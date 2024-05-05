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    «Интер Майами» разгромил «Нью-Йорк Ред Буллз», Месси забил гол и сделал пять результативных передач

    Футбол Интер Майами MLS
    «Интер Майами» одержал победу над «Нью-Йорк Ред Буллз» в рамках домашнего матча регулярного чемпионата МЛС.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Матч, состоявшийся на стадионе в Форт-Лодердейле, завершился со счетом 6:2 в пользу хозяев поля.

    Главным героем встречи стал лидер «Интера» Лионель Месси. Аргентинец стал автором одного забитого мяча и шести результативных передач.

    Нападающий «Интера» Луис Суарес оформил хет-трик.

    Месси стал первым игроком в истории МЛС, которому удалось сделать шесть результативных действий в одном матче.

    Месси и Суарес забили по 10 мячей и возглавляют список бомбардиров текущего сезона МЛС.

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    • «Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции — 24 очка. «Нью-Йорк Ред Буллз» находится на четвертой строчке — 17 очков.

    Футбол. США. MLS
    Интер Майами — Нью-Йорк Ред Буллс 6:2
    Голы: 0:1 Данте Ванзер (30'), 1:1 Матиас Рохас (49'), 2:1 Лионель Месси (51'), 3:1 Матиас Рохас (62'), 4:1 Луис Суарес (69'), 5:1 Луис Суарес (75'), 6:1 Луис Суарес (81'), 6:2 Эмиль Форсберг (пенальти) (90 + 7') Интер Майами: Дрейк Коллендер, Дэвид Очоа (Матиас Рохас, 46'), Марсело Вейгандт, Николас Фрейре, Юлиан Грессель (Yannick Bright, 66'), Серхио Бускетс, Роберт Тэйлор (Benjamin Cremaschi, 66'), Лионель Месси, Луис Суарес (Леонардо Кампана, 84'), Tomas Aviles, Franco Negri (Noah Allen, 84') Нью-Йорк Ред Буллс: Карлос Мигел, Джон Толкин, Шон Нилис, Кайл Дункан, Льюис Морган, Эмиль Форсберг, Франуэль Амайя (Elias Manoel, 71'), Данте Ванзер (Dennis Gjengaar, 82'), Daniel Edelman, Wikelman Carmona (Ronald Donkor, 82'), Andres Reyes Предупреждения: Джон Толкин (25'), Кайл Дункан (38'), Wikelman Carmona (39'), Tomas Aviles (57')
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