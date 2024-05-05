«Брайтон»
Турнирное положение: «Брайтон» занимает 12-е место в таблице АПЛ. В активе команды 44 очка по итогам 34 матча.
У «Брайтона» 11 побед, 11 ничьих и 12 поражений. Клуб забил 52 мяча и пропустил 57.
Брайтон энд Хоув Альбион — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшем месяце «Брайтон» в АПЛ не одержал ни одной победы. У команды очень скромные результаты.
«Брайтон» в апреле уступил в трех матчах. Все поражения оказались разгромными. Были провалены встречи с «Арсеналом» (0:3), «Манчестер Сити» (0:4) и «Борнмутом» (0:3).
Не сыграют: Эступиньян, Лемпти, Марч, Милнер, Митома, Фергюсон, Хиншелвуд, ван Геке (травмы).
Состояние команды: В АПЛ «Брайтон» просто доигрывает сезон. Видно, что у команды нет никакой мотивации.
В последних восьми матчах чемпионата Англии у «Брайтона» только одна победа. 10 марта дома был обыгран «Ноттингем Форест» (1:0). С тех пор «Брайтон» в АПЛ больше не выигрывал.
«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Астон Вилла» занимает 4-е место в турнирной таблице. Маловероятно, что в оставшихся турах команда выпадет из топ-4. А это значит, что в следующем сезоне бирмингемцы сыграют в Лиге чемпионов.
Коллектив Унаи Эмери в 35 матчах набрал 67 очков. Разница мячей на данный момент составляет 73-52.
Последние матчи: «Астон Вилла» на этой неделе провалила матч в 1/2 финала Лиги конференций. Команда принимала «Олимпиакос», но не добилась положительного результата. Подопечные Унаи Эмери проиграли 2:4.
Не сыграют: Буэндиа, Камара, Мингс, Ремзи, Тилеманс (травмы).
Состояние команды: В предстоящей встрече букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. Но явного фаворита нет. Хотя «Астон Вилла» постарается реабилитироваться перед болельщиками за поражение от «Олимпиакоса».
В матче первого круга интриги не вышло. «Астон Вилла» на своем поле просто не заметила «Брайтон». Соперник был разгромлен со счетом 6:1.
Сейчас повторение такого сценария маловероятно. Однако «Астон Вилле» по силам завоевать три очка.
Статистика для ставок
- В последних восьми матчах АПЛ у «Брайтона» только одна победа
- «Астон Вилла» на неделе дома проиграла «Олимпиакосу» со счетом 2:4 в Лиге конференций
- В первом круге команда Унаи Эмери разгромила «Брайтон» 6:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.49. Ничья — в 3.75, выигрыш «Брайтона» — в 2.75.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.49 и 2.55.
- 2.40Жирона — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.97Арсенал — Борнмут: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 5.00Реал — Кадис: прогноз и ставкаСегодня в 17:15
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Астон Вилла» потратила немало сил на матч Лиги конференций. В предстоящей встрече будет сложно рассчитывать на победу. Команды не выявят сильнейшего.
Ставка: ничья за 3.75.
Прогноз: В матче первого круга клубы выдали результативную встречу. Сейчас зрители на трибунах также не будут скучать. Команды забьют минимум три гола.
Ставка: ТБ 3 голов за 1.80