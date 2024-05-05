«Кальяри» на своем поле сыграет против «Лечче» в 35-м туре итальянской Серии А. Матч пройдет 5 мая и начнется в 13:30 по мск. «Кальяри» — «Лечче»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Кальяри»

Турнирное положение: За четыре тура до финиша итальянского первенства дружина Клаудио Раньери с 32 очками идет на 14 строке, но всего лишь на три балла опережает зону вылета.

«Кальяри» за всю дистанцию отпраздновал семь викторий, 11 раз сыграл вничью и потерпел 16 поражений, разница мячей составляет 36:59.

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Последние матчи: В минувшем туре первенства «сардинцы» на выезде потерпели крупное поражение от «Дженоа» со счетом 0:3, и тем самым они прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой раз победили и трижды сыграли вничью.

Не сыграют: Бенито Виола, Леонардо Паволетти, Марко Манкозу и Андреа Петанья пропустят этот поединок.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Красно-синие» за последние десять встреч первенства потерпели только два фиаско, а также пять раз сыграли вничью и трижды побеждали.

Причем одна из викторий была добыта над крепкой «Аталантой», а две из мировых были против «Интера» и «Ювентуса» по 2:2. А на забивала команда только в двух из десяти последних случаев.

«Лечче»

Турнирное положение: На текущий момент в таблице итальянского первенства подопечные Луки Готти с 36 очками находятся на строку выше предстоящего противника и на семь баллов оторвались от зоны вылета.

«Лечче» за всю дистанцию отпраздновал восемь викторий, 12 матчей еще свел вничью и потерпел 14 поражений, разница мячей составляет 31:49.

Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «салентийцы» на своем поле поделил очки с «Монцой», расписав мировую со счетом 1:1. Перед этим они выиграли две игры кряду, поочередно одолев дома 1:0 «Эмполи» и в гостях 3:0 «Сассуоло».

Не сыграют: Кастриот Дермаку и Мохамед Каба травмированы и пропустят этот поединок.

Состояние команды: «Лечче» весьма неплохо проводит финишный отрезок чемпионата, проиграв только один поединок из шести минувших, да и то уступив лишь «Милану» 0:3 на выезде. В других же пяти встречах данного отрезка команда расписала две мировые и добилась трех викторий.

Статистика для ставок

Сейчас у «Кальяри» 5-матчевая беспроигрышная домашняя серия, в которой было две победы

«Лечче» в гостях выиграл две из четырех последних игр при одном фиаско

Три предыдущих очных поединка между этими клубами завершились вничью

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Кальяри» — 2.20, победа «Лечче» — 3.75, ничья — 3.42.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.30 и 1.69 соответственно.

Прогноз: Хорошим вариантом ставки в этом поединке будет обе забьют, так как в своих последних отрезках эти команды редко когда покидали поле без результативных действий.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.96.

Прогноз: И также еще здесь вполне может сыграть ставка на мировой исход, ведь в последнее время между собой эти клубы только расписывали мировые.

Ставка: ничья за 3.42.