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После драйвовой серии с «Миннесотой» «Вегас» попал на «Колорадо». В паре поединков на «Болл Арене» «клинки» проиграли «Эвеланш» (1:7; 2:3 ОТ).

«Колорадо»

Денверский клуб в 56 играх регулярного сезона также набрал 82 очка. В турнирной таблице Западного дивизиона «Эвс» оказались первыми.

В 1/8 финала Кубка Стэнли «Колорадо» попал на «Сент-Луис», однако эта серия не доставила «Эвеланш» никаких проблем. В четырех играх они добыли четыре победы в основное время.

Сперва подопечные Джареда Беднара разнесли «музыкантов» на «Болл Арене» (4:1; 6:3), а развить собственное преимущество они легко смогли в «Энтерпрайз-центре» (5:1; 5:2).

Идеально для «Колорадо» стартовала и четвертьфинальная серия против «Вегаса». На своем льду «Эвеланш» дважды обыграли «Голден Найтс» (7:1; 3:2 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа «Вегаса» оценивается в 2.56, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Колорадо» — 2.45.

После изматывающей серии с «Миннесотой» «Вегас» дважды проиграл «Колорадо» на старте 1/4 финала. Команду из Невады силы потихоньку начали покидать .

Коллектив Беднара в Лас-Вегасе не будет тормозить и сделает все, чтобы одержать третью победу. Наши прогноз и ставка — «Колорадо» не проиграет и тотал больше 4.5 с коэффициентом 2.37.