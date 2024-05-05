«Верона»
Турнирное положение: Веронцы сражаются за выживание в Серии А. На текущий момент «Верона» находится на 15 месте турнирной таблицы.
При этом «Верона» лишь на 2 очка опережают зону вылета. Вот только забивает команда нечасто: 31 мяч в 34 турах.
Верона — Фиорентина: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась баллами. «Верона» уступила «Лацио» (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Верона» добыла лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Зато до последней неудачи «Верона» переиграла «Удинезе» (1:0). Да и выезд в Бергамо принес ничейный результат (2:2).
Не сыграют: Хуан Кабаль — дисквалифицирован.
Состояние команды: Веронцы твердо намерены отдалиться от опасной зоны. Да и ресурсы для этого имеются.
Матчи против «Фиорентины» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Верона» проиграла трижды при 2 паритетах.
Наверняка хозяева будут активно атаковать. Веронцы способны оказать «фиалкам» достойное сопротивление.
«Фиорентина»
Турнирное положение: «Фиорентина» все еще пытается попасть в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.
Команда имеет ненадежные тылы, пропустив 37 мячей в 33 матчах. Да и отставание от 7 позиции составляет 5 очков.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три зачетных балла. «Фиорентина» нанесла поражение «Сассуоло» (5:1).
В пяти последних матчах «Фиорентина» победил трижды. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
При этом флорентийцы в первом полуфинале Лиги конференций обыграли «Брюгге» (3:2). Решающий мяч был забит в самом эндшпиле встречи.
Не сыграют: Рикардо Соттиль — травмирован.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Фиорентина» выглядит неплохо. Да и травма Соттиля может больно ударить по игре команды.
Флорентийцы выиграли в двух своих последних матчах. Причем в них игроки команды отличились 8 голами.
В трех последних очных поединках «Фиорентина» обыгрывала «Верону». При этом «фиалки» не пропустили в них ни разу.
Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. «Фиорентина» всеми силами будет пытаться приблизиться к зоне еврокубков.
Статистика для ставок
- «Верона» лишь на 2 очка опережает зону вылета
- «Фиорентина» выиграла в 2 своих последних матчах
- «Фиалки» обыграли «Верону» в 3 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 3.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.21 и 1.78.
- 2.40Жирона — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.97Арсенал — Борнмут: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 5.00Реал — Кадис: прогноз и ставкаСегодня в 17:15
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Прогноз: Флорентийцы сражаются за попадание в еврокубки, и явно будут активны в атаке.
«Фиалки» традиционно успешно противостоят веронцам, и наверняка снова одолеют их.
Ставка: Победа «Фиорентины» за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится в ничью.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.02