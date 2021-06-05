Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маурисио ПочеттиноЧто будет с Почеттино в ПСЖ Уже в четвертьфинале сборную России ждет встреча с КанадойСамый непредсказуемый ЧМ. Сила «Красной машины», позор Швеции и загадочные канадцы Пеп ГвардиолаИгра без нападающего — главная ошибка Пепа. Кто мог бы ее исправить?
  • 14:23
    • Барти из-за травмы не смогла доиграть матч на «Ролан Гаррос»
  • 14:12
    • «Интер» объявил о назначении Симоне Индзаги главным тренером
  • 13:50
    • Мухин: Прошу не задавать вопросов про мой переход в ЦСКА
  • 13:34
    • Сухина покинет «Локомотив»
  • 12:45
    • «Зенит» готов заплатить 15 млн евро за бразильца из «Ред Булл Брагантино»
  • 12:21
    • Рамос отклонил очередное предложение «Реала» по новому контракту
  • 11:25
    • «Спартак» может приобрести Жоау Мариу
    Все новости спорта

    «Колорадо» продолжит свою беспроигрышную серию?

    «Вегас» — «Колорадо». Прогноз и ставка (к. 2.37) на хоккейный матч Кубка Стэнли 5 июня 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вегас Голден Найтс Прогнозы на Колорадо Эвеланш
    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Колорадо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тайсон Йост
    В третьем матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Вегас» будет принимать «Колорадо». Матч пройдет на «Т-Мобайл Арене» 5 июня. Начало встречи — в 05:00 мск. «Вегас» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. Кубок Стэнли 05 Июня 2021 года
    Вегас
  • Кубок Стэнли
    •  Вегас 05:00 Колорадо Колорадо
  • Кубок Стэнли
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
    •

    «Вегас»

    Команда из Невады в 56 встречах регулярного сезона заработала 82 балла. В турнирной таблице Западного дивизиона ей удалось закрепиться на втором месте.

    В плей-офф Кубка Стэнли «Вегас» сразился с «Миннесотой». Их противостояние дошло до семи поединков. Первый матч закончился для «отбросов» домашним поражением (0:1 ОТ).

    В трех следующих играх хоккеисты Питера Дебура смогли добыть убедительные победы (3:1; 5:2; 4:0). Позже «Годен Найтс» дважды уступили «дикарям» (2:4; 0:3), а в седьмой встрече парни из Парадайса оказались сильнее (6:2).

    Все прогнозы на НХЛ

    После драйвовой серии с «Миннесотой» «Вегас» попал на «Колорадо». В паре поединков на «Болл Арене» «клинки» проиграли «Эвеланш» (1:7; 2:3 ОТ).

    «Колорадо»

    Денверский клуб в 56 играх регулярного сезона также набрал 82 очка. В турнирной таблице Западного дивизиона «Эвс» оказались первыми.

    В 1/8 финала Кубка Стэнли «Колорадо» попал на «Сент-Луис», однако эта серия не доставила «Эвеланш» никаких проблем. В четырех играх они добыли четыре победы в основное время.

  • Кубок Стэнли. «Виннипег» уступил «Монреалю», «Колорадо» обыграл «Вегас»
  • Обзор матчей второго раунда плей-офф НХЛ 3 июня
  • Сегодня

    • Сперва подопечные Джареда Беднара разнесли «музыкантов» на «Болл Арене» (4:1; 6:3), а развить собственное преимущество они легко смогли в «Энтерпрайз-центре» (5:1; 5:2).

    Идеально для «Колорадо» стартовала и четвертьфинальная серия против «Вегаса». На своем льду «Эвеланш» дважды обыграли «Голден Найтс» (7:1; 3:2 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа «Вегаса» оценивается в 2.56, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Колорадо» — 2.45.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    После изматывающей серии с «Миннесотой» «Вегас» дважды проиграл «Колорадо» на старте 1/4 финала. Команду из Невады силы потихоньку начали покидать.

    Коллектив Беднара в Лас-Вегасе не будет тормозить и сделает все, чтобы одержать третью победу. Наши прогноз и ставка — «Колорадо» не проиграет и тотал больше 4.5 с коэффициентом 2.37.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.84
  • Прогноз на матч Джокович — Куэвас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч США — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  2.14
  • Прогноз на матч Швейцария — Германия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Иран — Гонконг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Андорра — Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Швейцария — Лихтенштейн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Турция — Молдавия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Россия — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  2.35
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Австралия — Кувейт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Бельгия — Греция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Украина — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.11
  • Экспресс дня 3 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Надаль — Гаске
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Челси»
  • Гвардиола рискнул и проиграл. «Челси» растоптал мечту «Ман Сити» в финале ЛЧ
    • 02:33 30/05/2021     Польша — Россия
  • Ни уму ни сердцу. Сборная России сыграла вничью с Польшей без Левандовского
    • Вчера в 02:34     Томас Тухель
  • Мастер-класс от Тухеля. «Челси» воспользовался странным решением Гвардиолы
    • 14:10 30/05/2021
    «Вегас» — «Колорадо»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 05.06.2021. Прогнозы на хоккей. «Колорадо» продолжит свою беспроигрышную серию?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры