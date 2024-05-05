Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Майами

Ферстаппен проехал свой лучший круг за 1 минуту 27.241 секунды.
Ферстаппен завоевал семь поулов подряд и находится в шаге от повторения рекорда, который принадлежит легендарному бразильскому гонщику Айртону Сенне.
Второе время показал Шарль Леклер (+0.141) из «Феррари», а третье — его партнер по команде Карлос Сайнс (+0.214).
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо не смог пройти в третий сегмент.
Гонка Гран-при Майами пройдет 5 мая, начало — в 23:00 мск.
Гран-при Майами
Квалификация. 3-й сегмент
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.27,241
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,141
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,214
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,219
5. Ландо Норрис («Макларен») +0,353
6. Оскар Пиастри («Макларен») +0,434
7. Джордж Расселл («Мерседес») +0,826
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,866
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,905
10. Юки Цунода («РБ») +0,951
Выбыли после второго сегмента:
11. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
12. Пьер Гасли («Альпин»)
13. Эстебан Окон («Альпин»)
14. Алекс Албон («Уильямс»)
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Валттери Боттас («Заубер»)
17. Логан Сарджент («Уильямс»)
18. Даниэль Риккардо («РБ»)
19. Кевин Магнуссен («Хаас»)
20. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)