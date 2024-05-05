5 мая в 31-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Тюмень» и «Акрон». Начало игры — в 14:00 мск. «Тюмень» — «Акрон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Тюмень»

Турнирное положение: Сибиряки все еще имеют шансы на попадание в стыки. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом команда имеет относительно надежные тылы. В 29 матчах первой лиги тюменцы пропустили 29 мячей.

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда снова взяла один зачетный пункт. «Тюмень» расписала мировую с «Родиной» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Тюмень» победила лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив 8.

А вот не побеждают сибиряки уже в 4 матчах кряду. Причем в двух последних поединках команда добыла ничейные результаты.

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: Сибирякам явно недостает класса. А вот дать бой команда способна кому угодно.

Матчи с тольяттинцами для команды складываются довольно успешно. Из трех очных встреч «Тюмень» выиграла 2 раза при одной коллизии.

Очевидно, что «Тюмень» постарается преуспеть в атаке. Да и в первом круге сибиряки переиграли «Акрон» (2:1).

«Акрон»

Турнирное положение: Тольяттинцы максимально мотивированы на выход в РПЛ. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Акрон» имеет достаточно надежные тылы. В среднем команда пропускает менее гола за матч: 22 мяча в 29 встречах.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда проиграла. «Акрон» минимально уступил КАМАЗу.

Причем до того команда не смогла одолеть скромный «Ленинградец» (0:0). И лишь с «Кубанью» удалось расправиться (6:0).

Двухматчевая безвыигрышная серия не может не угнетать. Правда, отставание от зоны прямого вылета составляет всего 2 очка.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Главной проблемой тольяттинцев является нестабильность результатов. Да и в двух последних матчах «Акрон» не забивал.

Несколько сдал в плане реализации Абу-Саид Эльдарушев. На счету форварда остается 7 забитых мячей в первенстве.

Тольяттинцам нужно срочно браться за дело. В последних турах «Акрон» просто обязан попадать в дуэт лидеров.

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться тремя очками. «Акрон» явно будет рисковать, ведь и конкуренты за повышение в классе не дремлют.

Статистика для ставок

Тольяттинцы не забивали в 2 последних поединках

«Тюмень» не побеждала в 3 своих последних матчах

Тюменцы в среднем забивают гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.53. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.77.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.22 и 1.64.

Прогноз: Тольяттинцы намерены выйти в элиту напрямую, и явно будут активно атаковать.

«Акрон» имеет более слаженный состав, к тому же тюменцы недостаточно стабильны.

Ставка: Победа «Акрона» за 2.53.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.22