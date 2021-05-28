НХЛ. «Монреаль» сократил счет в серии с «Торонто», «Каролина» вышла во 2-й раунд плей-офф

«Торонто» — «Монреаль» 3:4 ОТ

«Монреаль» одержал гостевую победу над «Торонто» в рамках пятого матча первого раунда плей-офф НХЛ. После этой встречи счет в серии стал 3-2 в пользу «Торонто».

По ходу матча хозяева уступали 0:3, но в итоге смогли перевести игры в овертайм. Но в дополнительное время уже на 59 секунде гости забросили победную шайбу.

Шестой матч серии пройдет 29 мая в Монреале.

НХЛ. Плей-офф. 1-й раунд «Торонто» — «Монреаль» — 3:4 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 0:1) Голы: Армиа — 1, 5:13 — 0:1. Армиа — 2 (Перри, Стаал), 8:18 — 0:2. Котканиеми — 2, 24:52 — 0:3. Хаймэн — 1 (Марнер, Мэттьюс), 26:32 — 1:3. Маззин — 1 (Симмондс, Нюландер), 46:52 — 2:3. Маззин — 2 (Гальченюк, Нюландер), 51:54 — 3:3. Сузуки — 2 (Кауфилд), 60:59 — 3:4Вратари: Кэмпбелл — ПрайсШтраф: 2 — 2Броски: 35 (8+11+16+0) — 30 (14+9+6+1)Счет в серии: 3-2

«Торонто» — «Монреаль»

«Нэшвилл» — «Каролина» 3:4 ОТ

«Каролина» одержала четвертую победу над «Нэшвиллом» в шестом матче первого раунда Кубка Стэнли.

«Каролина» выиграла серию со счетом 4-2.

Третий, четвертый, пятый и шестой матчи этого противостояния завершились в овертайме. Это всего лишь третья такая серия в истории НХЛ.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников не набрал очков в третьем матче подряд. В шести матчах серии против «Нэшвилла» в активе россиянина 3 (1+2) очка при полезности «+2».

Во втором раунде плей-офф «Каролина» встретится с действующим обладателем Кубка Стэнли «Тампа-Бэй».

НХЛ. Плей-офф. 1-й раунд «Нэшвилл» — «Каролина» — 3:4 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 0:1) Голы: Казинс — 2 (Хаула, Харпур), 1:44 — 1:0. Макгинн — 3 (Нечас), 4:21 — 1:1. Гранлунд — 2 (Эллис), 21:13 — 2:1. Джохансен — 3 (бол., Йоси, Гранлунд), 27:32 — 3:1. Ахо — 4 (бол., Хэмилтон), 33:34 — 3:2. Хэмилтон — 1 (Слэвин, Макгинн), 53:59 — 3:3. Слэвин — 1, 61:06 — 3:4Вратари: Сарос — НедельковичШтраф: 6 — 8Броски: 27 (11+10+5+1) — 31 (9+5+16+1)Счет в серии: 2-4