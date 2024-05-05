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    Матч между шведами и финнами не будет перенасыщен голами?

    Швеция — Финляндия. Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккей, Евротур, 5 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Швеция — Финляндия
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    В матче в рамках Чешских хоккейных игр Швеция встретится с Финляндией. Игра пройдет в «Виннинг Групп» 5 мая. Начало запланировано на 13:00 (мск). Швеция — Финляндия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Швеция

    Турнирное положение: В итоговом рейтинге шведы заняли первое место, набрав 27 очков. Их главным преследователем формально была Финляндия, разрыв между которой на текущий момент составляет 7 баллов.

    Последние матчи: После трех поражений в четырех в товарищеских матчах с Финляндией команда Сэма Халлама вступила в игру по-настоящему, когда появилась турнирная значимость.

    В типичной игровой манере Швеция добилась двух скромных, но трудоемких побед, показав превосходство в обороне. Так, шведы одержали верх над Швейцарией (2:1) и Чехией (2:0).

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    Не сыграют: Шведы готовятся к последнему матчу этого Евротура в полном составе.

    Состояние команды: Оформив победу на «турнире четырех», Швеция не собирается замедлять темп, стараясь сохранить тонус в преддверии чемпионата мира, который стартует уже совсем скоро.

    Финляндия

    Турнирное положение: Благодаря серии уверенных в плане результатов матчей финны улучшили общее положение, поднявшись с 20 очками на второе место, однако разрыв между первой Швецией составляет 7 баллов.

    Последние матчи: В преддверии майского этапа Евротура команда Юкки Ялонена провела шесть товарищеских матчей, в пяти из которых добилась победы, включая три игры со Швецией.

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  • 30/04/2024

    • Разыграв аппетит в контрольных встречах, Финляндия продолжила идти по накатанной и в рамках Евротур-матчей. Сперва финны не оставили ни единого шанса Чехии (4:1), а затем спокойно разобрались со Швейцарией (3:1).

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    Не сыграют: Потери в составе Финляндии отсутствуют.

    Состояние команды: Финны на текущий момент вышли на свой пик в контексте командной формы, которую они теперь попытаются сберечь во время ЧМ, будучи одними из претендентов на медали.

    Статистика для ставок

    • Ни в одном матче из последних пяти в рамках Евротура шведы не пропустили больше двух голов

    • В четырех последних очных встречах из пяти разного уровня значимости победа доставалась Финляндии

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Швеции оценивается букмекерами в 2.47, ничья — в 3.90, а победа Финляндии — в 2.50.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.82, на тотал меньше 4.5 — за 1.90.

    Прогноз: Швеция и Финляндия на текущий момент являются двумя сильнейшими представителями Евротур-четверки, которые в большинстве матчей демонстрируют превосходную собранность, когда дело доходит до игры в обороне. Кажется, в очной встрече именно защита выйдет на передний план, особенно если учесть отсутствие турнирной мотивации.

    Ставка: Тотал меньше 4.5

    Прогноз: Перед началом более значимого соревнования шведы набрали неплохую форму и вполне способны добиться третьей победы в серии майских поединков.

    Ставка: Швеция победит в матче

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    Ставка и прогноз на матч Швеция — Финляндия с коэффициентом 1.90. Дата матча: 05.05.2024. Прогнозы на хоккей. Матч между шведами и финнами не будет перенасыщен голами?
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