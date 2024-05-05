«Брайтон» сыграет на своем поле против «Астон Виллы» в 36-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 5 мая, начало — в 16:00 мск. «Брайтон» — «Астон Вилла»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Брайтон» занимает 12-е место в таблице АПЛ. В активе команды 44 очка по итогам 34 матча.

У «Брайтона» 11 побед, 11 ничьих и 12 поражений. Клуб забил 52 мяча и пропустил 57.

Брайтон энд Хоув Альбион — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.753.802.45Бонус$9500

Последние матчи: В прошедшем месяце «Брайтон» в АПЛ не одержал ни одной победы. У команды очень скромные результаты.

«Брайтон» в апреле уступил в трех матчах. Все поражения оказались разгромными. Были провалены встречи с «Арсеналом» (0:3), «Манчестер Сити» (0:4) и «Борнмутом» (0:3).

Все прогнозы на АПЛ

Не сыграют: Эступиньян, Лемпти, Марч, Милнер, Митома, Фергюсон, Хиншелвуд, ван Геке (травмы).

Состояние команды: В АПЛ «Брайтон» просто доигрывает сезон. Видно, что у команды нет никакой мотивации.

В последних восьми матчах чемпионата Англии у «Брайтона» только одна победа. 10 марта дома был обыгран «Ноттингем Форест» (1:0). С тех пор «Брайтон» в АПЛ больше не выигрывал.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Астон Вилла» занимает 4-е место в турнирной таблице. Маловероятно, что в оставшихся турах команда выпадет из топ-4. А это значит, что в следующем сезоне бирмингемцы сыграют в Лиге чемпионов.

Коллектив Унаи Эмери в 35 матчах набрал 67 очков. Разница мячей на данный момент составляет 73-52.

Последние матчи: «Астон Вилла» на этой неделе провалила матч в 1/2 финала Лиги конференций. Команда принимала «Олимпиакос», но не добилась положительного результата. Подопечные Унаи Эмери проиграли 2:4.

Не сыграют: Буэндиа, Камара, Мингс, Ремзи, Тилеманс (травмы).

Состояние команды: В предстоящей встрече букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. Но явного фаворита нет. Хотя «Астон Вилла» постарается реабилитироваться перед болельщиками за поражение от «Олимпиакоса».

В матче первого круга интриги не вышло. «Астон Вилла» на своем поле просто не заметила «Брайтон». Соперник был разгромлен со счетом 6:1.

Сейчас повторение такого сценария маловероятно. Однако «Астон Вилле» по силам завоевать три очка.

Статистика для ставок

В последних восьми матчах АПЛ у «Брайтона» только одна победа

«Астон Вилла» на неделе дома проиграла «Олимпиакосу» со счетом 2:4 в Лиге конференций

В первом круге команда Унаи Эмери разгромила «Брайтон» 6:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.49. Ничья — в 3.75, выигрыш «Брайтона» — в 2.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.49 и 2.55.

Прогноз: «Астон Вилла» потратила немало сил на матч Лиги конференций. В предстоящей встрече будет сложно рассчитывать на победу. Команды не выявят сильнейшего.

Ставка: ничья за 3.75.

Прогноз: В матче первого круга клубы выдали результативную встречу. Сейчас зрители на трибунах также не будут скучать. Команды забьют минимум три гола.

Ставка: ТБ 3 голов за 1.80