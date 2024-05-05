Пантожа и Альдо одержали победы в главных боях на UFC 301

В рамках со-главного события вечера на турнире UFC 301 в легчайшем весепобедил 12-го номера рейтинга легчайшего дивизионаединогласным решением судей.

Для бразильца это был первый бой после возвращения в ММА с лета 2022 года. Альдо теперь войдет в топ-15 легчайшего дивизиона. Мартинез в преддверии встречи с Жозе шел на серии из шести побед кряду.

В главном событии вечера Александре Пантожа выиграл единогласным решением судей у Стива Эрцега и во второй раз кряду защитил титул чемпиона в наилегчайшем весе.

В предыдущем бою бразилец также по очкам одолел Брэндона Ройвала. Эрцег подходил к данному поединку в статусе десятого номера рейтинга. Для него это поражение стало первым в UFC.