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    Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Майами

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации седьмого этапа Формулы-1 — Гран-при Майами.

    Макс Ферстаппен
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    Макс Ферстаппен

    Ферстаппен проехал свой лучший круг за 1 минуту 27.241 секунды.

    Ферстаппен завоевал семь поулов подряд и находится в шаге от повторения рекорда, который принадлежит легендарному бразильскому гонщику Айртону Сенне.

    Второе время показал Шарль Леклер (+0.141) из «Феррари», а третье — его партнер по команде Карлос Сайнс (+0.214).

    Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо не смог пройти в третий сегмент.

    Гонка Гран-при Майами пройдет 5 мая, начало — в 23:00 мск.

    Гран-при Майами
    Квалификация. 3-й сегмент

    1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.27,241
    2. Шарль Леклер («Феррари») +0,141
    3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,214
    4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,219
    5. Ландо Норрис («Макларен») +0,353
    6. Оскар Пиастри («Макларен») +0,434
    7. Джордж Расселл («Мерседес») +0,826
    8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,866
    9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,905
    10. Юки Цунода («РБ») +0,951

    Выбыли после второго сегмента:

    11. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
    12. Пьер Гасли («Альпин»)
    13. Эстебан Окон («Альпин»)
    14. Алекс Албон («Уильямс»)
    15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

    Выбыли после первого сегмента:

    16. Валттери Боттас («Заубер»)
    17. Логан Сарджент («Уильямс»)
    18. Даниэль Риккардо («РБ»)
    19. Кевин Магнуссен («Хаас»)
    20. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

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