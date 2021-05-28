НХЛ. «Монреаль» сократил счет в серии с «Торонто», «Каролина» вышла во 2-й раунд плей-офф

«Торонто» — «Монреаль» 3:4 ОТ
«Монреаль» одержал гостевую победу над «Торонто» в рамках пятого матча первого раунда плей-офф НХЛ. После этой встречи счет в серии стал 3-2 в пользу «Торонто».
По ходу матча хозяева уступали 0:3, но в итоге смогли перевести игры в овертайм. Но в дополнительное время уже на 59 секунде гости забросили победную шайбу.
Шестой матч серии пройдет 29 мая в Монреале.
«Нэшвилл» — «Каролина» 3:4 ОТ
«Каролина» одержала четвертую победу над «Нэшвиллом» в шестом матче первого раунда Кубка Стэнли.
«Каролина» выиграла серию со счетом 4-2.
Третий, четвертый, пятый и шестой матчи этого противостояния завершились в овертайме. Это всего лишь третья такая серия в истории НХЛ.
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников не набрал очков в третьем матче подряд. В шести матчах серии против «Нэшвилла» в активе россиянина 3 (1+2) очка при полезности «+2».
Во втором раунде плей-офф «Каролина» встретится с действующим обладателем Кубка Стэнли «Тампа-Бэй».