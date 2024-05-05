«Интер Майами» разгромил «Нью-Йорк Ред Буллз», Месси забил гол и сделал пять результативных передач

одержал победу надв рамках домашнего матча регулярного чемпионата МЛС.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Лионель Месси Фото: twitter.com/InterMiamiCF

Матч, состоявшийся на стадионе в Форт-Лодердейле, завершился со счетом 6:2 в пользу хозяев поля.

Главным героем встречи стал лидер «Интера» Лионель Месси. Аргентинец стал автором одного забитого мяча и шести результативных передач.

Нападающий «Интера» Луис Суарес оформил хет-трик.

Месси стал первым игроком в истории МЛС, которому удалось сделать шесть результативных действий в одном матче.

Месси и Суарес забили по 10 мячей и возглавляют список бомбардиров текущего сезона МЛС.

«Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции — 24 очка. «Нью-Йорк Ред Буллз» находится на четвертой строчке — 17 очков.