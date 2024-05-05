Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Майами

Пилот «Ред Булла»стал победителем квалификации седьмого этапа Формулы-1 —

Ферстаппен проехал свой лучший круг за 1 минуту 27.241 секунды.

Ферстаппен завоевал семь поулов подряд и находится в шаге от повторения рекорда, который принадлежит легендарному бразильскому гонщику Айртону Сенне.

Второе время показал Шарль Леклер (+0.141) из «Феррари», а третье — его партнер по команде Карлос Сайнс (+0.214).

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо не смог пройти в третий сегмент.

Гонка Гран-при Майами пройдет 5 мая, начало — в 23:00 мск.

Гран-при Майами

Квалификация. 3-й сегмент

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.27,241

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,141

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,214

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,219

5. Ландо Норрис («Макларен») +0,353

6. Оскар Пиастри («Макларен») +0,434

7. Джордж Расселл («Мерседес») +0,826

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,866

9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,905

10. Юки Цунода («РБ») +0,951

Выбыли после второго сегмента:

11. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

12. Пьер Гасли («Альпин»)

13. Эстебан Окон («Альпин»)

14. Алекс Албон («Уильямс»)

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Валттери Боттас («Заубер»)

17. Логан Сарджент («Уильямс»)

18. Даниэль Риккардо («РБ»)

19. Кевин Магнуссен («Хаас»)

20. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)