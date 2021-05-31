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    «Колорадо» в родных стенах будет играть первым номером?

    «Колорадо» — «Вегас». Прогноз и ставка (к. 2.17) на хоккейный матч Кубка Стэнли 31 мая 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Колорадо Эвеланш Прогнозы на Вегас Голден Найтс
    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Вегас»
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    Джейти Компер
    В матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Колорадо» будет принимать «Вегас». Матч пройдет на «Болл Арене» 31 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Колорадо» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 31 Мая 2021 года
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    «Колорадо»

    Денверский клуб в Кубке Стэнли встретился с «Сент-Луисом». Противостояние с четвертой командой Западного дивизиона оказалось для «Эвс» слишком простым — 4:0.

    Уже на старте их серии «Колорадо» одержал крупную победу на «Болл Арене» (4:1). Еще результативнее «Эвеланш» завершили поединок 20 мая (6:3).

    Не превратились в какие-то сложности для «Эвс» и матчи в «Энтерпрайз-центре», где подопечные Джареда Беднара также пару раз крупно обыграли «Сент-Луис» (5:1; 5:2).

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    В регулярном чемпионате «Колорадо» занял первое место в турнирной таблице Западного дивизиона. В 56 встречах денверскому клубу удалось заработать 82 балла.

    «Вегас»

    В отличие от «Колорадо», серия «Вегаса» с «Миннесотой» получилась максимально напряженной. Спор за выход в четвертьфинал дошел до семи матчей, четыре из которых закончились в пользу «клинков» (4:3).

    Уже в начале серии «Вегас» дома пережил поражение в дополнительное время (0:1 ОТ). А в трех следующих встречах «отбросы» трижды хлопнули «дикарей» (3:1; 5:2; 4:0).

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    • Будучи на грани вылета, «Миннесота» начала сопротивляться, из-за чего «Голден Найтс» дважды проиграли (2:4; 0:3). В последнем матче команда Питера Дебура разнесла «Минни» (6:2).

    В регулярном сезоне «Вегас» провел 56 встреч, в которых насобирал 82 балла. В турнирной таблице Западного дивизиона он оказался вторым.

    Прогноз и ставка

    Победа «Колорадо» оценивается в 1.99, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.58, а на победу «Вегаса» — 3.26.

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    Четвертьфинал свел между собой два мощных клуба, которые оказались лучшими по набранным очкам в НХЛ. Однако у «Вегаса» была затратная серия, в то время как «Эвс» легко прошлись по «Сент-Луису».

    Будучи свежее, коллектив Беднара может удачно начать домашнюю серию. Наши прогноз и ставка — победа «Колорадо» с форой -1 за 2.17.

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