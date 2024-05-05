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    «Бостон» выиграл у «Торонто» в седьмом матче и вышел во второй раунд Кубка Стэнли

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    «Бостон» одержал победу над «Торонто» в рамках седьмого матча первого раунда Кубка Стэнли.

    Давид Пастрняк
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    Давид Пастрняк

    Матч в Бостоне завершился со счетом 2:1 ОТ в пользу хозяев льда.

    Автором решающей заброшенной шайбы стал Давид Пастрняк, поразивший ворота гостей на второй минуте овертайма.

    В основное время у «Брюинз» отличился Хампус Линдхольм, ответивший на точный бросок нападающего «Торонто» Вильяма Нюландера.

    Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 29 бросков из 31.

    «Бостон» выиграл серию со счетом 4:3 и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, где сыграет с «Флоридой».

    «Торонто» проиграл 6 подряд седьмых матчей в сериях плей-офф и повторил антирекорд НХЛ.

    НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. 7-й матч
    «Бостон» — «Торонто» — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Нюландер — 3 (Мэттьюс, Бертуцци), 49:01 — 0:1. Линдхольм — 1 (ван Римсдайк, Бразо), 50:22 — 1:1. Пастрняк — 3 (Линдхольм, Карло), 61:54 — 2:1Вратари: Суэймен — СамсоновШтраф: 2 — 4Броски: 2 — 4Счет в серии: 4-3

    «Бостон» — «Торонто» — 2:1 ОТ
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