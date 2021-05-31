«Колорадо»
Денверский клуб в Кубке Стэнли встретился с «Сент-Луисом». Противостояние с четвертой командой Западного дивизиона оказалось для «Эвс» слишком простым — 4:0.
Уже на старте их серии «Колорадо» одержал крупную победу на «Болл Арене» (4:1). Еще результативнее «Эвеланш» завершили поединок 20 мая (6:3).
Не превратились в какие-то сложности для «Эвс» и матчи в «Энтерпрайз-центре», где подопечные Джареда Беднара также пару раз крупно обыграли «Сент-Луис» (5:1; 5:2).
В регулярном чемпионате «Колорадо» занял первое место в турнирной таблице Западного дивизиона. В 56 встречах денверскому клубу удалось заработать 82 балла.
«Вегас»
В отличие от «Колорадо», серия «Вегаса» с «Миннесотой» получилась максимально напряженной. Спор за выход в четвертьфинал дошел до семи матчей, четыре из которых закончились в пользу «клинков» (4:3).
Уже в начале серии «Вегас» дома пережил поражение в дополнительное время (0:1 ОТ). А в трех следующих встречах «отбросы» трижды хлопнули «дикарей» (3:1; 5:2; 4:0).
Будучи на грани вылета, «Миннесота» начала сопротивляться, из-за чего «Голден Найтс» дважды проиграли (2:4; 0:3). В последнем матче команда Питера Дебура разнесла «Минни» (6:2).
В регулярном сезоне «Вегас» провел 56 встреч, в которых насобирал 82 балла. В турнирной таблице Западного дивизиона он оказался вторым.
Прогноз и ставка
Победа «Колорадо» оценивается в 1.99, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Вегаса» — 3.26.
Четвертьфинал свел между собой два мощных клуба, которые оказались
Будучи свежее, коллектив Беднара может удачно начать домашнюю серию. Наши прогноз и ставка — победа «Колорадо» с форой -1 за 2.17.