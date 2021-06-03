Кубок Стэнли. «Виннипег» уступил «Монреалю», «Колорадо» обыграл «Вегас»

«Виннипег» — «Монреаль» 3:5

«Монреаль» выиграл у «Виннипега» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ со счетом 5:3. У победителей голами отметились Еспери Котканиеми, Эрик Стаал, Ник Судзуки, Брендан Галлахер и Джейк Эванс. За «Джетс» шайбы забросили Адам Лаури, Дерек Форборт и Кайл Коннор.

НХЛ Плей-офф Второй раунд Первый матч «Виннипег» — «Монреаль» — 3:5 (1:3, 0:0, 2:2) Голы: Котканиеми — 4 (Питри, Густафссон), 3:30 — 0:1. Стаал — 1 (Перри, Эдмундсон), 5:10 — 0:2. Лаури — 1 (мен.), 11:52 — 1:2. Сузуки — 3 (Кауфилд, Эдмундсон), 17:14 — 1:3. Форборт — 1 (Дюбуа, Моррисси), 49:22 — 2:3. Галлахер — 2 (бол., Уэбер, Питри), 51:04 — 2:4. Коннор — 3 (Элерс, Пионк), 58:18 — 3:4. Эванс — 1 (п.в., Тоффоли, Стаал), 59:03 — 3:5Вратари: Хеллибак (57:25 — 58:18, 58:37 — 59:03) — ПрайсШтраф: 21-6Броски: 30 (11+11+8) — 33 (12+9+12)Счет в серии: 0:1

Счет в серии стал 1:0 в пользу «Монреаля». Следующий матч команды проведут 5 июня.

«Виннипег» — «Монреаль»

«Колорадо» — «Вегас» 3:2 ОТ

«Колорадо» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ в овертайме обыграл «Вегас» со счетом 3:2. Автором победной шайбы стал Микко Рантанен, отличившийся на 63-й минуте экстра-тайма.

НХЛ Плей-офф Второй раунд Второй матч «Колорадо» — «Вегас» — 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0) Голы: Саад — 5 (Жирар, Грэйвс), 3:39 — 1:0. Мартинес — 2 (бол., Пачиоретти, Теодор), 9:32 — 1:1. Джост — 2 (бол., Жирар, Тэйвз), 17:08 — 2:1. Смит — 2 (Маршессо, Теодор), 30:28 — 2:2. Рантанен — 3 (бол., Маккиннон, Макар), 62:07 — 3:2Вратари: Грубауэр — ФлериШтраф: 6-12Броски: 25 (11+6+6+2) — 41 (9+16+15+1)Счет в серии: 2:0

Счет в серии стал 2:0 в пользу «Эвеланш». Следующий матч команды проведут 5 июня.