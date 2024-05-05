В матче в рамках Чешских хоккейных игр Швеция встретится с Финляндией. Игра пройдет в «Виннинг Групп» 5 мая. Начало запланировано на 13:00 (мск). Швеция — Финляндия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Швеция

Турнирное положение: В итоговом рейтинге шведы заняли первое место, набрав 27 очков. Их главным преследователем формально была Финляндия, разрыв между которой на текущий момент составляет 7 баллов.

Последние матчи: После трех поражений в четырех в товарищеских матчах с Финляндией команда Сэма Халлама вступила в игру по-настоящему, когда появилась турнирная значимость.

В типичной игровой манере Швеция добилась двух скромных, но трудоемких побед, показав превосходство в обороне. Так, шведы одержали верх над Швейцарией (2:1) и Чехией (2:0).

Все прогнозы на хоккей

Не сыграют: Шведы готовятся к последнему матчу этого Евротура в полном составе.

Состояние команды: Оформив победу на «турнире четырех», Швеция не собирается замедлять темп, стараясь сохранить тонус в преддверии чемпионата мира, который стартует уже совсем скоро.

Финляндия

Турнирное положение: Благодаря серии уверенных в плане результатов матчей финны улучшили общее положение, поднявшись с 20 очками на второе место, однако разрыв между первой Швецией составляет 7 баллов.

Последние матчи: В преддверии майского этапа Евротура команда Юкки Ялонена провела шесть товарищеских матчей, в пяти из которых добилась победы, включая три игры со Швецией.

Разыграв аппетит в контрольных встречах, Финляндия продолжила идти по накатанной и в рамках Евротур-матчей. Сперва финны не оставили ни единого шанса Чехии (4:1), а затем спокойно разобрались со Швейцарией (3:1).

Не сыграют: Потери в составе Финляндии отсутствуют.

Состояние команды: Финны на текущий момент вышли на свой пик в контексте командной формы, которую они теперь попытаются сберечь во время ЧМ, будучи одними из претендентов на медали.

Статистика для ставок

Ни в одном матче из последних пяти в рамках Евротура шведы не пропустили больше двух голов

В четырех последних очных встречах из пяти разного уровня значимости победа доставалась Финляндии

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Швеции оценивается букмекерами в 2.47, ничья — в 3.90, а победа Финляндии — в 2.50.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.82, на тотал меньше 4.5 — за 1.90.

Прогноз: Швеция и Финляндия на текущий момент являются двумя сильнейшими представителями Евротур-четверки, которые в большинстве матчей демонстрируют превосходную собранность, когда дело доходит до игры в обороне. Кажется, в очной встрече именно защита выйдет на передний план, особенно если учесть отсутствие турнирной мотивации.

Ставка: Тотал меньше 4.5

Прогноз: Перед началом более значимого соревнования шведы набрали неплохую форму и вполне способны добиться третьей победы в серии майских поединков.

Ставка: Швеция победит в матче