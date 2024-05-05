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    Удачная гастроль «Акрона»?

    «Тюмень» — «Акрон». Ставка (к. 2.53) и прогноз на футбол, Первая лига, 5 мая 2024 года

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    «Акрон»
    5 мая в 31-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Тюмень» и «Акрон». Начало игры — в 14:00 мск. «Тюмень» — «Акрон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 05 Мая 2024 года
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    «Тюмень»

    Турнирное положение: Сибиряки все еще имеют шансы на попадание в стыки. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом команда имеет относительно надежные тылы. В 29 матчах первой лиги тюменцы пропустили 29 мячей.

    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда снова взяла один зачетный пункт. «Тюмень» расписала мировую с «Родиной» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Тюмень» победила лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив 8.

    А вот не побеждают сибиряки уже в 4 матчах кряду. Причем в двух последних поединках команда добыла ничейные результаты.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: Сибирякам явно недостает класса. А вот дать бой команда способна кому угодно.

    Матчи с тольяттинцами для команды складываются довольно успешно. Из трех очных встреч «Тюмень» выиграла 2 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что «Тюмень» постарается преуспеть в атаке. Да и в первом круге сибиряки переиграли «Акрон» (2:1).

    «Акрон»

    Турнирное положение: Тольяттинцы максимально мотивированы на выход в РПЛ. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Акрон» имеет достаточно надежные тылы. В среднем команда пропускает менее гола за матч: 22 мяча в 29 встречах.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда проиграла. «Акрон» минимально уступил КАМАЗу.

    Причем до того команда не смогла одолеть скромный «Ленинградец» (0:0). И лишь с «Кубанью» удалось расправиться (6:0).

    Двухматчевая безвыигрышная серия не может не угнетать. Правда, отставание от зоны прямого вылета составляет всего 2 очка.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Главной проблемой тольяттинцев является нестабильность результатов. Да и в двух последних матчах «Акрон» не забивал.

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    Несколько сдал в плане реализации Абу-Саид Эльдарушев. На счету форварда остается 7 забитых мячей в первенстве.

    Тольяттинцам нужно срочно браться за дело. В последних турах «Акрон» просто обязан попадать в дуэт лидеров.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться тремя очками. «Акрон» явно будет рисковать, ведь и конкуренты за повышение в классе не дремлют.

    Статистика для ставок

    • Тольяттинцы не забивали в 2 последних поединках

    • «Тюмень» не побеждала в 3 своих последних матчах

    • Тюменцы в среднем забивают гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.53. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.77.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.22 и 1.64.

    Прогноз: Тольяттинцы намерены выйти в элиту напрямую, и явно будут активно атаковать.

    «Акрон» имеет более слаженный состав, к тому же тюменцы недостаточно стабильны.

    Ставка: Победа «Акрона» за 2.53.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.22

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    Ставка и прогноз на матч «Тюмень» — «Акрон» с коэффициентом 2.53. Дата матча: 05.05.2024. Прогнозы на футбол. Удачная гастроль «Акрона»?
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