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    Сумеет ли «Бетис» одолеть памплонцев?

    «Осасуна» — «Бетис». Ставка (к. 2.41) и прогноз на футбол, Примера, 5 мая 2024 года

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    Иско
    5 мая в 34-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Осасуна» и «Бетис». Начало игры — в 15:00 мск. «Осасуна» — «Бетис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 05 Мая 2024 года
    Осасуна
  • Памплона
    •  Осасуна 15:00 Бетис Бетис
  • Севилья
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    «Осасуна»

    Турнирное положение: Памплонцы нынче ходят в середняках. На текущий момент «Осасуна» находится на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Осасуна» явно постарается финишировать в десятке. Правда, забили памплонцы забили всего 37 мячей в 33 матчах Примеры.

    Осасуна — Бетис: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась баллами. «Осасуна» уступила «Гранаде» (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Осасуна» добыла лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    При этом «Осасуна» проиграла в 3 последних матчах. Хотя до этой серии команда разгромила «Альмерию» со счетом 3:0.

    Не сыграют: Анте Будимир, Кике Барха, Давид Гарсия, Аймар Орос — травмированы.

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    Состояние команды: Памплонцы уже могут спокойно доигрывать чемпионат. Вылет команде уже не угрожает.

    Матчи против «Бетиса» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Осасуна» проиграла трижды при одной виктории.

    Наверняка хозяева будут действовать вторым номером. Без травмированного Будимира команде придется нелегко.

    «Бетис»

    Турнирное положение: «Бетис» все еще пытается попасть в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.

    Команда имеет относительно надежные тылы, пропустив 39 мячей в 33 матчах. Да и отставание от 6 позиции составляет лишь 2 очка.

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  • 02/05/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один пункт. «Бетис» в дерби расписал мировую с «Севильей» (1:1).

    В пяти последних матчах «Бетис» победил дважды. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    До последней ничьей севильцы выиграли 2 раза кряду. Хотя до того команда проиграла 4 раза подряд.

    Не сыграют: Седрик Бакамбу, Марк Бартра, Эктор Беллерин — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Бетис» выглядит неплохо. Да и мотивация попасть в еврокубки у команды огромная.

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    Севильцы не проигрывали в 3 своих последних матчах. Да и Иско проводит блестящий сезон, отличившись уже 7 голами.

    В матче первого круга «Бетис» обыграл «Осасуну» (2:1). Причем решающий мяч записал на свой счет умница Иско.

    Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. «Бетис» всеми силами будет пытаться закрепиться в зоне еврокубков.

    Статистика для ставок

    • «Осасуна» имеет действующую трехматчевую пораженческую серию

    • «Бетис» не проигрывает 3 матча кряду

    • Севильцы являются одной из самых миролюбивых команд лиги — 13 ничьих

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.41. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 3.33.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.23 и 1.76.

    Прогноз: Севильцы сражаются за попадание в еврокубки, и явно будут активны в атаке.

    «Бетис» традиционно успешно противостоит памплонцам, которые к тому же фактически лишены турнирной мотивации.

    Ставка: Победа «Бетиса» за 2.41.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.23

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    Ставка и прогноз на матч «Осасуна» — «Бетис» с коэффициентом 2.41. Дата матча: 05.05.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Бетис» одолеть памплонцев?
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