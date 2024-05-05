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    «Фиалки» снова обидят «Верону»

    «Верона» — «Фиорентина». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Серия А, 5 мая 2024 года

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    Николас Гонсалес
    5 мая в 35-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Верона» и «Фиорентина». Начало игры — в 16:00 мск. «Верона» — «Фиорентина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 05 Мая 2024 года
    Верона
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    •  Верона 16:00 Фиорентина Фиорентина
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    «Верона»

    Турнирное положение: Веронцы сражаются за выживание в Серии А. На текущий момент «Верона» находится на 15 месте турнирной таблицы.

    При этом «Верона» лишь на 2 очка опережают зону вылета. Вот только забивает команда нечасто: 31 мяч в 34 турах.

    Верона — Фиорентина: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась баллами. «Верона» уступила «Лацио» (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Верона» добыла лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Зато до последней неудачи «Верона» переиграла «Удинезе» (1:0). Да и выезд в Бергамо принес ничейный результат (2:2).

    Не сыграют: Хуан Кабаль — дисквалифицирован.

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    Состояние команды: Веронцы твердо намерены отдалиться от опасной зоны. Да и ресурсы для этого имеются.

    Матчи против «Фиорентины» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Верона» проиграла трижды при 2 паритетах.

    Наверняка хозяева будут активно атаковать. Веронцы способны оказать «фиалкам» достойное сопротивление.

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: «Фиорентина» все еще пытается попасть в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.

    Команда имеет ненадежные тылы, пропустив 37 мячей в 33 матчах. Да и отставание от 7 позиции составляет 5 очков.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три зачетных балла. «Фиорентина» нанесла поражение «Сассуоло» (5:1).

    В пяти последних матчах «Фиорентина» победил трижды. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    При этом флорентийцы в первом полуфинале Лиги конференций обыграли «Брюгге» (3:2). Решающий мяч был забит в самом эндшпиле встречи.

    Не сыграют: Рикардо Соттиль — травмирован.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Фиорентина» выглядит неплохо. Да и травма Соттиля может больно ударить по игре команды.

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    Флорентийцы выиграли в двух своих последних матчах. Причем в них игроки команды отличились 8 голами.

    В трех последних очных поединках «Фиорентина» обыгрывала «Верону». При этом «фиалки» не пропустили в них ни разу.

    Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. «Фиорентина» всеми силами будет пытаться приблизиться к зоне еврокубков.

    Статистика для ставок

    • «Верона» лишь на 2 очка опережает зону вылета

    • «Фиорентина» выиграла в 2 своих последних матчах

    • «Фиалки» обыграли «Верону» в 3 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 3.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.21 и 1.78.

    Прогноз: Флорентийцы сражаются за попадание в еврокубки, и явно будут активны в атаке.

    «Фиалки» традиционно успешно противостоят веронцам, и наверняка снова одолеют их.

    Ставка: Победа «Фиорентины» за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится в ничью.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.02

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    Ставка и прогноз на матч «Верона» — «Фиорентина» с коэффициентом 2.40. Дата матча: 05.05.2024. Прогнозы на футбол. «Фиалки» снова обидят «Верону»
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