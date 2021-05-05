В матче регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси» будет принимать «Бостон». Матч пройдет в «Пруденшал Центре» 5 мая. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Джерси» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Джерси»

В 52 матчах «регулярки» коллектив из Ньюарка заработал 41 очко. В турнирной таблице Восточного дивизиона команда находится на седьмой позиции.

С 10 по 26 апреля «Нью-Джерси» проиграл десять поединков кряду. Последним соперником в этой черной полосе оказалась «Филадельфия», которой «Девс» уступили в послематчевых бросках (3:4 Б).

Но в следующих матчах подопечные Линди Раффа трижды оказались сильнее, обыграв «летчиков». Дважды «Девилз» взяли верх над «Флайерз» на своем льду (6:4; 5:3).

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Затем состоялась встреча в «Веллс Фарго Центре», где «Нью-Джерси» снова победил (4:1). В последнем поединке ребята из Ньюарка крупно проиграли «Бостону» (0:3).

«Бостон»

Команда из Массачусетса имеет в своем активе 68 баллов, добытых в 51 встрече «регулярки». Она гарантировала себе место в плей-офф, а в Восточном дивизионе поднялась на третью строчку.

С 14 по 23 апреля «Бостон» провел серию из шести побед подряд, которая завершилась двумя играми с «Баффало» (2:0; 5:1). Но в третьем стыковом матче против «Сэйбрз» «Бис» оказались слабее (4:6).

Завершив противостояние с «Баффало», «Бостон» отправился в Пенсильванию, где зарубился с «Питтсбургом» на «PPG Paints-арене». В первой дуэли с «пингвинами» «Брюинз» уступили (0:1).

А вторая встреча с «Питтсбургом» прошла для «Бостона» удачнее (3:1). Позже команда Брюса Кэссиди прибила «Баффало» (5:2; 6:2) и справилась с «Нью-Джерси» (3:0).

Прогноз

Победа «Нью-Джерси» оценивается в 3.86, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.72, а на победу «Бостона» — 1.80.

Коллектив Кэссиди закрепил за собой место в раунде на вылет, однако сбавлять обороты в оставшихся играх «регулярки» он не планирует.

«Нью-Джерси», несмотря на удачный отрезок в противостоянии с «Филадельфией», продолжает терять очки в поединках с более сильными соперниками. Наши прогноз и ставка — победа «Бостона» с коэффициентом 1.80.