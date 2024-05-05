«Осасуна»
Турнирное положение: Памплонцы нынче ходят в середняках. На текущий момент «Осасуна» находится на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Осасуна» явно постарается финишировать в десятке. Правда, забили памплонцы забили всего 37 мячей в 33 матчах Примеры.
Осасуна — Бетис: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась баллами. «Осасуна» уступила «Гранаде» (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Осасуна» добыла лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 10.
При этом «Осасуна» проиграла в 3 последних матчах. Хотя до этой серии команда разгромила «Альмерию» со счетом 3:0.
Не сыграют: Анте Будимир, Кике Барха, Давид Гарсия, Аймар Орос — травмированы.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: Памплонцы уже могут спокойно доигрывать чемпионат. Вылет команде уже не угрожает.
Матчи против «Бетиса» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Осасуна» проиграла трижды при одной виктории.
Наверняка хозяева будут действовать вторым номером. Без травмированного Будимира команде придется нелегко.
«Бетис»
Турнирное положение: «Бетис» все еще пытается попасть в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.
Команда имеет относительно надежные тылы, пропустив 39 мячей в 33 матчах. Да и отставание от 6 позиции составляет лишь 2 очка.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один пункт. «Бетис» в дерби расписал мировую с «Севильей» (1:1).
В пяти последних матчах «Бетис» победил дважды. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.
До последней ничьей севильцы выиграли 2 раза кряду. Хотя до того команда проиграла 4 раза подряд.
Не сыграют: Седрик Бакамбу, Марк Бартра, Эктор Беллерин — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Бетис» выглядит неплохо. Да и мотивация попасть в еврокубки у команды огромная.
Севильцы не проигрывали в 3 своих последних матчах. Да и Иско проводит блестящий сезон, отличившись уже 7 голами.
В матче первого круга «Бетис» обыграл «Осасуну» (2:1). Причем решающий мяч записал на свой счет умница Иско.
Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. «Бетис» всеми силами будет пытаться закрепиться в зоне еврокубков.
Статистика для ставок
- «Осасуна» имеет действующую трехматчевую пораженческую серию
- «Бетис» не проигрывает 3 матча кряду
- Севильцы являются одной из самых миролюбивых команд лиги — 13 ничьих
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.41. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 3.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.23 и 1.76.
- 2.40Жирона — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.97Арсенал — Борнмут: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 5.00Реал — Кадис: прогноз и ставкаСегодня в 17:15
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Севильцы сражаются за попадание в еврокубки, и явно будут активны в атаке.
«Бетис» традиционно успешно противостоит памплонцам, которые к тому же фактически лишены турнирной мотивации.
Ставка: Победа «Бетиса» за 2.41.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.23